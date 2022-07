Αιματηρή επίθεση στην Κοπεγχάγη - «Ψυχοπαθής ο δράστης, ακούγαμε πυροβολισμούς και τρέχαμε στις τουαλέτες»

The man guilty of shooting multiple people in Copenhagen shopping mall 👍 pic.twitter.com/M6dopJCCbD — 🇲🇪 (@WarReadyyy) July 3, 2022

Breaking: Police confirm that multiple people were shot at Field’s Mall in Copenhagen, Denmark. Harry Styles is expected to perform in a nearby arena later tonight. pic.twitter.com/F7pcaoB7Hp — PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 3, 2022

BREAKING 🇩🇰 : Watch - The moment gunmen fired multiple people at 'Fields' shopping mall in #Copenhagen, Denmark.



♦️Man on a shooting rampage inside 'Fields' shopping mall. ♦️Several people shot according to Danish police.#Denmark pic.twitter.com/yift2Hipg8 — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) July 3, 2022

Αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε, το απόγευμα της Κυριακης, στην Κοπεγχάγη με πολλούς νεκρούς και τραυματίες σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της Δανίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει συλληφθεί ως ύποπτος 22χρονος Δανός.Ο νεαρός, που σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες ήταν οπλισμένος με ένα αυτόματο τουφέκι, συνελήφθη λίγο μετά την άφιξη των πρώτων αστυνομικών στο εμπορικό κέντρο Field’s, που βρίσκεται ανάμεσα στο κέντρο της Κοπεγχάγης και το αεροδρόμιο της πόλης.«Υπάρχουν πολλοί τραυματίες και γνωρίζουμε πλέον ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί», είπε ο γενικός επιθεωρητής της αστυνομίας της Κοπεγχάγης, ο Σόρεν Τόμασεν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.Το κίνητρο του υπόπτου παραμένει ασαφές όμως οι αρχές «δεν μπορούν να αποκλείσουν την τρομοκρατική ενέργεια», πρόσθεσε. Δεν υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις ότι ο 22χρονος είχε συνεργούς.Οι, τοπική ώρα, προκαλώντας πανικό στους παριστάμενους. Πολλοί επισκέπτες του Field’s είχαν πάει εκεί εν αναμονή της συναυλίας που επρόκειτο να δώσει ο Βρετανός σταρ Χάρι Στάιλς σε έναν γειτονικό συναυλιακό χώρο. Η παράσταση τελικά ματαιώθηκε.Αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν σε δανέζικα μέσα ενημέρωσης είπαν ότι ο, λέγοντάς τους για παράδειγμα ότι το όπλο ήταν ψεύτικο, ώστε να μην διστάσουν να τον πλησιάσουν. «Ήταν αρκετά ψυχοπαθής ώστε να κυνηγά τους ανθρώπους, όμως δεν έτρεχε», είπε ένας μάρτυρας που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση DR.Όταν ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί, καμιά εκατοστή άνθρωποι έτρεξαν να φύγουν από το Field’s. Άλλοι επέλεξαν να κρυφτούν στο εσωτερικό.«Ξαφνικά, ακούσαμε πυροβολισμούς, εγώ άκουσα δέκα και τρέξαμε όσο μπορούσαμε για να κρυφτούμε στις τουαλέτες», είπε μια νεαρή γυναίκα, η Ιζαμπέλα, που έμεινε κρυμμένη επί δύο ώρες.Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στην περιοχή και απέκλεισαν όλους τους δρόμους γύρω από το εμπορικό κέντρο. Τα δρομολόγια του μετρό διακόπηκαν και ένα ελικόπτερο πετούσε από πάνω.«Οι κόρες μου θα πήγαιναν (στη συναυλία) του Χάρι Στάιλς. Μου τηλεφώνησαν και είπαν ότι κάποιος πυροβολούσε. Βρίσκονταν σε ένα εστιατόριο όταν συνέβη αυτό», είπε ο Χανς Κρίστιαν Στολτς, ένας 53χρονος Σουηδός που πήγε στο Field’s αναζητώντας τα παιδιά του.«Στην αρχή νομίζαμε ότι κάποιοι έτρεχαν επειδή είδαν τον Χάρι Στάιλς, μετά καταλάβαμε ότι ήταν πανικόβλητοι (…) Τρέξαμε να σώσουμε τη ζωή μας», αφηγήθηκε η κόρη του, η Κασάντρα.«Η ομάδα μου και εγώ προσευχόμαστε για όλους εκείνους που έχουν πληγεί από τους πυροβολισμούς στο εμπορικό κέντρο της Κοπεγχάγης. Είμαι σοκαρισμένος», έγραψε στο Snapchat ο Βρετανός σταρ.Η αστυνομία δεν έχει δώσει καμία ένδειξη μέχρι τώρα για τα κίνητρα του δράστη.