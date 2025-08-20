Πολιτεία της Μαλαισίας απειλεί με φυλάκιση άνδρες που δεν πάνε στο τζαμί για την προσευχή της Παρασκευής
Πολιτεία της Μαλαισίας απειλεί με φυλάκιση άνδρες που δεν πάνε στο τζαμί για την προσευχή της Παρασκευής

Πινακίδες στα τζαμιά θα υπενθυμίζουν στους πιστούς τους νέους κανόνες, η επιβολή των οποίων θα βασίζεται και σε περιπολίες

Με φυλάκιση έως και δύο ετών απειλεί η πολιτεία Τερενγκάνου στη Μαλαισία τους άνδρες που δεν παρευρίσκονται στην προσευχή της Παρασκευής χωρίς βάσιμο λόγο.

Σύμφωνα με το νόμο της σαρία που ισχύει στην πολιτεία, οι παραβάτες που διαπράττουν το αδίκημα για πρώτη φορά μπορούν να φυλακιστούν για έως και δύο χρόνια και να επιβληθούν πρόστιμα ύψους 3.000 ρινγκίτ (610 ευρώ) ή ακόμη πρόστιμο και φυλάκιση μαζί.

Στο παρελθόν, όσοι απουσίαζαν από τρεις συνεχόμενες παρασκευές προσευχής αντιμετώπιζαν ποινή φυλάκισης έως έξι μηνών ή πρόστιμο έως 1.000 ρινγκίτ (200 ευρώ).

Πινακίδες στα τζαμιά θα υπενθυμίζουν στους πιστούς τους νέους κανόνες, αναφέρει ο Guardian. Η επιβολή των κανόνων θα βασίζεται σε αναφορές από το κοινό και θρησκευτικές περιπολίες.

Οι επικριτές έχουν χαρακτηρίσει τα μέτρα ως «σοκαριστικά» και ζητούν από την κυβέρνηση της πολιτείας την απόσυρσή τους. Πάντως, μέλος της νομοθετικής συνέλευσης της πολιτείας δήλωσε ότι οι ποινές θα επιβάλλονται μόνο ως έσχατη λύση.

Στη Μαλαισία τα δικαστήρια της σαρία έχουν αρμοδιότητα σε προσωπικά και οικογενειακά θέματα για τους μουσουλμάνους, οι οποίοι αποτελούν περίπου τα δύο τρίτα των 34 εκατ. κατοίκων της χώρας.

