Δολοφονία Κένεντι: Αυτόπτης μάρτυρας λύνει τη σιωπή του και εγείρει νέα ερωτήματα για τον αριθμό των δραστών

Κλείσιμο

Ένας πρώην πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, ο οποίος βρισκόταν λίγα μόλις μέτρα μακριά από τονόταν εκείνος δολοφονήθηκε στον Νοέμβριο του 1963, έλυσε τη σιωπή του μετά από 6 ολόκληρες δεκαετίες και όσα είπε στουςεγείρουν νέα ερωτήματα για τη θεωρία της «μαγικής σφαίρας» που διατύπωσε η επιτροπή που ερεύνησε το έγκλημα.Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην αμερικανική εφημερίδα πριν από την κυκλοφορία του βιβλίου του με τίτλο «The Final Witness», που αναμένεται να συζητηθεί, ο 88χρονος σήμεραεξήγησε ότι ο ίδιος πίστευε για πολλά χρόνια το «πόρισμα» των Αρχών ότι οέδρασε μόνος. Ωστόσο, οι ανακολουθίες ανάμεσα στις δικές του αναμνήσεις από το περιστατικό και την επίσημη έκθεση της επιτρoπής Γουόρεν είχαν ως αποτέλεσμα να γεννηθούν αμφιβολίες στο μυαλό του. «Άρχισα να αναρωτιέμαι», λέει χαρακτηριστικά στη συνέντευξή του ο πρώην μυστικός πράκτορας.Σύμφωνα με τα επίσημα ευρήματα της ο Κένεντι δολοφονήθηκε από έναν άνδρα ονόματι Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ ο οποίος έδρασε μόνος, πυροβολώντας 3 φορές την αυτοκινητοπομπή από τον 6 όροφο ενός κτιρίου με ένα τυφέκιο Mannlicher-Carcano 6,5 χιλιοστών. Το πόρισμα αναφέρει ότι από τις 3 σφαίρες η μία δεν βρήκε στόχο, η δεύτερη τραυμάτισε τον Κένεντι και τον Κόναλι, και η τρίτη σκότωσε τον JFK πετυχαίνοντάς τον στο κεφάλι.Την ημέρα της δολοφονίας του 35ου προέδρου των ΗΠΑ, ο Λάντις επέβαινε σε όχημα πίσω από την κάμπριο λιμουζίνα όπου βρισκόταν ο Κένεντι. Σήμερα, ο πρώην μυστικός πράκτορας υποστηρίζει ότι άκουσε ένακαι είδε μια σφαίρα να χτυπά από πίσω τον Αμερικανό πρόεδρο. Σύμφωνα με το πόρισμα της επιτροπής που συγκλήθηκε για τη διερεύνηση της δολοφονίας, αυτή η ίδια σφαίρα εξήλθε από το σώμα του JFK και κατόπιν χτύπησε τον κυβερνήτη του Τέξαςτραυματίζοντάς τον στην πλάτη, τον μηρό, το στήθος και τον καρπό.Η εξήγηση αυτή για το τι συνέβη στη σφαίρα που χτύπησε τον Αμερικανό πρόεδρο αποκαλείται κοροϊδευτικά από κάποιους ωςαφού πολλοί πιστεύουν ότι είναι αδύνατον να ακολούθησε τη συγκεκριμένη διαδρομή προκαλώντας τόσα πολλά τραύματα στο σώμα του συνεπιβάτη του JFK.Όπως επισημαίνουν οι New York Times, ένας από τους βασικούς λόγους που οδήγησαν την επιτροπή σε αυτό το συμπέρασμα - αν και στην έκθεση επισημαίνεται ότι υπήρξε διαφωνία απόψεων ανάμεσα στα μέλη της - ήταν το γεγονός ότι η σφαίρα βρέθηκε σε ένα φορείο που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά του Κόναλι στο νοσοκομείο αργότερα.Εδώ ακριβώς διαφοροποιούνται οι αναμνήσεις του Λάντις από την ημέρα της δολοφονίας. Ο πρώην μυστικός πράκτορας είπε στους New York Times ότι αυτός ήταν ο άνθρωπος που, στο κάθισμα της λιμουζίνας όπου καθόταν ο Κένεντι, μετά από τη απομάκρυνση του προέδρου των ΗΠΑ από το αμάξι. Ανήσυχος ότι κάποιος θα επιχειρούσε να την αρπάξει ως «αναμνηστικό», την πήρε και την έβαλε στο φορείο όπου βρισκόταν ο Κένεντι. Ο ίδιος εικάζει ότι η σφαίρα μπορεί να «κύλησε» από το ένα φορείο στο άλλο κατά τη μεταφορά στο νοσοκομείο.«Κατάλαβα αμέσως ότι ήταν ένα πολύ σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο και δεν ήθελα να εξαφανιστεί. Έτσι σκέφτηκα, "Πολ, πρέπει να πάρεις μια απόφαση" και την άρπαξα», λέει στην εφημερίδα ο πρώην πράκτορας.Η μαρτυρία αυτή αναιρεί ουσιαστικά τη θεωρία της «μίας σφαίρας». Σύμφωνα με τον, δικηγόρο και ιστορικό που συνεργάστηκε με τον Λάντις για το βιβλίο του που θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο, πρόκειται για μια μαρτυρία που ουσιαστικά υποδηλώνει ότι μπορεί να υπήρχαν παραπάνω από ένας δράστες. «Εάν η σφαίρα που αποκαλούμε "μαγική" σταμάτησε στην πλάτη του Κένεντι και έπεσε από εκεί, ένα από τα κεντρικά συμπεράσματα της έκθεσης Γουόρεν είναι λανθασμένο», επισήμανε o ίδιος στους Times.Συνειδητοποιώντας το 2014 ότι η έκθεση της επιτροπής Γουόρεν αναφέρει πως η επίμαχη σφαίρα βρέθηκε σε διαφορετικό σημείο από εκείνο που θυμάται ο ίδιος, ο Λάντις επικοινώνησε με διάφορους αξιωματούχους, όπως αναφέρει το άρθρο της εφημερίδας. Σε γενικές γραμμές, αντιμετωπίστηκε με, κυρίως εξαιτίας δύο γραπτών αναφορών που είχε υποβάλει ο ίδιος μετά τη δολοφονία. Ο Λάντις δεν ανέφερε σε κανένα από τα δύο έγγραφα ότι είχε βρει τη σφαίρα, ενώ έκανε λόγο για ήχους μόνο δύο πυροβολισμών που άκουσε κατά τη διάρκεια της επίθεσης - αντί για το «μπαράζ» που αναφέρει σήμερα.Ο Λάντις υποστηρίζει ότι όταν έγραψε τις συγκεκριμένες αναφορές ήταν ακόμα σε σοκ και υπέφερε από έλλειψη ύπνου. Σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν λογικό να είναι γεμάτες λάθη και παραλείψεις, αφού εκείνο το διάστημα προτεραιότητά του ήταν να στηρίξει την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ ή οποία πενθούσε τον θάνατο του συζύγου της.Όσο για τον λόγο που περίμενε τόσα πολλά χρόνια για να μιλήσει δημόσια, αναφέρει ότι «δεν ήθελε να συζητά το συγκεκριμένο ζήτημα». «Φοβόμουν. Είχα αρχίσει να αναρωτιέμαι εάν έκανα εγώ κάτι λάθος» αναφέρει ο άνδρας που παραιτήθηκε από τη θέση του 6 μήνες μετά τη δολοφονία του Κένεντι.Με πληροφορίες από New York Times, Guardian, Daily Mail