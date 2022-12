Κίναν Κέιχιλ: Πέθανε ο σταρ του YouTube σε ηλικία 27 ετών

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Keenan Cahill (@keenancahill)

Έγινε δημοφιλής από τις μιμήσεις που έκανε και τα τραγούδια που «ερμήνευε», κουνώντας απλώς τα χείλια του, το 2010.

Στις 5 Δεκεμβρίου μοιράστηκε επίσης μια ανάρτηση που έγραφε: «Μία εβδομάδα μέχρι την εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Ευχήσου μου καλή τύχη. Σας αγαπώ όλους».είχε χιλιάδες followers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα λέγεται ότι ήταν ένας από τους πρώτους influencers του YouTube που συγκέντρωσε πάνω απόπροβολές στο κανάλι του.Ο ράπερ 50 Cent βοήθησε πραγματικά να πάει η καριέρα τουσε... άλλο επίπεδο. Είχαν μια συνεργασία - έκπληξη στο τραγούδι του ράπερ "Down On Me", ανοίγοντας την πόρτα στοννα συνεργαστεί και με άλλους διάσημους. Ανάμεσά τους ήταν οι: Justin Bieber, Ariana Grande, Katy Perry, David Guetta, Britney Spears, Jason Derulo, LMFAO και Tyra Banks.