Τίμοθι Μαγιόπουλος: Ο δικηγόρος που «σώζει» χρεοκοπημένους κολοσσούς

BREAKING: The FDIC Has Named Fmr. Fannie Mae CEO Tim Mayopoulos as the New CEO of Silicon Valley Bank pic.twitter.com/Vz5sk3vYp7

A message from Tim Mayopoulos, CEO

Silicon Valley Bridge Bank, N. A.https://t.co/qpu4l3fSZf pic.twitter.com/AlOhUtWhxb — Jake Mendel (@ijakemendel) March 14, 2023

«Είναι πολύ ψύχραιμος», είπε στους Times ο Μπράιαν Μπρουκς, ένας δικηγόρος που έχει συνεργαστεί πολύ στενά με τον Μαγιόπουλο καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του, και ήταν γενικός σύμβουλος της εταιρείας όταν ο Τίμοθι κατείχε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.«Περνώντας την οικονομική κρίση στην Bank of America κατά τη διάρκεια όλων των τρελών πραγμάτων που συνέβησαν, ήταν ο τύπος του οποίου η συμπεριφορά δεν άλλαξε ποτέ», επισήμανε ο Μπρουκς.Πολλοί πιστεύουν ότι οι ισχυρές διασυνδέσεις του κ. Μαγιόπουλου με επενδυτές επιχειρηματικών συμμετοχών θα τον βοηθήσουν να αντιμετωπίσει ότι είναι απαραίτητο μέσα στην νέα τράπεζα, που ονομάστηκε Silicon Valley Bridge Bank.Δημιουργήθηκε όταν η Federal Deposit Insurance Corporation ανέλαβε τον έλεγχο της Silicon Valley Bank, αλλά ο Μαγιόπουλος ενδέχεται να μην κρατήσει τη δουλειά για πολύ- πιθανότατα να μείνει μόνο μέχρι η F.D.I.C. καταφέρει να την πουλήσει ολόκληρη, σε κομμάτια, ή να την ρευστοποιήσει.Οι ρυθμιστικές αρχές συνεχίζουν να συνομιλούν με ενδιαφερόμενους αγοραστές ενώ ο Ελληνοαμερικανός θα πρέπει να διευθύνει τις δραστηριότητες της τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των αποθεματικών της.Ταυτόχρονα αναζητάει νέες επενδύσεις και χειρίζεται δάνεια που εξακολουθούν να έχουν αξία, όλα υπό το άγρυπνο βλέμμα ενός διοικητικού συμβουλίου που διορίστηκε από την F.D.I.C. «Σε αυτό το σημείο, χρειάζεται απλώς να διευθύνει τις κανονικές λειτουργίες της τράπεζας μέχρι να είναι ξεκάθαρο τι θα συμβεί με αυτήν», δήλωσε ο Roberto Robatto, επίκουρος καθηγητής οικονομικών στο University of Wisconsin-Madison School of Buisiness.Η κατάρρευση της Silicon Valley Bank, η οποία είχε σχεδόνσε περιουσιακά στοιχεία στα τέλη του περασμένου έτους, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τραπεζική πτώχευση στην ιστορία των ΗΠΑ και η μεγαλύτερη από την κατάρρευση της Washington Mutual εν μέσω της οικονομικής κρίσης του 2008. Ο Μαγιόπουλος σύμφωνα με άριστους γνώστες του τραπεζικού χώρου καλείται να προσπαθήσει ώστε να παραμείνουν τα αποθεματικά της Silicon Valley Bank σε αρκετά καλή κατάσταση.Αν το καταφέρει θα προσελκύσει αγοραστές ανεξάρτητα από το χρόνο που απαιτείται για την πώληση της νέας πλέον τράπεζας.Ο εκπρόσωπος της F.D.I.C είπε ότι το όνομα του κ. Μαγιόπουλου βρισκόταν σε μια λίστα, που δημιουργήθηκε ήδη από το 2017, με «έμπειρους επαγγελματίες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών». Αυτό που δεν είπε είναι ότι ο Ελληνοαμερικανός βρισκόταν πολύ ψηλά στη συγκεκριμένη λίστα με στελέχη που θα μπορούσαν να κληθούν σε περιπτώσεις που ο οργανισμός χρειαζόταν να αναλάβει μια τράπεζα και να αντικαταστήσει την ομάδα διαχείρισης.Ο Μαγιόπουλος δεν μιλάει σχεδόν ποτέ για την προσωπική του ζωή και περιορίζεται να δηλώνει ότι προέρχεται από μια οικογένεια με ταπεινό υπόβαθρο. Ο πατέρας του, τεχνικός αεροσκαφών ήταν ενεργός συνδικαλιστής και η μητέρα του Έλινορ δούλευε part time στην αλυσίδα Sears. Τον κράτησαν στην αγκαλιά τους για πρώτη φορά στις 7 Μαρτίου του 1959 και ο μικρός μεγάλωσε τα επόμενα χρόνια στο περιβάλλον μιας οικογένειας που τα έβγαζε πέρα με κάποιες δυσκολίες.Από παιδί ήταν πολύ καλός μαθητής και όταν ήρθε η ώρα των σπουδών μπήκε στο πανεπιστήμιο του Cornell με υποτροφία και ένα γενναιόδωρο πακέτο οικονομικής βοήθειας, που του άνοιξε νέες πόρτες. Εκεί σπούδασεμέχρι το 1980, ενώ ακολούθησε ητου Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης το 1984, την οποία έβγαλε χωρίς να χάσει τον καιρό του σε πάρτι και ξενύχτια.Μετά από το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ, ακολούθησε ένα δικηγορικό γραφείο, ενώ από το 1994 έως το 1996 ήταν ερευνητής στην ομοσπονδιακή έρευνα τουγια τις ακίνητες περιουσίες του Μπιλ και της Χίλαρι Κλίντον , σύμφωνα με το περιοδικό Time. Ακολούθησε η δεκαετία του 2000, όπου ο Ελληνοαμερικανός κατείχε ανώτερους ρόλους στη Deutsche Bank και Credit Suisse πριν αναλάβει ως γενικός σύμβουλος στην Τράπεζας της Αμερικής για πέντε χρόνια.Όταν έφυγε δεν άργησε πολύ να εισέλθει στη Fannie Mae ως γενικός σύμβουλος, αντιπρόεδρος και εταιρικός γραμματέας το 2009.Τρία χρόνια μετά έχοντας κάνει εξαιρετική δουλειά ανέλαβε ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, δύο θέσεις-κλειδιά που κράτησε για τα επόμενα έξι χρόνια.Με βάση τα όσα σχεδίασε ο Τιμ, η Fannie Mae ανέκαμψε από την ύφεση και εισήγαγε νέα τεχνολογία για να προσφέρει περισσότερη ασφάλεια και διαφάνεια στο δανεισμό υποθηκών των Αμερικανών.Το 2019 ανέλαβε την θέση του προέδρου στη Blend, μια εταιρεία λογισμικού που βασίζεται σε ένα Cloud που επεξεργάζεται υποθήκες και τραπεζικές καταναλωτικές εργασίες.Η εμπειρία του Μαγιόπουλου με τις νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας και τα συμφέροντα επιχειρηματικών κεφαλαίων ξεκίνησε το 2016 όταν εκτός από την Fannie Mae, εντάχθηκε και στο διοικητικό συμβούλιο του Lending Club.Ο λόγος; Ο ιδρυτής του συνελήφθη να λέει ψέματα στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και αναγκάστηκε να φύγει κακήν-κακώς.Ο δικηγόρος που σώζει κολοσσούς απέκτησε βαθιά γνώση του κόσμου των επιχειρηματικών κεφαλαίων όταν έγινε πρόεδρος της Blend, επισήμανε στο Time ο Χανς Μόρις, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων Nyca Partners και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Lending Club.«Ενώνει αυτούς τους τρεις κόσμους–τον πολιτικό κόσμο, τον οικονομικό κόσμο και το οικοσύστημα επιχειρηματικών συμμετοχών» και είναι πολύ καλός στο να παίρνει ένα σύνθετο σύνολο μεταβλητών, γεγονότων και διαφορετικών ενδιαφερόντων και να βγάζει μια λύση». Αφού η FDIC ανέλαβε τον έλεγχο της Silicon Valley Bank την προπερασμένη εβδομάδα, ο οργανισμός χτύπησε την πόρτα του Μαγιόπουλου για να είναι ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.Ο τελευταίος διαβεβαίωσε τους πελάτες στις πρώτες του δηλώσεις ότι ο δανειστής θα συνεχίσει να «διεξάγει τις συναλλαγές ως συνήθως». «Είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετήσουμε», έγραψε σε επιστολή προς τους πελάτες. «Αναγνωρίζω ότι οι τελευταίες μέρες ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για τους πελάτες μας και τους υπαλλήλους μας και είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη τους».Το ίδιο ευγνώμων προς τον Τίμοθι για εντελώς διαφορετικό λόγο όμως είναι και η, η δεύτερη σύζυγος αλλά παλιά γνώριμη του Ελληνοαμερικανού δικηγόρου.Γνωρίστηκαν το 2006 όταν η Ράσελ προσλήφθηκε στο νομικό τμήμα της Bank of America, που αριθμούσε 1000 δικηγόρους, τους οποίους διαχειριζόταν ο Μαγιόπουλος.Μετά την συνέντευξη που της έκανε, είδε την Ράσελ ελάχιστες φορές μέχρι την ημέρα που ο ίδιος άφησε την εταιρία το 2009 αλλά πάντα υπήρχε μια επαφή μέσω των social media.Τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, η δουλειά τους έφερνε στην ίδια πόλη και τότε έβγαιναν για ποτό ή φαγητό προκειμένου να τα πουν και να ηρεμήσουν.Αμφότεροι τότε ήταν παντρεμένοι με παιδιά-και οι δύο απέκτησαν στους γάμους τους από ένα αγόρι και ένα κορίτσι αντίστοιχα-και μέχρι το 2015 οι συναντήσεις τους ήταν καθαρά φιλικές. Εκείνο το φθινόπωρο ο Τιμ ρώτησε για πρώτη φορά την Χέδερ πως είναι η κατάσταση στην οικογένεια της και όταν αυτή του είπε ότι χωρίζει της τόνισε ότι κι αυτός είχε υποβάλλει αίτηση διαζυγίου.Αυτοί οι χωρισμοί ήταν που τους έφεραν πιο κοντά και έθεσαν αρχικά τις βάσεις μιας, η οποία εξελίχθηκε σε ένα ειδύλλιο που φάνηκε από την αρχή ότι ήταν σοβαρό.Ως υπεύθυνη του Νομικού Τμήματος στην Fifth Third Bank η Χέδερ όφειλε να ενημερώσει το αρμόδιο τμήμα συμμόρφωσης της τράπεζας για την σχέση της με τον Μαγιόπουλο.Το έκανε για να ενημερωθεί λίγες ώρες αργότερα ότι απολύεται, γεγονός που την σόκαρε αφού ο αγαπημένος της δεν εμπλεκόταν επ’ ουδενί στο επαγγελματικό της κάδρο.Η ιστορία της δημοσιοποιήθηκε στην Wall Street Journal, αλλά η ίδια επέλεξε να μην κινηθεί νομικά κατά της τράπεζας, ενώ ο Μαγιόπουλος που επίσης ανέφερε την σχέση του με την Χέδερ στο αρμόδιο τμήμα δεν είχε καμία επίπτωση.Μετά από αυτό η σχέση του ζευγαριού έγινε ακόμη πιο στέρεη και τον Νοέμβριο του 2019 αρραβωνιάστηκαν σε ένα εστιατόριο του Μανχάταν έχοντας δίπλα τους αγαπημένους φίλους και συγγενείς. Στις 21 Νοεμβρίου του 2020 αντάλλαξαν όρκους αγάπης και πίστης στο σπίτι της Χέδερ στο Μπρόνξβιλ της Νέας Υόρκης και δύο φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στους New York Times, αποτυπώνουν ανάγλυφα την ευτυχία τους.