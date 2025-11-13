Γυναίκα στην Ιαπωνία παντρεύτηκε τον AI σύντροφο που δημιούργησε - Φορούσε γυαλιά VR στην τελετή για να τον βλέπει

Η ειδικός σε θέματα σχέσεων και ψυχοθεραπεύτρια, μιλώντας στο UNILAD, εξήγησε ότι το φαινόμενο αυτό συνδέεται με την ανάγκη πολλών ανθρώπων να αποφύγουν τοκαι τηντων πραγματικών σχέσεων.«Όταν βγαίνεις ραντεβού, δεν μπορείς να ελέγξεις πώς θα αντιδράσει ο άλλος ή πότε θα απαντήσει. Οι άνθρωποι στρέφονται στηνγια άμεση επιβεβαίωση και συναισθηματική ασφάλεια, γιατί είναι κάτι εύκολο, διαθέσιμο και χωρίς ρίσκο», εξήγησε.Παρότι η τελετή της Κάνο δεν έχει νομική ισχύ, η ιστορία της αναδεικνύει τη ραγδαία εξάπλωση των «συναισθηματικών σχέσεων» με την τεχνητή νοημοσύνη, ένα φαινόμενο που φέρνει στο προσκήνιο νέα ερωτήματα για το μέλλον της ανθρώπινης επαφής στην ψηφιακή εποχή.