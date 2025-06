Διαμαρτυρία της Βαρσοβίας κατά των Times of Israel - Αποκάλεσαν «αναθεωρητή του Ολοκαυτώματος» τον πρόεδρο της Πολωνίας

Κλείσιμο

Η πολωνική διπλωματία ανακοίνωσε σήμερα ότι διαμαρτυρήθηκε στο ισραηλινό μέσο ενημέρωσηςεπειδή αποκάλεσε «αναθεωρητή του Ολοκαυτώματος » τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Πολωνίας, εθνικιστήΟ ιστορικός Ναβρότσκι, υποψήφιος του εθνικιστικού κόμματος τηςPiS, έλαβε το 50,89% των ψήφων έναντι 49,11% του ευρωπαϊστή Ραφάλ Τρασκόφσκι στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών της Κυριακής.Τη Δευτέρα, η εφημερίδα The Times of Israel χρησιμοποίησε τον όρο «» σε τίτλο άρθρου της για τη νίκη του Ναβρότσκι, κατηγορώντας τον ότι έκανε αυτόν τον αναθεωρητισμό «μέρος της προεκλογικής του εκστρατείας».Σε επιστολή που έστειλε στο ισραηλινό ΜΜΕ η πολωνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ αναφέρει: «ζητούμε να μην χρησιμοποιείται αυτός ο όρος, διαμαρτυρόμαστε γι΄ αυτόν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της φιλοευρωπαϊκής πολωνικής κυβέρνησης. «Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του συντάκτη να εκφέρει κρίση, αλλά η εν λόγω κρίση, με τη χρήση ακριβώς αυτού του (συγκεκριμένου) όρου, προκαλεί πολύ επικίνδυνες συσχετίσεις - ιδιαίτερα στην Πολωνία», τόνισε ο, σύμφωνα με το πολωνικό πρακτορείο ειδήσεων PAP.Οι Times of Israel καταδίκασαν ιδιαίτερα την κριτική του Ναβρότσκι προς ιστορικούς πουΕπιδιώκοντας εκλογική υποστήριξη από υποστηρικτές ενός μικρού κόμματος με υπερεθνικιστικές, αντιουκρανικές και αντισημιτικές απόψεις, ο Ναβρότσκι διαβεβαίωσε σύμφωνα με την ιστοσελίδα του κόμματος, ότι σκόπευε να συνεχίσει «να υπερασπίζεται το καλό όνομα της Πολωνίας και των Πολωνών ενάντια σε όλες τις απεχθείς επιθέσεις ανθρώπων όπως ο Γκραμπόφσκι, ο Γκρος ή η Ένγκελκινγκ».Η Μπάρμπαρα Ένγκελκινγκ, πρόεδρος του Συμβουλίου τουο Γιαν Γκραμπόφσκι του Πανεπιστημίου της Οτάβα και ο Αμερικανός ιστορικός Γιαν Τόμας Γκρος είχαν κατηγορηθεί στην Πολωνία για δυσφήμιση του πολωνικού έθνους, αλλά δικαστήρια απέρριψαν τις κατηγορίες.Κάτοχος διδακτορικού στην Ιστορία, ο Ναβρότσκι διετέλεσε διευθυντής του Μουσείου του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στο Γκντανσκ από το 2017 έως το 2021. Από το 2021, είναι επικεφαλής του Ινστιτούτου Εθνικής Μνήμης (IPN), το οποίο διερευνά ναζιστικά και κομμουνιστικά εγκλήματα.