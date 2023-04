Ρούπερτ Μέρντοχ: Χώρισε την Τζέρι Χολ του με email - «Περάσαμε καλές στιγμές, αλλά έχω πολλά να κάνω»

Κλείσιμο

«Σίγουρα περάσαμε κάποιες καλές στιγμές, αλλά έχω πολλά να κάνω». Αυτή ήταν η φράση που χρησιμοποίησε ο 92χρονος μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσηςεξηγώντας στην τέταρτη σύζυγό τουτους λόγους για τους οποίους της ζητά διαζύγιο.Εντυπωσιακός μάλιστα ήταν και ο τρόπος που της ζήτησε να χωρίσουν: της έστειλε ένα email όπου της ανακοίνωνε τις προθέσεις του, λίγο πριν συναντηθούν τον Ιούνιο του 2022 στην έπαυλή τους στοδυστυχώς αποφάσισα να βάλω τέλος στον γάμο μας. Σίγουρα περάσαμε κάποιες καλές στιγμές, αλλά έχω πολλά να κάνω… Ο δικηγόρος μου της Νέας Υόρκης θα επικοινωνήσει μαζί σου άμεσα» αναφέρει στο email που της έστειλε και που διέρρευσε στοΟ δημοσιογράφοςπου ασχολείται εδώ και δεκαετίες με τις επιχειρήσεις του Μέρντοχ, αναφέρει ότι έχει δει αντίγραφο του email που έλαβε η Χολ και περιέγραψε το περιεχόμενό του στο άρθρο του στο αμερικανικό περιοδικό.Το ζευγάρι πήρε διαζύγιο μέσα σε μήνες. Δημοσίως, υποστήριζαν ότι παραμένουν καλοί φίλοι. Ωστόσο, οι φίλοι τηςπαραδέχονται στο δημοσιογράφο ότι ήταν «συντετριμμένη, οργισμένη και ταπεινωμένη» και μάλιστα μετά από μία περίοδο με έντονους φόβους για την υγεία του κι έχοντας απομονωθεί μαζί του κατά τη διάρκεια της πανδημίας.«Την πρώτη ημέρα της Σαρακοστής τον Φεβρουάριο, η Χολ είπε σε φίλους της ότι έφτιαξε ένα ομοίωμα του Μέρντοχ, του πέρασε οδοντικό νήμα στον λαιμό και το έκαψε σε μια σχάρα» αναφέρει το δημοσίευμα.Σύμφωνα με το άρθρο, η συμφωνία διαζυγίου του ζευγαριού περιλαμβάνει ρήτρα βάσει της οποίας η Χολ απαγορεύεται να κάνει προτάσεις για την πλοκή στους σεναριογράφους της διάσημης τηλεοπτικής σειράςπου επηρεάζεται από όσα συμβαίνουν εντός της οικογένειας Μέρνοχ. Παράλληλα, το δημοσίευμα υποδεικνύει ότι ο ένας γιος του Μέρντοχ πίστευε ότι ο αδερφός του ενδέχεται να βρισκόταν σε επαφή με τους δημιουργούς του προγράμματος.Όπως και στην περίπτωση τουτου κεντρικού ήρωα του Succession, τα τέσσερα παιδιά του Μέρντοχ, που απέκτησε από τους δύο πρώτους γάμους του ανταγωνίζονται για το ποιος θα κληρονομήσει την αυτοκρατορία. Ομετέχει ήδη σε μεγάλο βαθμό στην επιχείρηση. Ωστόσο, αντιμετωπίζει μια ενδεχόμενη πρόκληση από τα αδέρφια του,καιπου είτε έχουν αποσυρθεί, είτε μετέχουν ελάχιστα στην εταιρεία.Το άρθρο του «Vanity Fair» μπαίνει σε λεπτομέρειες για την προβληματική υγεία τουυποστηρίζοντας ότι η Χολ χρειάστηκε να τον περιθάλψει για μεγάλο διάστημα, αφού χτύπησε σοβαρά στην πλάτη του σε μια πτώση σε γιοτ τον Ιανουάριο του 2018, με αποτέλεσμα να έρθει κοντά στον θάνατο. Ο δισεκατομμυριούχος εγκατέλειψε το γιοτ, που βρισκόταν στηόταν ανακάλυψε ότι δεν υπήρχε νοσοκομείο ανοιχτό. Χρειάστηκε να περάσει το βράδυ σε ένα φορείο, κάτω από μία σκηνή στο πάρκινγκ, μέχρι να μπορέσει να πετάξει μία ειδική ιατρική ομάδα.Μάλιστα, όταν οι γιατροί εξέτασαν μία ακτινογραφία της πλάτης του, τον ρώτησαν για κάποια προηγούμενα κατάγματα στους σπονδύλους και ο Μέρντοχ τους παρέπεμψε σε μία περίπτωση που η τρίτη γυναίκα του τον έσπρωξε σε ένα πιάνο, κατά τη διάρκεια ενός καβγά.Εξίσου ταραχώδης είναι και η επιχειρηματική του ζωή. Το 2019 πούλησε την πλειοψηφία των επιχειρήσεων ψυχαγωγίας σε ανταγωνιστικές εταιρείες. Διατήρησε τον έλεγχο σε περιορισμένο αριθμό εταιρειών, όπως το αμερικανικό δίκτυοτον εκδοτικό οίκοκαι μια σειρά εφημερίδων, όπως οι Sun και ηΩστόσο, οι προσπάθειες για να επανενώσει την άλλοτε αυτοκρατορία του, την οποία έσπασε για να περιορίσει τις συνέπειες του σκανδάλου των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων της, εγκαταλείφθηκαν αυτή τη χρονιά.Η επιχείρηση που προκαλεί τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο στονείναι τοNews, μετά από μήνυση 1,6 δισ. δολαρίων από την εταιρεία εκλογών Dominion, καθώς το δίκτυο στήριξε τις καταγγελίες τουότι οι προεδρικές εκλογές του 2020 ήταν «κλεμμένες».Προβλήματα του προκαλούν ακόμη οι καταγγελίες για τις υποκλοπές της εφημερίδας News of the World, που εξακολουθούν να κοστίζουν στην εταιρεία, τόσο οικονομικά όσο και σε επίπεδο φήμης.Στα προσωπικά του, ο Μέρντοχ ανακοίνωσε πρόσφατα ότι διέλυσε τον αρραβώνα του με την συντηρητική ραδιοφωνική παραγωγό Αν Λέσλεϊ Σμιθ, μόλις δύο εβδομάδες αφότου ανακοίνωσε τον αρραβώνα του μέσω του δικού του ταμπλόιντ New York Post.Στα τέλη Μαρτίου, ο δισεκατομμυριούχος είπε ότι μαζί με την τότε αρραβωνιαστικιά του ότι ανυπομονούσαν να περάσουν το δεύτερο μισό της ζωής τους μαζί, ενώ της είχε πάρει δαχτυλίδι αρραβώνων 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Μέχρι το τέλος Απριλίου ο αρραβώνας είχε διαλυθεί, καθώς ο Μέρντοχ φέρεται ότι ένιωθε άβολα με τις θρησκευτικές της απόψεις.