Κολομβία: Η στιγμή που φυγάς από τη σπείρα Tren de Aragua γλιστράει και πέφτει στο κενό από τον 8ο όροφο για να μην συλληφθεί

Ο 31χρονος Έντερ Αλέξις Ρόχας Μοντάν κατέληξε στο πεζοδρόμιο - Μαζί του στο διαμέρισμα ήταν ένας από τους πιο έμπιστους άνδρες του ηγέτη της σπείρας από τη Βενεζουέλα

Τραγική κατάληξη είχε επιχείρηση της αστυνομίας στην Κολομβία για να συλλάβει μέλη της διαβόητης συμμορίας Tren de Aragua από τη Βενεζουέλα, με ένα 31χρονο μέλος της να πέφτει στο κενό και να χάνει τη ζωή του προσπαθώντας να αποφύγει τη σύλληψη.

Στο βίντεο από κάμερα σε στολή αστυνομικών φαίνεται η στιγμή που αστυνομικοί εισβάλουν σε διαμέρισμα ογδόου ορόφου στην περιοχή Αντιόκια της Κολομβίας.

Στη θέα των αστυνομικών ο 31χρονος Έντερ Αλέξις Ρόχας Μοντάν προσπάθησε να φτάσει στον από κάτω όροφο, όμως έχασε την ισορροπία του με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό και να χάσει τη ζωή του καταλήγοντας στο πεζοδρόμιο



Στην επιχείρηση στο διαμέρισμα όπου, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και ναρκωτικά αξίας περίπου 10.000 δολαρίων, συνελήφθησαν άλλα τρία μέλη της σπείρας από τη Βενεζουέλα.

Ο ένας εξ αυτών, ο Καμπέθα Καλντερόν με το ψευδώνυμο «Toro», θεωρείται από τους πιο πιστούς άνδρες του ηγέτη της Tren de Aragua, Έκτορ Γκερέρο Φλόρες που καταζητείται στο Περού από το 2023 για διάφορα εγκλήματα, μεταξύ των οποίων εκβιασμός και διακίνηση ναρκωτικών.

Η επιδρομή που πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίιου είχε ονομασία «Επιχείρηση Σκιά 3» και πραγματοποιήθηκε από τις αρχές της Κολομβίας, της Χιλής και του Περού με την υποστήριξη της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) και της Ameripol.

Ο 31χρονος που έχασε τη ζωή του ήταν καταζητούμενος για απαγωγή και για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση.

