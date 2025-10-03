Ο Ερντογάν θυμήθηκε την άλωση της Ιερουσαλήμ το 1187: Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, όπως έκανε ο σουλτάνος Σαλαντίν
Ο Ερντογάν θυμήθηκε την άλωση της Ιερουσαλήμ το 1187: Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, όπως έκανε ο σουλτάνος Σαλαντίν

Δεν έχασε ευκαιρία να αναφερθεί ξανά στην Ιερουσαλήμ ο Τούρκος πρόεδρος

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τίμησε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα την 838η επέτειο της κατάκτησης της Ιερουσαλήμ (2 Οκτωβρίου 1187), αναφερόμενος ειδικά στον σουλτάνο Σαλαντίν (Salah ad-Din al-Ayyubi) και τους «ηρωικούς στρατιώτες» του.

Στην ανάρτησή του ο Ερντογάν έγραψε: «Στην 838η επέτειο της Άλωσης της Ιερουσαλήμ, θυμάμαι με σεβασμό τον δεύτερο κατακτητή αυτής της ιερής πόλης, τον Σαλαντίν Αγιουμπι, και τους ηρωικούς στρατιώτες του. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με αποφασιστικότητα και επιμονή για την Ιερουσαλήμ, την οποία μας εμπιστεύτηκε ο Προφήτης μας και οι προφήτες που ήρθαν πριν από αυτόν».



Η Ιερουσαλήμ έπεσε στις 2 Οκτωβρίου του 1887 στα χέρια του σουλτάνου της Αιγύπτου και της Συρίας, Σαλαντίν, μετά από 12ήμερη πολιορκία. Η καθοριστική μάχη πραγματοποιήθηκε στο Χαττίν πραγματοποιήθηκε το 1187 ανάμεσα στους Σταυροφόρους του Γκι των Λουζινιάν και τους μουσουλμάνους Αγιουβίδες του Σαλαντίν. Κατέληξε σε μεγάλη ήττα των Σταυροφόρων, η οποία οδήγησε στην κατάλυση του βασιλείου της Ιερουσαλήμ και, αργότερα (το 1189) στη Γ' Σταυροφορία.


