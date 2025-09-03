Θα ενισχύσουμε την Πολωνία στρατιωτικά αν χρειαστεί, παραμένουν τα αμερικανικά στρατεύματα, λέει ο Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Πολωνία Στρατός ΗΠΑ

Θα ενισχύσουμε την Πολωνία στρατιωτικά αν χρειαστεί, παραμένουν τα αμερικανικά στρατεύματα, λέει ο Τραμπ

 «Οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν την Πολωνία να προστατέψει τον εαυτό της», δήλωσε ο Τραμπ, ενώ ανέφερε: «Θα μάθουμε μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες πόσο καλές είναι οι σχέσεις με την Ρωσία»

Θα ενισχύσουμε την Πολωνία στρατιωτικά αν χρειαστεί, παραμένουν τα αμερικανικά στρατεύματα, λέει ο Τραμπ
7 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αμερικανικά στρατεύματα θα παραμείνουν στην Πολωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να δηλώνει έτοιμος να αυξήσει τον αριθμό των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Πολωνία αν του ζητηθεί.

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές στο Οβάλ Γραφείο υποδεχόμενος τον Πολωνό ομόλογό του Κάρολ Ναβρότσκι.

Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ επαναλαμβάνει διαρκώς την προοπτική μείωσης του όγκου των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι αμερικανικά στρατεύματα στην Πολωνία θα παραμείνουν εκεί. «Οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν την Πολωνία να προστατέψει τον εαυτό της», δήλωσε ο Τραμπ, ενώ ανέφερε: «Θα μάθουμε μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες πόσο καλές είναι οι σχέσεις με την Ρωσία». 

Είπε επίσης ότι θα συζητήσει για εμπόριο και άλλα ζητήματα με τον Ναβρότσκι κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τη στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα μια «όμορφη τελετή», αλλά πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας στην τελετή θα έπρεπε να είχε γίνει αναφορά στις ΗΠΑ.

«Νόμιζα ότι ήταν μια όμορφη τελετή. Τη βρήκα πολύ, πολύ εντυπωσιακή», είπε. «Παρακολούθησα την ομιλία χθες το βράδυ. Ο πρόεδρος Σι είναι φίλος μου, αλλά σκέφτηκα ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να είχαν αναφερθεί χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια αυτής της ομιλίας, επειδή βοηθήσαμε την Κίνα πάρα πολύ».

Ειδήσεις σήμερα:

Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: Είχα επαφή με τον κατηγορούμενο στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής ζωής, ούτε ζήτησα ή έλαβα την πολιτική του μεσολάβηση

Δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων «ξέπλεναν» ποσά μέσω στοιχηματικών εταιρειών, έπαιζαν έως και €1 εκατ. - Πάνω από 200 άτομα στο στόχαστρο του Βουρλιώτη

Τα καφενεία των Ελλήνων: Ταξίδι στην παράδοση και τη γεύση - Από το χθες στο σήμερα και οι 8 απαράβατοι κανόνες των θαμώνων
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης