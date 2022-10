Σουδάν: Σχεδόν ενάμισι εκατομμύριο παιδιά κάτω των 5 ετών υφίστανται υποσιτισμό

Κλείσιμο

Κλείσιμο

Κάπου 1,4 εκατομμύριοηλικίας κάτω των πέντε ετών πάσχουν απόστο, χώρα αντιμέτωπη με τη «χειρότερη κρίση πείνας» που έχει βιώσει από την ίδρυσή της εξαιτίας κυρίως των αλλεπάλληλων πλημμυρών ευρείας κλίμακας και της συνεχιζόμενης εμφύλιας ένοπλης σύρραξης, στηλιτεύει σήμερα η ΜΚΟ Save the Children («Σώστε τα παιδιά»).Το νεότερο κράτος του πλανήτη, βυθισμένο στη βία εθνικοπολιτικής φύσης και τη χρόνια πολιτική αστάθεια αφότου απέκτησε την ανεξαρτησία του από το Σουδάν το 2011, υπομένει εκτεταμένες πλημμύρες για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, οι οποίες πλέον πλήττουν τις εννιά από τις δέκα πολιτείες του Νότιου Σουδάν.Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, 8,9 εκατομμύρια άνθρωποι, ή με άλλα λόγια το 71% του πληθυσμού, χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Ο αριθμός αυτός «συμπεριλαμβάνει 1,4 εκατ. παιδιά ηλικίας μικρότερης των πέντε ετών που υποφέρουν από υποσιτισμό», τονίζει η Save the Children σε ανακοίνωσή της.«Η κατάσταση επιδεινώθηκε τους τελευταίους μήνες, με πάνω από 615.000 ανθρώπους να πλήττονται από πλημμύρες άνευ προηγουμένου για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, που κατέστρεψαν σπίτια, καλλιέργειες, προκάλεσαν αύξηση των κρουσμάτων ελονοσίας και των δαγκωμάτων ερπετών, ιδιαίτερα μεταξύ των γυναικών και των παιδιών», συνεχίζει η ΜΚΟ.Το νόμισμα της περίκλειστης χώρας της ανατολικής Αφρικής έχει απολέσει φέτος το 40% της αξίας του, γεγονός που οδήγησε σε μεγάλη αύξηση των τιμών των εισαγόμενων προϊόντων, που προστέθηκε στην άνοδό τους εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.«Το Νότιο Σουδάν συγκαταλέγεται στις πέντε πιο ευάλωτες χώρες στην κλιματική αλλαγή στον κόσμο», επισημαίνει εξάλλου ο Τζιμπ Ραμπιλτοσάπορν, ο διευθυντής του παραρτήματος της Save the Children στη χώρα.Ενόψει της COP27, τον Νοέμβριο στην Αίγυπτο, η μη κυβερνητική οργάνωση καλεί τη διεθνή κοινότητα να «αυξήσει τις οικονομικές δεσμεύσεις της για να βοηθήσει τις ευάλωτες κοινότητες και τα παιδιά να αντιμετωπίσουν (...) τις κλιματικές καταστροφές».Κατά υπολογισμούς της Παγκόσμιας Τράπεζας, το 80% των 11 εκατομμυρίων κατοίκων του Νότιου Σουδάν ζούσε σε κατάσταση «ακραίας φτώχειας» το 2018.Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ