SVB Financial: Κατέθεσε aίτηση προστασίας από τους πιστωτές για να αναδιοργανωθεί

Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 11 του πτωχευτικού κώδικα των ΗΠΑ κατέθεσε η, πρώην μητρική της Silicon Valley Bank η οποία έχει πλέον περάσει στον έλεγχο των ομοσπονδιακών αρχών των ΗΠΑ.Η SVB Financial, που δεν συνδέεται πλέον με την Silicon Valley Bank, εκτιμάται ότι έχει περίπουΤα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που αναφέρει στην αίτηση της η SVB Financial Group ανέρχονται σε 10 δισ. δολάρια περίπου.«Η υπαγωγή στο Κεφάλαιο 11 θα επιτρέψει στην SVB Financial Group να διατηρήσει την αξία της καθώς αξιολογεί στρατηγικές εναλλακτικές για τις πολύτιμες επιχειρήσεις και τα περιουσιακά της στοιχεία, ιδιαίτερα την SVB Capital και την SVB Securities», δήλωσε ο Γουίλιαμ Κοστούρος, Chief Restructuring Officer του SVB Financial Group.Η αίτηση για την αναδιοργάνωσή υπό την εποπτεία δικαστηρίου της Νέας Υόρκης -σύμφωνα με το άρθρο 11- δεν περιλαμβάνει την υπαγωγή της περιουσιακά στοιχεία τηςκαι της, που συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά.