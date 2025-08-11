Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Αυστρία: Άνδρας επέζησε γαντζωμένος σε τρένο υψηλής ταχύτητας
Αυστρία: Άνδρας επέζησε γαντζωμένος σε τρένο υψηλής ταχύτητας
Είχε βγει από το τρένο να κάνει τσιγάρο, δεν πρόλαβε να επιβιβαστεί και αποφάσισε να γαντζωθεί στον συρμό
Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν σε δρομολόγιο τρένου υψηλής ταχύτητας στην Αυστρία, όταν ένας άνδρας γαντζώθηκε στο εξωτερικό του συρμού που είχε ήδη ξεκινήσει, μετά από στάση για τσιγάρο στον σταθμό του Σανκτ Πέλτεν.
Σύμφωνα με τον Guardian, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο 24χρονος, αλγερινής καταγωγής, βγήκε στην αποβάθρα του σταθμού Σανκτ Πέλτεν, δυτικά της Βιέννης, για να καπνίσει. Το τρένο αναχώρησε εγκαίρως για τον επόμενο προορισμό του, αφήνοντάς τον πίσω. Ο άνδρας, σε μια επικίνδυνη απόφαση, γαντζώθηκε στο εξωτερικό μέρος ανάμεσα σε δύο βαγόνια, προσπαθώντας να συνεχίσει το ταξίδι του.
Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο νεαρός άρχισε να χτυπά τα παράθυρα για να τραβήξει την προσοχή του προσωπικού. Ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε τον μηχανισμό έκτακτης πέδησης και το τρένο σταμάτησε, επιτρέποντας στο πλήρωμα να τον επιβιβάσει με ασφάλεια. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρία επιβάτη, ο ελεγκτής «τον επέπληξε έντονα» για την πράξη του.
Ο εκπρόσωπος των αυστριακών σιδηροδρόμων, Χέρμπερτ Χόφερ, χαρακτήρισε την ενέργεια «ανεύθυνη», τονίζοντας ότι «συνήθως τέτοιες πράξεις καταλήγουν σε θάνατο». Υπογράμμισε επίσης ότι πέρα από τον ίδιο τον δράστη, σε κίνδυνο τίθενται και τα σωστικά συνεργεία που θα χρειαστούν σε περίπτωση ατυχήματος.
Το τρένο εκτελούσε δρομολόγιο από τη Ζυρίχη προς τη Βιέννη, έχοντας μέγιστη ταχύτητα τα 230 χλμ/ώρα, αλλά δεν είναι γνωστό με ποια ταχύτητα κινούταν το τρένο ενώ ο 24χρονος ήταν κρεμασμένος σε αυτό. Παρά το περιστατικό, έφτασε στον σταθμό Μέιντλινγκ της Βιέννης με καθυστέρηση μόλις επτά λεπτών. Εκεί, ο 24χρονος συνελήφθη, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες που σημειώθηκε το περιστατικό.
Σύμφωνα με τον Guardian, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο 24χρονος, αλγερινής καταγωγής, βγήκε στην αποβάθρα του σταθμού Σανκτ Πέλτεν, δυτικά της Βιέννης, για να καπνίσει. Το τρένο αναχώρησε εγκαίρως για τον επόμενο προορισμό του, αφήνοντάς τον πίσω. Ο άνδρας, σε μια επικίνδυνη απόφαση, γαντζώθηκε στο εξωτερικό μέρος ανάμεσα σε δύο βαγόνια, προσπαθώντας να συνεχίσει το ταξίδι του.
Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο νεαρός άρχισε να χτυπά τα παράθυρα για να τραβήξει την προσοχή του προσωπικού. Ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε τον μηχανισμό έκτακτης πέδησης και το τρένο σταμάτησε, επιτρέποντας στο πλήρωμα να τον επιβιβάσει με ασφάλεια. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρία επιβάτη, ο ελεγκτής «τον επέπληξε έντονα» για την πράξη του.
Ο εκπρόσωπος των αυστριακών σιδηροδρόμων, Χέρμπερτ Χόφερ, χαρακτήρισε την ενέργεια «ανεύθυνη», τονίζοντας ότι «συνήθως τέτοιες πράξεις καταλήγουν σε θάνατο». Υπογράμμισε επίσης ότι πέρα από τον ίδιο τον δράστη, σε κίνδυνο τίθενται και τα σωστικά συνεργεία που θα χρειαστούν σε περίπτωση ατυχήματος.
Το τρένο εκτελούσε δρομολόγιο από τη Ζυρίχη προς τη Βιέννη, έχοντας μέγιστη ταχύτητα τα 230 χλμ/ώρα, αλλά δεν είναι γνωστό με ποια ταχύτητα κινούταν το τρένο ενώ ο 24χρονος ήταν κρεμασμένος σε αυτό. Παρά το περιστατικό, έφτασε στον σταθμό Μέιντλινγκ της Βιέννης με καθυστέρηση μόλις επτά λεπτών. Εκεί, ο 24χρονος συνελήφθη, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες που σημειώθηκε το περιστατικό.
Ειδήσεις σήμερα:
«Αν διαβάζετε αυτά τα λόγια, το Ισραήλ κατάφερε να με σκοτώσει»: Το τελευταίο μήνυμα του δημοσιογράφου του Al Jazeera που στοχοποιήθηκε σαν τρομοκράτης
«Και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι...» - Συγκίνηση για τον θάνατο της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας
Πέθανε 24χρονη Αμερικανίδα πορνοστάρ - «Περνάω πολλά άσχημα πράγματα» έγραφε στην τελευταία ανάρτησή της
«Αν διαβάζετε αυτά τα λόγια, το Ισραήλ κατάφερε να με σκοτώσει»: Το τελευταίο μήνυμα του δημοσιογράφου του Al Jazeera που στοχοποιήθηκε σαν τρομοκράτης
«Και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι...» - Συγκίνηση για τον θάνατο της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας
Πέθανε 24χρονη Αμερικανίδα πορνοστάρ - «Περνάω πολλά άσχημα πράγματα» έγραφε στην τελευταία ανάρτησή της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα