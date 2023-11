Βομβάρδισαν ξανά το νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας - Βίντεο

Massive massacre in Gaza yet again.



Israel bombed a convoy of ambulances outside the door of Al-Shifa hospital. pic.twitter.com/BXLccmRAxV — Clash Report (@clashreport) November 3, 2023

#BREAKING lDF attacked a convoy of ambulances carrying wounded Palestinians that left the Shifa hospital in Gaza on their way to the Rafah crossing, Egypt.



Many causalities reported. pic.twitter.com/XSeKOub8ry — Clash Report (@clashreport) November 3, 2023

Κλείσιμο

Video from targeting the Al-Shifa Hospital gate pic.twitter.com/Et3ejf7nCl — The Fact Finder (@FactualNarrator) November 3, 2023

Βομβαρδίστηκε ξανά το νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για μεγάλο αριθμό νεκρών και τραυματιών.Όπως μεταδίδουν τα ισραηλινά ΜΜΕ, αεροπορικό χτύπημα έπληξε συνοδεία ασθενοφόρων, τα οποία σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας σκότωσαν πολλούς ανθρώπους κοντά στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της περιοχής στην πόλη της Γάζας.Δημοσιογράφος του γαλλικού ειδησεογραφικού πρακτορείου (AFP) είπε ότι είδε πολλές σορούς δίπλα σε κατεστραμμένο ασθενοφόρο.Πλάνα δείχνουν γυναίκες και παιδιά με αίματα έξω από ασθενοφόρα.Η Χαμάς υποστηρίζει, από την πλευρά της, ότι η έκρηξη προκλήθηκε από ισραηλινό πύραυλο.