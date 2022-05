Προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία: Ο Λούλα αυξάνει τη διαφορά από τον Ζαΐχ Μπολσονάρου

Brazil (Presidential Election), Datafolha poll:



Second round



Lula (PT, centre-left): 64% (+2)

Bolsonaro (PL, right): 36% (-2)



(+/- vs. March 2022)



Fieldwork: 25-26 May 2022

Sample size: 2,556