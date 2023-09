Κακοκαιρία Daniel στη Λιβύη: Εικόνες ασύλληπτης τραγωδίας - «Χάος εν μέσω βαθιάς πολιτικής κρίσης» γράφουν τα διεθνή ΜΜΕ

The storm has also arrived in Libya



▪️The storm called "Daniel", which moved from Greece to the African continent, took at least 150 lives in Libya.



"At least 150 people have died due to floods and torrential rains left behind by storm Daniel ," said the spokesman for the… pic.twitter.com/tWe8EZNpP6 — Sprinter (@Sprinter99800) September 11, 2023

Such a catastrophe in Eastern Libya following Storm Daniel hits the country. Actual building looks ravaged by a quake but it is the floods pic.twitter.com/yRzqvZxkfS — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 11, 2023

BREAKING: Up to 2,000 people feared dead after Storm Daniel causes catastrophic flooding in eastern Libya, officials say pic.twitter.com/B3pq0seLoh — BNO News (@BNONews) September 11, 2023

After devastating Greece in the country’s worst ever flood disaster, #medicane Daniel submerges East Libya under water. First estimate of 2,000 dead, many missing thought to have been washed out to sea. Apocalyptic. #ClimateCrisis #ClimateActionNow pic.twitter.com/HTxgiTQbaz — George Tsakraklides (@99blackbaloons) September 11, 2023

The city of Derna in eastern Libya has been declared a disaster zone after Medicane Daniel caused catastrophic flash flooding across the area overnight. Many residential buildings have been destroyed along the riverbanks. I fear we might be facing a mass casualty event. pic.twitter.com/QoVp8vzjpp — Nahel Belgherze (@WxNB_) September 11, 2023

Derna, Libya Flood Disaster 🇱🇾



- 2,000+ people believed dead

- Hundreds of people are still missing

- Entire blocks of homes washed away

- Many bridges & roads destroyed

- City declared a "disaster zone"

- At least two confirmed dam failures

- Urgent int. response needed pic.twitter.com/fD2UgTpFPq — Nahel Belgherze (@WxNB_) September 11, 2023

Στις δημόσιες υπηρεσίες που έχουν καταρρεύσει και στους δρόμους που έχουν αφανιστεί στη Ντέρνα αναφέρεται από την πλευρά του το France 24.«Σε πλάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από την ανατολική Λιβύη, φαίνονται άνθρωποι εγκλωβισμένοι στις οροφές των οχημάτων να καλούν σε βοήθεια και τα νερά να παρασύρουν αυτοκίνητα» υπογραμμίζει το μέσο ενημέρωσης.Ο επικεφαλής της παράλληλης κυβέρνησης που είναι εγκατεστημένη στη Βεγγάζη, ο Οσάμα Χαμάντ, ανέφερε πως ο απολογισμός των θυμάτων από τις πλημμύρες στη Λιβύη ξεπερνά τις δύο χιλιάδες. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Masar, είπε χαρακτηριστικά: «Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, περισσότεροι από 2.000 είναι νεκροί». «Ολόκληρες συνοικίες της Ντέρνα έχουν αφανιστεί… μαζί με τους κατοίκους, που παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά», συμπλήρωσε.Από την πλευρά του ο Άχμεντ αλ Μισμάρι, εκπρόσωπος του Λιβυκού Εθνικού Στρατού που ελέγχει την ανατολική Λιβύη, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι οιυπολογίζονται σεΤρεις περιοχές της Κυρηναϊκής, της ανατολικής παράκτιας περιοχής της χώρας, κηρύχθηκαν σε κατάσταση φυσικής καταστροφής λόγω των πλημμυρών και το προεδρικό συμβούλιο της Λιβύης απηύθυνε έκκληση για βοήθεια στη διεθνή κοινότητα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε απόψε.Εικόνες που μεταδόθηκαν από το τηλεοπτικό δίκτυο Almostakbal της ανατολικής Λιβύης έδειχναν ανθρώπους εγκλωβισμένους σε στέγες σπιτιών ή πάνω σε αυτοκίνητα, που καλούσαν απεγνωσμένα σε βοήθεια. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το ύψος του νερού είχε φτάσει τα τρία μέτρα σε ορισμένα σημεία της πόλης Ντέρνα.Τέσσερα σημαντικά λιμάνια για την εξαγωγή πετρελαίου στη Λιβύη – τα Ρας Λανούφ, Ζουεϊτίνα, Μπρέγκα και Ες Σίντρα – έκλεισαν από το απόγευμα του Σαββάτου για τρεις ημέρες, δήλωσαν αξιωματούχοι στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.Ο πρωθυπουργός, επικεφαλής της μεταβατικής κυβέρνησης στην Τρίπολη, Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά, δήλωσε χθες Κυριακή πως έδωσε οδηγίες σε όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες να «αντιμετωπίσουν άμεσα» τις ζημιές από τις πλημμύρες στις πόλεις της ανατολικής Λιβύης.θα «παράσχουν επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια προς υποστήριξη των επιχειρήσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο» για την ανακούφιση των πληγέντων.