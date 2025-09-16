Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την πώληση 10 αεροσκαφών F-16 στο Περού
Βασικοί ανάδοχοι της σύμβασης είναι οι Lockheed Martin, General Electric Aerospace και RTX
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι ενέκρινε τη δυνητική πώληση δέκα μαχητικών αεροσκαφών πολλαπλών ρόλων F-16 και εξαντλητικού καταλόγου συναφούς εξοπλισμού, οπλικών συστημάτων και υπηρεσιών στο Περού, αξίας που εκτιμάται ότι θα φθάσει τα 3,42 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής υπηρεσίας συνεργασίας για την άμυνα και την ασφάλεια (DSCA).
Βασικοί ανάδοχοι της σύμβασης είναι οι Lockheed Martin, General Electric Aerospace και RTX (σ.σ. η πρώην Raytheon Technologies), διευκρινίζει το δελτίο Τύπου.
Μένει η συναλλαγή να εγκριθεί από το αμερικανικό Κογκρέσο, που ειδοποιήθηκε όπως προβλέπει η νομοθεσία, κάτι πάντως που πλην ελαχίστων εξαιρέσεων είναι τυπική διαδικασία.
