Πακιστάν: Πέντε νεκροί από ανατροπή πλοιαρίου που απομάκρυνε πληγέντες από τις πλημμύρες στο Παντζάμπ

Οι αρχές έστησαν 423 καταυλισμούς, 512 ιατρικές μονάδες και 432 κτηνιατρικές, για να βοηθήσουν τόσο τους ανθρώπους όσο και τα ζώα της επαρχίας

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από δώδεκα διασώθηκαν σήμερα, αφού ένα πλοιάριο, με το οποίο απομακρύνονταν κάτοικοι από την πλημμυρισμένη επαρχία Παντζάμπ, ανατράπηκε και βυθίστηκε.

Σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών του Πακιστάν, το πλοιάριο ανατράπηκε στην περιοχή Μουλτάν, λόγω ισχυρών ρευμάτων, αλλά οι περισσότεροι από τους επιβαίνοντες σώθηκαν.

Νωρίτερα σήμερα, ο Επίτροπος Αρωγής Ναμπίλ Τζάβεντ είπε ότι από την υπερχείλιση των ποταμών Ραβί, Σουτλέτζ και Σενάμπ επλήγησαν περισσότερα από 4.100 χωριά, αναγκάζοντας περισσότερους από 2 εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Οι αρχές έστησαν 423 καταυλισμούς, 512 ιατρικές μονάδες και 432 κτηνιατρικές, για να βοηθήσουν τόσο τους ανθρώπους όσο και τα ζώα της επαρχίας. Υπολογίζεται ότι 1,5 εκατομμύριο ζώα μεταφέρθηκαν σε άλλες περιοχές.

Ο Τζάβεντ είπε επίσης ότι οι πλημμύρες, από την έναρξη της εποχής των μουσώνων, έχουν στοιχίσει τη ζωή τουλάχιστον 50 ανθρώπων.

