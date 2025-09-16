Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Πέτρο: Οι ΗΠΑ δεν θεωρούν πλέον την Κολομβία σύμμαχο στον αγώνα εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών
Η απόφαση θα στερήσει από την Κολομβία χρηματοδοτήσεις εκατομμυρίων σε ετήσια βάση
Η Ουάσιγκτον δεν θεωρεί πλέον την Μπογοτά σύμμαχο στον αγώνα εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών, δήλωσε χθες Δευτέρα ο πρόεδρος της Κολομβίας, ο σοσιαλδημοκράτης Γουστάβο Πέτρο.
«Οι ΗΠΑ μας αφαίρεσαν την πιστοποίηση (σ.σ. του συμμάχου στον αγώνα κατά των ναρκωτικών) μετά τον θάνατο δεκάδων αστυνομικών και στρατιωτών» που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις εναντίον καρτέλ και οργανώσεων επιδιδόμενων στην εμπορία ουσιών, στηλίτευσε ο κεντροαριστερός πρόεδρος κατά τη διάρκεια υπουργικού συμβουλίου του.
Η απόφαση θα στερήσει από την Κολομβία χρηματοδοτήσεις εκατομμυρίων σε ετήσια βάση.
Σχεδόν ταυτόχρονα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε απόφασή του χθες πως το Αφγανιστάν, η Βολιβία, η Μιανμάρ, η Κολομβία και η Βενεζουέλα θα προστεθούν σε κατάλογο χωρών που η κυβέρνησή του θεωρεί πως «εμφανώς» δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει συμφωνιών για την καταπολέμηση των ναρκωτικών τους προηγούμενους 12 μήνες, κάτι που πιθανόν θα σημάνει τη διακοπή χρηματοδοτήσεων προς κάποιες ή όλες για τον σκοπό αυτό.
