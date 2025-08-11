Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας πουλά μερίδια σε 11 ισραηλινές εταιρείες λόγω της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα

Επενδύουμε σε εταιρείες που λειτουργούν σε μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο και οι συνθήκες στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα έχουν επιδεινωθεί πρόσφατα, ανακοίνωσε ο επικεφαλής του ταμείου, Νικολάι Τάνγκεν