Μπαράκ Ομπάμα: Η άγνωστη επιστολή σε πρώην του - «Κάνω καθημερινά έρωτα σε άνδρες... αλλά στη φαντασία μου»

Η New York Post φέρνει σήμερα στο «φως» τη διαβόητη επιστολή από τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα που έγραψε- σύμφωνα με τον ιστορικό David Garrow- σε πρώην κοπέλα του για το δικό του «ανδρόγυνο» μυαλό μέσα στο οποίο μπορεί να «κάνει έρωτα με άνδρες καθημερινά».Η επιστολή γράφτηκε τον Νοέμβριο του 1982 στην Alex McNear.Τον Ιούνιο του 2023, ο ιστορικός, που είναι γνωστός για τη δημιουργία της εκτενούς βιογραφίας των 1.472 σελίδων με τίτλο «Rising Star: The Making of Barack Obama», αποκάλυψε σε συνέντευξή του ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, σε πολλές περιπτώσεις, έτρεφε φαντασιώσεις για προσωπικές συναντήσεις με άνδρες.«Σε ό,τι αφορά την ομοφυλοφιλία, πρέπει να πω ότι πιστεύω ότι αυτή είναι μια προσπάθεια απομάκρυνσης από το παρόν, μια άρνηση ίσως να διαιωνιστεί η ατελείωτη φάρσα της επίγειας ζωής. Βλέπετε, κάνω έρωτα με άνδρες καθημερινά αλλά στη φαντασία μου», έγραψε ο- τότε- 21χρονος Μπαράκ Ομπάμα, στην Alex McNear τον Νοέμβριο του 1982.«Το μυαλό μου είναι ανδρόγυνο σε μεγάλο βαθμό και ελπίζω να μπορέσω να σκεφτώ με όρους ''ανθρώπινους'' και όχι ως ''γυναίκες σε αντίθεση με άνδρες''. Αλλά, επιστρέφοντας στο σώμα μου, βλέπω ότι με έχουν κάνει άνδρα και σωματικά στη ζωή, επιλέγω να αποδεχτώ αυτό το ενδεχόμενο», πρόσθεσε.Η Alex McNear, η οποία έβγαινε με τον Ομπάμα όταν εκείνος φοιτούσε στο Occidental College στο Λος Άντζελες, διέθεσε αργότερα στα μέσα την επιστολή την οποία ο βραβευμένος με Πούλιτζερ ιστορικός συμπεριέλαβε στο βιβλίο του, «Rising Star».Η επιστολή ανήκει επί του παρόντος στο Πανεπιστήμιο Emory, το οποίο δεν επιτρέπει τη φωτογράφιση ή να την πάρει κάποιος. Ωστόσο, ο φίλος του ιστορικού Garrow, Harvey Klehr, έγραψε τις παραγράφους με το χέρι και τις έστειλε στον συγγραφέα.Μάλιστα, ο Klehr παρείχε την επιστολή και στη New York Post ενώ εκπρόσωπος του πρώην προέδρου δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.