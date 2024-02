Λαθραίες διαδρομές πολλών δισ. για το ρωσικό πετρέλαιο: Με τάνκερ φαντάσματα από τη Σιβηρία στις ΗΠΑ μέσω Λακωνικού κόλπου και Ινδίας

Κλείσιμο

Τα κέρδη που μπορούν να προκύψουν ακόμη και από μια παράκαμψη των κυρώσεων κατά της Ρωσίας είναι τεράστια. Ειδικοί θεωρούν ότι οι έμποροι θα μπορούσαν να βγάλουν 10-40 εκατ. δολάρια μέσα σε τέσσερις ή πέντε μήνες

Μορφή λερναίας ύδρας έχει πάρει η ιστορία της, ακόμη και στις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι είναι εκείνες που σε συνεννόηση με κράτη της Δύσης επιβάλλουν συνεχώς ολοένα αυστηρότερες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας. Τα συνολικά ομοσπονδιακά έσοδα της Ρωσίας εκτινάχθηκαν σε ύψος-ρεκόρ 320 δισ. δολαρίων το 2023 και πρόκειται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Περίπου το 1/3 των χρημάτων δαπανήθηκε για τον πόλεμο στην Ουκρανία πέρυσι, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές, και ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό πρόκειται να δοθεί για τη χρηματοδότηση του πολέμου το 2024.Στη μεγάλη εικόνα βρίσκονται τόσο η Ινδία, στην οποία μέσα στο 2023συνολικής αξίας-ρεκόρ 37 δισ. δολαρίων όσο και οχρυσού. Το 2023 περισσότερα από 200 πλοία προερχόμενα από τη Ρωσία πραγματοποίησαν ανοιχτά του Λακωνικού κόλπου μεταφορά ρωσικού πετρελαίου σε άλλα πλοία, τα οποία στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στην Ινδία. Οσο κι αν αυστηροποιούνται οικαι παρά το γεγονός ότι έχουν αποκαλυφθεί οι διαδρομές του μαύρου χρυσού που προέρχεται από τη Ρωσία, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους κοιτούν τα... βαπόρια να περνούν από μπροστά τους.Σημειώνεται ότι οι ρωσικές πωλήσεις αργού στην Ινδία δεν υπόκεινται σε κυρώσεις και είναι απολύτως νόμιμες και από εκεί το πετρέλαιο αποκόπτεται από τη ρωσική του καταγωγή. Την ίδια ώρα, Ελληνες εφοπλιστές που κυριαρχούσαν σε μεταφορές ρωσικού πετρελαίου για την Κίνα και την Ινδία αποσύρονται από τη δραστηριότητα αυτή. Ας πάρουμε όμως τα γεγονότα με τη σειρά. Διεθνείς αναλυτές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μέρος του ρωσικού αργού πετρελαίου που διυλίστηκε από την Ινδία στη συνέχεια εξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες ως πετρελαιοειδή αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων!Οι αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία αυξήθηκαν κατά 13 φορές σε σχέση με τις προπολεμικές ποσότητες, σύμφωνα με την ανάλυση του Κέντρου Ερευνών για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα (Centre for Research on Energy and Clean Air - CREA), την οποία αποκάλυψε πριν από λίγες ημέρες το CNN. Οπως αναφέρεται στην ανάλυση, ο στρατηγικός εταίρος της Ουάσινγκτον, το Νέο Δελχί, απορροφά τις ποσότητες αργού πετρελαίου τις οποίες προ του πολέμου αγόραζαν οι Δυτικοί. Στη συνέχεια η Ινδία πουλάει το διυλισμένο σε ινδικά διυλιστήρια ρωσικό πετρέλαιο στους Δυτικούς... εξαγνισμένο!, περίπου 310 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αθήνας, αποτελεί το κομβικό σημείο της όλης ιστορίας, αφού εκεί γίνονται δεκάδες μεταφορτώσεις πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο. Το Bloomberg είχε αποκαλύψει πριν από μερικές εβδομάδες με βίντεο που ανέβασε στο TikTok τι ακριβώς συμβαίνει στα νότια θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας. Στο βίντεο καταγράφονταν τρεις μεταφορές από πλοίο σε πλοίο, οι οποίες αφορούσαν διυλισμένα καύσιμα και όχι αργό πετρέλαιο, ενώ περίπου 12 ακόμη δεξαμενόπλοια περίμεναν στη σειρά για να φορτώσουν. Το ένα δεξαμενόπλοιο είχε παραλάβει καύσιμα ρωσικής προέλευσης από ένα άλλο πλοίο στα ανοιχτά των ακτών της Ρουμανίας νωρίτερα, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που συγκεντρώθηκαν και επιθεωρήθηκαν από το TankerTrackers.com. Στη συνέχεια απέπλευσε μέσω του Βοσπόρου για το ραντεβού στον Λακωνικό κόλπο με το άλλο δεξαμενόπλοιο.Η συγκεκριμένηπραγματοποιήθηκε περίπου 4 μίλια από τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας και περίπου 17 μίλια από το Γύθειο. Οι μεταφορές γίνονται με δεξαμενόπλοια τα οποία ανήκουν στον λεγόμενο «σκοτεινό ή σκιώδη στόλο». Πρόκειται για πλοία-φαντάσματα που υιοθετούν την πρακτική της παροχής ψεύτικων συντεταγμένων στο σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (AIS). Η πρακτική αυτή ονομάζεται spoofing (παραποίηση).Οι ελληνικές αρχές δεν έχουν καμία δυνατότητα ελέγχου των δραστηριοτήτων στον Λακωνικό κόλπο και ο λόγος είναι ότι αυτές γίνονται σε διεθνή ύδατα, τα οποία ξεκινούν μόλις 6 μίλια από την ακτή. Παρά τα αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, δεν φαίνεται να επηρεάζεται η δραστηριότητα με τον μαύρο χρυσό. Πριν από λίγες ημέρες ήταν η σειρά του CNN να γίνει μάρτυρας μεταφόρτωσης πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο έξω από το Γύθειο. Πιο συγκεκριμένα, δύο πετρελαιοφόρα -το ένα τεράστιο, το άλλο μικρότερο- παρατάχθηκαν δίπλα-δίπλα και έκαναν μετάγγιση αργού πετρελαίου. Στόχος, η συγκάλυψη της προέλευσης και του τελικού προορισμού του.