Πρόστιμο από τις ισπανικές Αρχές σε άνδρα που κοινοποιούσε σεξουαλικές φωτογραφιές ανηλίκων που φτιάχτηκαν με AI
Είναι η πρώτη υπόθεση στην Ευρώπη στην οποία γίνεται επιβολή χρηματικού προστίμου για αυτού του είδους το περιεχόμενο
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Ισπανίας επέβαλε πρόστιμο σε βάρος ενός ατόμου που κοινοποίησε σεξουαλικές φωτογραφίες ανηλίκων που είχαν δημιουργηθεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και τη χρήση πραγματικών προσώπων.
Η υπόθεση, όπως μεταδίδουν ισπανικά μέσα ενημέρωσης, είναι η πρώτη στην Ευρώπη σχετικά με την επιβολή χρηματικού προστίμου για αυτού του είδους το περιεχόμενο.
Η ελεγκτική Αρχή ξεκίνησε έρευνα τον Σεπτέμβριο του 2023, αφού ισπανικά ΜΜΕ μετέδωσαν την είδηση της δημιουργίας και κυκλοφορίας των φωτογραφιών στο Αλμερντραλέχο, μια πόλη με πληθυσμό 30.000 κατοίκων στην περιφέρεια Εστρεμαδούρα, στη νοτιοδυτική Ισπανία.
Το άτομο είχε παραβιάσει τον ευρωπαϊκό νόμο περί προστασίας των δεδομένων χρησιμοποιώντας τα πραγματικά πρόσωπα ανηλίκων στις φωτογραφίες που δημιούργησε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και κατόπιν τις διένειμε, ανέφερε η ισπανική Αρχή Προστασίας Δεδομένων.
Το πρόστιμο των 2.000 ευρώ μειώθηκε σε 1.200 ευρώ, αφού το πρόσωπο αυτό παραδέχθηκε την ευθύνη του και κατέβαλε οικειοθελώς το πρόστιμο, προστίθεται στην ανακοίνωση.
