Σεισμός στην Τουρκία: Στους 20.000 συνολικά οι νεκροί - Στενεύουν τα περιθώρια για εύρεση επιζώντων

72 hours after the disaster, the Turkish rescue team succeeded in saving a 5-year-old girl. #TurkeySyriaEarthquake #Turkey #Syrien #earthquakeinturkey #earthquake #زلزال_ترکیا_وسوريا pic.twitter.com/rqXtESHq9H

Hopes faded on Thursday of finding more survivors after the earthquake that killed nearly 20,000 people in Turkey and Syria, as the first UN aid reached Syrian rebel-held zones ▶️ https://t.co/undWP6trJj pic.twitter.com/ydxYS4phGo

More than 17,000 people have been killed and tens of thousands injured after a magnitude 7.8 earthquake struck Turkey and Syria on Monday.



Read the latest: https://t.co/Yr0w45FFMi pic.twitter.com/xWuDKLuooa — CNN International (@cnni) February 9, 2023

A young Syrian boy smiled and started to play with rescue workers who pulled him from the rubble of a building that was destroyed following deadly earthquakes in Turkey and Syria pic.twitter.com/kM3Qt4UqvG — Reuters (@Reuters) February 8, 2023

A Father Trying Hard To Find His Loved Ones.He Says Say Something Girls,Make Some Noise.This Man's Desperation Leaves Us Speechless#Turkey #Syria #Earthquake pic.twitter.com/KOX9osbeXv — 𝗥𝗮𝗷𝘂 𝗣𝗮𝗹𝗹𝗲𝗽𝗮𝗴𝗮 (@RajuPallepaga) February 9, 2023

Turkey, the moment when a father covered his son with his body during a tragic earthquake. As it turned out, this saved his life, the son is alive pic.twitter.com/E5cAV16d0f — Levandov (@blabla112345) February 9, 2023

Turkey: 81 hours after the earthquake, an 8 years old was rescued alive from under the rubble. pic.twitter.com/B5eTeaqr9g — Glynis Filyaw (@GlynisFilyaw) February 9, 2023

Στις περιοχές που ελέγχονται από τους, υπολογίζεται ότι έχουν ανασυρθεί νεκροί μέχρι τώρα 2.000 άνθρωποι. Στις ζώνες αυτές έφτασε σήμερα, τέσσερις ημέρες μετά την καταστροφή, ένα πρώτο κομβόι που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι ταγια τα σωστικά συνεργεία αλλά και κουβέρτες, στρώματα, σκηνές και ηλιακές λάμπες, εφόδια που καλύπτουν τις ανάγκες 5.000 ανθρώπων.Χθες Τετάρτη ένας εκπρόσωπος του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι τα αποθέματα του Οργανισμού στη βορειοδυτική Συρία μετά βίας φτάνουν για να τραφούν 100.000 άνθρωποι επί μία εβδομάδα.Πολλοί άνθρωποι στην Τουρκία και τη Συρίαή στα αυτοκίνητά τους εν μέσω πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, καθώς τα σπίτια τους έχουν καταστραφεί ή έχουν υποστεί ζημιές και οι ίδιοι φοβούνται να μπουν σε αυτά.Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έμειναν άστεγοι στην καρδιά του χειμώνα. Πολλοί κατασκήνωσαν σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς σε χώρους στάθμευσης σούπερ μάρκετ και τζαμιών, ή απλά δίπλα στον δρόμο, ακόμα και μέσα στα χαλάσματα, έχοντας απεγνωσμένα ανάγκη για τρόφιμα, νερό και θέρμανση.Σε πρατήριο καυσίμων κοντά στην πόλη Κεμαλπασά, οι κάτοικοι έψαχναν μέσα σε χαρτόκουτα με ρούχα που έχουν προσφερθεί ως βοήθεια.Στο λιμάνι του Ισκεντερούν (Αλεξανδρέττα), δημοσιογράφοι του Reuters είδαν ανθρώπους να κάθονται γύρω από φωτιές που είχαν ανάψει στην άκρη του δρόμου ή σε μισοκατεστραμμένα γκαράζ και αποθήκες. Τα μοναδικά φώτα ήταν οι προβολείς που είναι στραμμένοι στους γερανούς που προσπαθούν να απομακρύνουν χαλάσματα.Σύμφωνα με τις αρχές, περίπουκαι αμέτρητα άλλα έχουν υποστεί ζημιές στη ζώνη που έπληξε ο σεισμός, όπου ζουν περίπου 13 εκατ. άνθρωποι.Η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών AFAD όρισε σημεία συνάντησης για όσους έχουν μείνει άστεγοι και θέλουν να απομακρυνθούν από την περιοχή.έχουν μεταφερθεί έως τώρα σε άλλες περιοχές, σύμφωνα με την AFAD.Στο Μαράς, κάτοικοι είχαν βρει καταφύγιο μέσα σε μια τράπεζα, βάζοντας ένα σεντόνι στο παράθυρο. Άλλοι είχαν κατασκηνώσει στη διαχωριστική νησίδα ενός κεντρικού δρόμου, όπου τυλιγμένοι με κουβέρτες ζέσταιναν σούπα στη φωτιά.Στην(Αντιόχεια), οι περίπου 30 σκηνές που στήθηκαν από την τουρκική Ερυθρά Ημισέληνο σε χώρο στάθμευσης ήταν υπερπλήρεις. Πολλοί πέρασαν τη νύχτα στα αυτοκίνητά τους. Λίγα πρατήρια βενζίνης είχαν καύσιμα και σε αυτά που είχαν ακόμα αποθέματα είχαν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από αυτοκίνητα.Στην πληγείσα συριακή πόλη Τζαντάρις, οπερπατούσε στους δρόμους της πόλης που ήταν γεμάτοι χαλάσματα κρατώντας διπλωμένο έναν λευκό σάκο για νεκρούς. Λέει ότι έχασε επτά μέλη της οικογένειας του, συμπεριλαμβανομένης της γυναίκας του και δύο αδελφών του.«Κρατώ αυτόν τον σάκο για όταν βγάλουν έξω τον αδελφό μου και τον μικρό γιο του αδελφού μου και τις γυναίκες τους, και να μπορούμε να τους τοποθετήσουμε σε σάκους», είπε. «Η κατάσταση είναι πολύ άσχημη. Και δεν υπάρχει βοήθεια».Ωστόσο υπάρχουν ακόμα κάποιες ελπίδες. Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από την Τουρκία αργά χθες κάποιοι ακόμα άνθρωποι διασώζονται, μεταξύ των οποίων ο Αμπντουλαλίμ Μουαΐνι, που ανασύρθηκε από το, όπου βρισκόταν από τη Δευτέρα δίπλα στη νεκρή σύζυγό του.Τα μέλη των σωστικών συνεργείων ανέσυραν μια τραυματισμένη 60χρονη γυναίκα, τη Μερλά Νακίρ, από τα χαλάσματα ενός κτιρίου διαμερισμάτων στην πόλη Μαλάτια,, σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσε απευθείας σήμερα το κρατικό δίκτυο TRT. Ξυπόλυτη και με μώλωπες στο πρόσωπο, οι διασώστες τύλιξαν τη γυναίκα με μια κουβέρτα και τη μετέφεραν σε ασθενοφόρο.