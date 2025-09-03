Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Θα ενισχύσουμε την Πολωνία στρατιωτικά αν χρειαστεί, παραμένουν τα αμερικανικά στρατεύματα, λέει ο Τραμπ
Θα ενισχύσουμε την Πολωνία στρατιωτικά αν χρειαστεί, παραμένουν τα αμερικανικά στρατεύματα, λέει ο Τραμπ
«Οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν την Πολωνία να προστατέψει τον εαυτό της», δήλωσε ο Τραμπ, ενώ ανέφερε: «Θα μάθουμε μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες πόσο καλές είναι οι σχέσεις με την Ρωσία»
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αμερικανικά στρατεύματα θα παραμείνουν στην Πολωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να δηλώνει έτοιμος να αυξήσει τον αριθμό των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Πολωνία αν του ζητηθεί.
Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές στο Οβάλ Γραφείο υποδεχόμενος τον Πολωνό ομόλογό του Κάρολ Ναβρότσκι.
Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ επαναλαμβάνει διαρκώς την προοπτική μείωσης του όγκου των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι αμερικανικά στρατεύματα στην Πολωνία θα παραμείνουν εκεί. «Οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν την Πολωνία να προστατέψει τον εαυτό της», δήλωσε ο Τραμπ, ενώ ανέφερε: «Θα μάθουμε μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες πόσο καλές είναι οι σχέσεις με την Ρωσία».
Είπε επίσης ότι θα συζητήσει για εμπόριο και άλλα ζητήματα με τον Ναβρότσκι κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο.
Παράλληλα ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τη στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα μια «όμορφη τελετή», αλλά πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας στην τελετή θα έπρεπε να είχε γίνει αναφορά στις ΗΠΑ.
«Νόμιζα ότι ήταν μια όμορφη τελετή. Τη βρήκα πολύ, πολύ εντυπωσιακή», είπε. «Παρακολούθησα την ομιλία χθες το βράδυ. Ο πρόεδρος Σι είναι φίλος μου, αλλά σκέφτηκα ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να είχαν αναφερθεί χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια αυτής της ομιλίας, επειδή βοηθήσαμε την Κίνα πάρα πολύ».
Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές στο Οβάλ Γραφείο υποδεχόμενος τον Πολωνό ομόλογό του Κάρολ Ναβρότσκι.
Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ επαναλαμβάνει διαρκώς την προοπτική μείωσης του όγκου των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι αμερικανικά στρατεύματα στην Πολωνία θα παραμείνουν εκεί. «Οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν την Πολωνία να προστατέψει τον εαυτό της», δήλωσε ο Τραμπ, ενώ ανέφερε: «Θα μάθουμε μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες πόσο καλές είναι οι σχέσεις με την Ρωσία».
Είπε επίσης ότι θα συζητήσει για εμπόριο και άλλα ζητήματα με τον Ναβρότσκι κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο.
Παράλληλα ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τη στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα μια «όμορφη τελετή», αλλά πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας στην τελετή θα έπρεπε να είχε γίνει αναφορά στις ΗΠΑ.
«Νόμιζα ότι ήταν μια όμορφη τελετή. Τη βρήκα πολύ, πολύ εντυπωσιακή», είπε. «Παρακολούθησα την ομιλία χθες το βράδυ. Ο πρόεδρος Σι είναι φίλος μου, αλλά σκέφτηκα ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να είχαν αναφερθεί χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια αυτής της ομιλίας, επειδή βοηθήσαμε την Κίνα πάρα πολύ».
Ειδήσεις σήμερα:
Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: Είχα επαφή με τον κατηγορούμενο στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής ζωής, ούτε ζήτησα ή έλαβα την πολιτική του μεσολάβηση
Δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων «ξέπλεναν» ποσά μέσω στοιχηματικών εταιρειών, έπαιζαν έως και €1 εκατ. - Πάνω από 200 άτομα στο στόχαστρο του Βουρλιώτη
Τα καφενεία των Ελλήνων: Ταξίδι στην παράδοση και τη γεύση - Από το χθες στο σήμερα και οι 8 απαράβατοι κανόνες των θαμώνων
Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: Είχα επαφή με τον κατηγορούμενο στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής ζωής, ούτε ζήτησα ή έλαβα την πολιτική του μεσολάβηση
Δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων «ξέπλεναν» ποσά μέσω στοιχηματικών εταιρειών, έπαιζαν έως και €1 εκατ. - Πάνω από 200 άτομα στο στόχαστρο του Βουρλιώτη
Τα καφενεία των Ελλήνων: Ταξίδι στην παράδοση και τη γεύση - Από το χθες στο σήμερα και οι 8 απαράβατοι κανόνες των θαμώνων
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα