Μίνα Καπούτο: Η τρανς ροκ σταρ των «Life Agony» θέλει να γίνει ξανά άντρας

, μέλος του ροκ συγκροτήματος, αποφάσισε να γίνει ξανά άνδρας, με το όνομα που γεννήθηκε:«Ζω με τον θεϊκό αρσενικό εαυτό μου», υποστηρίζει η μουσικός που είχε αποκαλύψει δημοσίως το 2011 ότι είναι τρανσέξουαλ σε σχετικό βίντεο στο διαδίκτυο.Η σταρ του συγκροτήματοςανέβασε στο Ίντερνετ την Τρίτη ένα βίντεο, εξηγώντας την απόφασή της να ξαναγίνει άνδρας με το ίδιο όνομαΗ διάρκεια της φυλομετάβασης , όπως υπογραμμίζει, ήταν μία τραυματική εμπειρία την οποία θέλει να αφήσει πίσω της.Η τρανς τραγουδίστρια παραδέχεται ότι έχει «θεραπεύσει» τη δυσφορία του φύλου της και σκοπεύει να αλλάξει το όνομά της σε, αφού ολοκληρωθεί η ιατρική αποκατάσταση το«Λοιπόν, αυτή είναι η μεγάλη μου αποκάλυψη. Αλλάζω το όνομά μου ξανά σε Κιθ. Σε όλους τους ανθρώπους που φαίνονται μπερδεμένοι και σε αυτούς που με έχουν αντιμετωπίσει με μίσος, ειρωνεία και όλα αυτά τα κακεντρεχή σχόλια... ναι, όλο αυτό τον καιρό ένιωθα δυσφορία για το φύλο μου και από όσο μπορώ να θυμηθώ, η δυσφορία αυτή διήρκεσε πάνω από 40 χρόνια. Αυτό που κάνουν σήμερα είναι αηδιαστικό, και θέλω να γράψω ένα τραγούδι γι' αυτό. Θα εμβαθύνω όλο και περισσότερο, αλλά όχι τώρα. Έχω κουραστεί…».Ο Καπούτο γεννήθηκε τον Δεκέμβριο τουκαι βαπτίστηκε με το όνομα Κιθ. Αλλά τοάρχισε να προωθεί τον εαυτό του ως Μίνα. Τρία χρόνια αργότερα, ο μουσικός αποκάλυψε δημοσίως ότι είναι τρανσέξουαλ.Η 50χρονη αποφάσισε τώρα να ζήσει ξανά τη ζωή της... ως άνδρας: «Έχω κλείσει ραντεβού για την επέμβαση αφαίρεσης του ψεύτικου στήθους και θα ζήσω με τον θεϊκό αρσενικό εαυτό μου. Έχω θεραπεύσει τη δυσφορία του φύλου μου. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια, περνώντας μέσα από τη φωτιά, αλλά ξεπέρασα τις παρεξηγήσεις που είχα για την ψυχή και το πνεύμα μου».Στο βίντεο, διάρκειας 13 λεπτών, η τρανς τραγουδίστρια εξηγεί τα επόμενα βήματά της: «Έχω σταματήσει τις ορμόνες εδώ και έξι-επτά χρόνια... Λοιπόν, αυτή είναι η μεγάλη μου αποκάλυψη. Έχω κάνει χρόνια θεραπείας για τραύματα, θεραπείες με φυτικά φάρμακα, αν και ο κόσμος δεν είναι έτοιμος για αυτήν τη συζήτηση. Έχω σταματήσει τις ορμόνες από τότε που κυκλοφόρησε το «A Place Where There’s No More Pain» με τους LIFE OF AGONY το 2016. Ζω ως μια διαφορετική και πιο θεραπευμένη εκδοχή του εαυτού μου».Η Μίνα εκφράζει επίσης την έντονη ανησυχία της για την φυλομετάβαση σε παιδιά, δηλώνοντας ότι είναι περίεργες οι παρενέργειες των ορμονών και ότι τα ΜΜΕ δεν αναφέρουν πόσο επώδυνη είναι η διαδικασία αλλαγής φύλου. Δηλώνει επίσης ανακούφιση που οι γονείς της δεν έπαιρναν αποφάσεις για την ίδια όταν ήταν μικρή.«Τώρα, στα 50 μου χρόνια, σχεδόν 51, δεν νιώθω δυσφορία: Πιστεύω πως οι ορμόνες κατέστρεψαν την ψυχή μου. Όχι μόνο σωματικά, αλλά και πνευματικά, συναισθηματικά και νοητικά. Αυτό που κάποτε με ελευθέρωσε, τελικά με φυλάκισε».