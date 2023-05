Ο πρώτος θάνατος στην Ευρώπη από το ναρκωτικό «ζόμπι» - Τι είναι η ουσία και πώς επιδρά στο νευρικό σύστημα

από το ναρκωτικό «tranq» ξυλαζίνη, γνωστό και ως «ναρκωτικό ζόμπι», είναι έ

Disturbing New Footage Surfaces of Philadelphia's "Tranq" a new Zombie 🧟‍♀️ Drug 💊 epidemic, Pray for Philly 🙏🏾💔

pic.twitter.com/xTmGWExBVo