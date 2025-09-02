Ο Κιμ Γιονγκ Ουν πέρασε με το θωρακισμένο τρένο του τα σύνορα της Κίνας - Τι θα επιδιώξει να πετύχει στο Πεκίνο

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης αναμένεται να φτάσει σε λίγες ώρες στο Πεκίνο, για να δώσει αύριο το παρών στη μεγάλη παρέλαση για την παράδοση της Ιαπωνίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο