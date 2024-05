Κλείσιμο

για να ευχηθεί για τα γενέθλιά του. Στο προφίλ της, η Σμιθ ανέβασε μια παλιότερη φωτογραφία του ηθοποιού και προχώρησε σε μια δημόσια ερωτική εξομολόγηση στον σύζυγό της.



Πιο συγκεκριμένα, του έγραψε: «Χρόνια πολλά στον έρωτα της ζωής μου. Είσαι ο βράχος μου, η άγκυρά μου, τα πάντα μου… και σε αγαπώ ατελείωτα».

Κίλι Σέι Σμιθ, κατέφυγε επίσης στο Instagram. Στο προφίλ της, η Σμιθ ανέβασε μια παλιότερη φωτογραφία του ηθοποιού και προχώρησε σε μια δημόσια ερωτική εξομολόγηση στον σύζυγό της.Πιο συγκεκριμένα, του έγραψε: «Χρόνια πολλά στον έρωτα της ζωής μου. Είσαι ο βράχος μου, η άγκυρά μου, τα πάντα μου… και σε αγαπώ ατελείωτα».

γιόρτασε τα 71α γενέθλιά του την Πέμπτη 16 Μαΐου.έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την επόμενη μέρα για να ευχηθεί στον ηθοποιό, με τον οποίο συμπρωταγωνίστησε στην κωμική ταινία του 2004, «After The Sunset».Μάλιστα, οι δυο τους έπαιξαν δέκα χρόνια αργότερα σε δεύτερο έργο, στο «Some Kind of Beautiful».Η Χάγιεκ μοιράστηκε μια φωτογραφία από τα γυρίσματα του «After The Sunset» και έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης: «Ευτυχισμένα καθυστερημένα γενέθλια αγαπητέ Πιρς Μπρόσναν! Τόσες ωραίες αναμνήσεις από τα γυρίσματα μαζί σου όλα αυτά τα χρόνια #AfterTheSunset».Η σύζυγος του πρώην Τζέιμς Μποντ,