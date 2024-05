Ολυμπιακός: Αποθέωση στο αεροδρόμιο για τα «λιοντάρια» του Μπαρτζώκα - Ο πιλότος έπαιξε τον ύμνο με τρομπέτα στο αεροπλάνο

Ημιτελικοί



Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε (24/5, 19:00)



Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός (24/5, 22:00)



Τελικός και μικρός τελικός



Μικρός τελικός (26/5, 18:00)



Μεγάλος τελικός (26/5, 21:00)



Παπανικολάου: Μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ να βρίσκονται κι οι δύο ομάδες στο Βερολίνο





Σύσσωμος ο οργανισμός του Ολυμπιακού βίωσε μια μεγαλειώδη βραδιά στη Βαρκελώνη, με τους ερυθρόλευκους να πραγματοποιούν μεγάλη ανατροπή στην τέταρτη περίοδο και να προκρίνονται στο Final Four της EuroLeague μετά από τον θρίαμβο στο Game 5 με την Μπαρτσελόνα.



Ο Κώστας Παπανικολάου ήταν εκ των κορυφαίων των Πειραιωτών στην αναμέτρηση του Palau Blaugrana, με τον αρχηγό του Ολυμπιακού να μοιράζεται τις πρώτες του σκέψεις, μερικά λεπτά μετά από την σπουδαία νίκη της ομάδας του. Ο 34χρονος φόργουορντ αναφέρθηκε στο παιχνίδι με τους Καταλανούς, στον κόσμο των ερυθρόλευκων και στην παρουσία δύο ελληνικών ομάδων στο Final Four.



Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κώστας Παπανικολάου:



Για την πρόκριση στο Final Four: "Συγχαρητήρια σε όλους, σε όλα τα παιδιά μέσα στα αποδυτήρια, σε όλους όσοι δουλεύουν γύρω από την ομάδα. Συγχαρητήρια στον κόσμο που μας υποστηρίζει σε όλη τη χρονιά, στον κόσμο που ήρθε σήμερα εδώ και έκανε όλο αυτό το ταξίδι για να βρεθεί στο πλάι μας. Σπουδαία πρόκριση, εκτός έδρας σε πέμπτο παιχνίδι. Δείξαμε μεγάλο χαρακτήρα και νομίζω ότι αξίζουμε να βρισκόμαστε στο Final Four".



Για τη δική του συμβολή στην πρόκριση του Ολυμπιακού: "Είναι μια πρόκριση στο Final Four, που είναι το κορυφαίο επίπεδο στην Ευρώπη και το δεύτερο κορυφαίο στον κόσμο μετά από το NBA διασυλλογικά. Όταν κάνεις πρωταθλητισμό, ζεις για τέτοια παιχνίδια. Αυτό σε ενδιαφέρει, να είσαι εκεί, έτσι ώστε να βοηθήσεις από την πλευρά σου την ομάδα.



Όπως είπα και την προηγούμενη φορά δεν έχει να κάνει με εμένα, αλλά με την ομάδα γιατί όλοι μαζί τα καταφέραμε. Είναι μια δουλειά που γίνεται από την αρχή της χρονιάς. Ξεπεράσαμε πολλές αντιξοότητες κατά καιρούς και έτσι ολοκληρώνονται η κανονική διάρκεια και τα playoffs με τον ιδανικότερο τρόπο για εμάς. Με τον πιο ονειρικό τρόπο, με μια πρόκριση εκτός έδρας απέναντι σε έναν πολύ μεγάλο αντίπαλο, μια ποιοτική και πολύ καλή ομάδα".



Για τον χαμένο περυσινό τελικό με τη Ρεάλ και τη παρουσία δύο ελληνικών ομάδων στο Βερολίνο: "Αρχικά να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό για το ελληνικό μπάσκετ να έχει δυο εκπροσώπους στο Final Four. Είναι μια μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ και οι δύο ομάδες άξιζαν να βρίσκονται στο Βερολίνο. Συγχαρητήρια και στους δύο οργανισμούς για την προσπάθειά τους αυτή.



Από εκεί και πέρα, δεν μπορείς να σταθείς σε αυτό που έγινε πέρυσι. Έχεις κοντή μνήμη και πας να διεκδικήσεις μία καινούργια συνθήκη. Προτεραιότητα είναι το παιχνίδι με τη Ρεάλ και όταν έρθει η στιγμή θα συγκεντρωθούμε και θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Ξέρουμε ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη αποστολή, θα παίξουμε απέναντι σε μια ομάδα που φέτος έχει παίξει κατά γενική ομολογία το καλύτερο μπάσκετ. Είναι ένα παιχνίδι, έχουμε τις πιθανότητές μας και θα πάμε να τις διεκδικήσουμε".





Η βιντεοκλήση Πρίντεζη με Λαρεντζάκη



Ο Λαρεντζάκης αμέσως μετά το φινάλε και τους πανηγυρισμούς, πήρε με βιντεοκλήση τον Πρίντεζη, με εκείνον φυσικά να δίνει τα συγχαρητήρια, ενώ ο Μιλουτίνοφ άρπαξε το κινητό για να του... θυμίσει τι τους είχε υποσχεθεί, σε περίπτωση πρόκρισης.



Με το... πάρτι στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, μετά από αυτό στο παρκέ, να συνεχίζεται ύστερα από την τεράστια πρόκριση στο Βερολίνο.

Ο Λαρεντζάκης έκανε βiντεοκληση στον Γιώργο Πρίντεζη μετά την πρόκριση στο Final 4!



Χαμός και στο Πασαλιμάνι για την τρίτη συνεχόμενη πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final Four της Euroleague και μάλιστα αυτή τη φορά με κάτι το οποίο μέχρι και σήμερα δεν είχε συμβεί ξανά στα Game 5 των Play Off της διοργάνωσης.

Δείτε εικόνες από τον αγώνα στο Palau Blaugrana