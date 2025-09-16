Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την πώληση 10 αεροσκαφών F-16 στο Περού
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Περού F-16

Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την πώληση 10 αεροσκαφών F-16 στο Περού

Βασικοί ανάδοχοι της σύμβασης είναι οι Lockheed Martin, General Electric Aerospace και RTX

Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την πώληση 10 αεροσκαφών F-16 στο Περού
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι ενέκρινε τη δυνητική πώληση δέκα μαχητικών αεροσκαφών πολλαπλών ρόλων F-16 και εξαντλητικού καταλόγου συναφούς εξοπλισμού, οπλικών συστημάτων και υπηρεσιών στο Περού, αξίας που εκτιμάται ότι θα φθάσει τα 3,42 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής υπηρεσίας συνεργασίας για την άμυνα και την ασφάλεια (DSCA).

Βασικοί ανάδοχοι της σύμβασης είναι οι Lockheed Martin, General Electric Aerospace και RTX (σ.σ. η πρώην Raytheon Technologies), διευκρινίζει το δελτίο Τύπου.

Μένει η συναλλαγή να εγκριθεί από το αμερικανικό Κογκρέσο, που ειδοποιήθηκε όπως προβλέπει η νομοθεσία, κάτι πάντως που πλην ελαχίστων εξαιρέσεων είναι τυπική διαδικασία.


