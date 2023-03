ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν αφήνει ξανά να εννοηθεί πως θα είναι υποψήφιος στις εκλογές του 2024

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μαζί με τον Αφροαμερικανό συγγραφέα Κόλσον Γουάιτχεντ

Ο Αμερικανός πρόεδρος και η... Πρώτη Κυρία της Κωμωδίας Τζούλια Λούις-Ντρέιφους

Η αναφορά στιςτου 2024 δεν ήταν και τόσο υπαινικτική: ο, κατά τη διάρκεια τελετής απονομής διακρίσεων στην αίθουσα East Room, στον, μεταξύ άλλων στον τραγουδοποιό κι ερμηνευτή της ροκ Μπρους Σπρίνγκστιν και στην ηθοποιό Τζούλια Λούις-Ντρέιφους, αστειεύτηκε για την πρόθεσή του να κερδίσει κι αυτός «δυο φορές».Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τίμησε χθες Τρίτη διάφορες προσωπικότητες του θεάματος, της μόδας και του πολιτισμού, απονέμοντας το «εθνικό μετάλλιο των τεχνών» και το «εθνικό μετάλλιο κλασικών μελετών».Μεταξύ των τιμώμενων προσώπων ήταν ο Αφροαμερικανός συγγραφέας Κόλσον Γουάιτχεντ και ο κ. Μπάιντεν, με εμφανώς καλή διάθεση, θύμισε στους παριστάμενους πως ο λογοτέχνης έχει λάβει δυο φορές βραβείο Πούλιτζερ, για τα μυθιστορήματά του Underground Railroad και The Nickel Boys.«Κι εγώ θα προσπαθήσω να κερδίσω δυο φορές», πέταξε ο 80άρης Δημοκρατικός, προκαλώντας γέλια και επευφημίες.Ως τώρα, ο κ. Μπάιντεν επιμένει να λέει πως έχει την «πρόθεση» να διεκδικήσει την επανεκλογή του το 2024, χωρίς πάντως να έχει αρχίσει επισήμως εκστρατεία ακόμη.Ο Αμερικανός πρόεδρος βράβευσε επίσης την Τζούλια Λούις-Ντρέιφους, την αντιπρόεδρο χωρίς ηθικές αναστολές στη δηκτική κωμική τηλεοπτική σειρά «Veep», τον «Boss», όπως λένε πολλοί τη μορφή της ροκ Μπρους Σπρίνγκστιν, τη δημιουργό της μόδας Βέρα Γουάνγκ, την «αυτοκράτειρα της σόουλ» Γκλάντις Νάιτ...Η μουσική του Μπρους Σπρίνγκστιν «γιορτάζει τους θριάμβους μας, επουλώνει τις πληγές μας, μας δίνει ελπίδα. Συλλαμβάνει το αδάμαστο πνεύμα του τι σημαίνει να είσαι Αμερικανός», εξήγησε ο Λευκός Οίκος αναφερόμενος στον τραγουδιστή του «Born in the USA».