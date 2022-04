Έλον Μασκ: Από την Tesla στο Twitter -Το συναρπαστικό οδοιπορικό της ζωής του 

Με το Στεγαστικό Δάνειο Attica My Home, η αγορά κατοικίας, οι εργασίες ανέγερσης, αποπεράτωσης, ή επισκευής της κατοικίας σας, γίνονται εύκολη υπόθεση

Στις, ο Έλον Μασκ βρισκόταν στοστα γραφεία τηςέλαβε ένα email από τον Φρανκ Έμπερχαντ, που αναζητούσε εναγωνίως επενδυτές για την. Χαμογέλασε χωρίς να γνωρίζει ότι όχι μόνο θα δενόταν άρρηκτα με αυτή την εταιρία, αλλά ότι σε λίγα χρόνια θα γινόταν ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου.Κι όταν έγινε δεν δίστασε να δώσει χθες δύο δισεκατομμύρια οχτακόσια εκατομμύρια δολάρια για να αποχτήσει ποσοστό 9.2% στο Twitter, τινάζοντας την μπάνκα στον αέρα, όπως είχεΦανατικός χρήστης του συγκεκριμένου μέσου οακολουθείται από ογδόντα εκατομμύρια άτομα και η κίνηση του είχε σαν αποτέλεσμα να αποκτήσει σχεδόν εβδομήντα τρία εκατομμύρια μετοχές του TwitterΌπως και με το τελευταίο του χτύπημα, το ενδιαφέρον τουπριν από δεκαοχτώ χρόνια δεν ήταν απλά εγκυκλοπαιδικό, το αντίθετο θα έλεγε κανείς, αφού η πρώτη συνάντηση με το δίδυμο Έμπερχαντ-Τάρπενινγκ που θα κροτούσε μισή ώρα,ξεπέρασε τις δύο.Ο νεαρός φυσικός από τηνδέχθηκε να μπει χρηματοδότης στην νεοσύστατη εταιρία, που ήθελε να ρίξει στην αγορά το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ένα roadster.Δεκαοχτώ χρόνια αργότερα, είναι ο τύπος που δεν κατάφερε νακαι όχι μόνο στην μπρίζα, αλλά και να γίνει ακόμη πιο πλούσιος επενδύοντας στο bitcoin και τώρα στοΣύμφωνα με ένα αφιέρωμα του Buisiness Insider «η. Η τελευταία επιτυχημένη αμερικάνικη αυτοκινητοβιομηχανία είχε ιδρυθεί πριν από 119 χρόνια και ήταν η Ford».Τελικά, χάρη στονήρθε για να μείνει και εδώ ενώ τον περασμένο χρόνο ο ιδρυτής της έγινε ακόμη πιο πλούσιος με ένα δις κέρδη από το πιο διάσημο κρυπτονόμισμα στον κόσμο.Εκείνη την ηλιόλουστη μέρα το παιδικό πάρτι είχε ανάψει για τα καλά.Αναψοκοκκινισμένοι οχτάχρονοι πιτσιρικάδες έπαιζαν και έτρεχαν από δωμάτιο σε δωμάτιο. Όλοι, εκτός από έναν τον γιο του Έρολ Μασκ, που είχε προτιμήσει την βιβλιοθήκη της εντυπωσιακής κατοικίας ως καταφύγιο και ένα βιβλίο, το οποίο είχε ανοίξει και διάβαζε.Όπως έχει πει και ο πατέρας του ο ιδιοκτήτης τηςήταν ένα παιδί αλλιώτικο από τα άλλα, κάτι που ενίοτε μόνο καλό δεν είναι και γεννά προβλήματα στο σχολείο, γι' αυτόν που ξεχωρίζει.Οι συμμαθητές του μια μέρα στρίμωξαν για τα καλά τον πιτσιρικά και αφού τον πέταξαν από τις σκάλες, άρχισαν να τον χτυπάνε χωρίς έλεος, μέχρι τηνμεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου και νοσηλεύθηκε για δύο 24ωρα, μέχρι να γυρίσει σπίτι του και να ασχοληθεί με πράγματα πολύ διαφορετικά, από αυτά που έκαναν οι συνομήλικοί του.Λίγους μήνες μετά, πούλησε έναντι 500 δολαρίων ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι -«Blastar» το είχε ονομάσει-σε ένα περιοδικό για ηλεκτρονικούς υπολογιστές.Μερικές δεκαετίες αργότερα, θα ταρακουνούσε για τα καλά την αγορά του αυτοκινήτου με την Tesla Motors, η οποία παρήγαγε αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πολύ ακριβά για τονΣήμερα θεωρείται από πολλούς ο άνθρωπος που κατάφερε να βάλει σταδιακά όλο τον πλανήτη στην πρίζα, βιώνοντας όμως δύσκολες καταστάσεις.Καταστάσεις που μπορεί να είχαν λυγίσει άλλους, όχι όμως τον τον 52χρονο ευφυή Έλον, που στην θυελλώδη επαγγελματική και προσωπική του διαδρομή, έστησε εταιρίες σαν τηνέζησε για ένα μήνα ξοδεύοντας ένα δολάριο την ημέρα, παντρεύτηκε τρεις φορές-οι δύο με την δεύτερη γυναίκα του-και χώρισε άλλες τόσες.Τώρα φάινεται να έχει συνέλθει από τονπρώην σύζυγο του Τζόνι Ντεπ, που σύμφωνα με τα Αμερικάνικα ΜΜΕ είναι η μόνη που ενίοτε τον σέρνει κυριολεκτικά από την μύτη σε ένα love story που θα μπορούσε άνετα να έχει τίτλο το «Μαζί δεν κάνουνε και χώρια δεν μπορούνε»...Ο γιος του Έρολ και της, πέταγε από την χαρά του κοιτώντας τον Commodore VIC-20, τον πρώτο δικό του ηλεκτρονικό υπολογιστή.Το δώρο για τα δέκατα γενέθλιά του αποδείχτηκε καθοριστικό για την μετέπειτα πορεία του, αφού ο μικρός Έλον αποδείχθηκε ιδιοφυής.Το κατάλαβε για τα καλά ο πατέρας του, όταν διαπίστωσε ότι ο πιτσιρικάς διάβασε και κατανόησε ένα βιβλίο προγραμματισμού της γλώσσας Basic μέσα σε τρεις μόλις ημέρες, αντί για τους έξι μήνες που θα χρειαζόταν ένας άνθρωπος καλά εξοικειωμένος με τους υπολογιστές.Τα παιχνίδια των φίλων του στηνόπου μεγάλωσε, δεν ενδιέφεραν καθόλου τον μικρό, ο οποίος μαζί με τον αδερφό του Κίμπαλ, επέλεξαν να μείνουν με τον μπαμπά τους, μετά το διαζύγιο του με την μητέρα τους.Τελειώνοντας το γυμνάσιο θα αφήσει πίσω του την γη τωνκαι θα ακολουθήσει την μητέρα του στον Καναδά, όπου αρχίζει σπουδές στο πανεπιστήμιο Κουίνς του Οντάριο.Τις ολοκληρώνει στο πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια από όπου παραλαμβάνει πτυχία Φυσικής και Οικονομικών Επιστημών, έχοντας αφήσει ξανά το στίγμα του, ωςΑυτή την φορά δεν χρειάστηκε να ανακαλύψει. Μαζί με έναν συμφοιτητή του νοίκιασαν ένα μεγάλο σπίτι με 10 κρεβατοκάμαρες, μέρος του οποίου μετέτρεψαν σε... night club κάνοντας «χρυσές» δουλειές με φοιτητικά πάρτι!Ο Έλον εξασφάλισε όχι μόνο τα έξοδα του σπιτιού-ενοίκιο,καθαρισμός κ.λ.π-αλλά κατάφερε να βάλει στην άκρη ένα σεβαστό ποσό, που του επέτρεπε να είναιΌταν επέλεξε για το διδακτορικό του το περιώνυμο πανεπιστήμιο τουδεν έμεινε παρά μόνο δύο μέρες, αφού την ίδια περίοδο ετοίμαζε πυρετωδώς το, το πρώτο επιχειρηματικό του εγχείρημα στο διαδίκτυο.Το ξεκίνησε μαζί με τον αδερφό του Κίμπαλ και μια οικονομικήαπό τον πατέρα τους και τους πρώτους μήνες κοιμόταν κυριολεκτικά στο γραφείο, ενώ έκανε μπάνιο στο κτήριο ενός συλλόγου.Το Zip2 ήταν ένα website που παρείχε online πλήρεις οδηγούς πόλεων σε εφημερίδες όπως τουςκαι την Chicago Tribune.Eξελίχθηκε τόσο πολύ που τέσσερα χρόνια αργότερα η Compaq το αγόρασε πληρώνοντας 341.000.000 εκατομμύρια δολάρια κάνοντας τον 28χρονο Έλον Μασκ πλουσιότερο κατά 22.000.000.Αυτό όμως ήταν μόνο η αρχή...Η επόμενη κίνηση του ιδιοφυούς Έλον ήταν μια εταιρία διαδικτυακών πληρωμών για αγορές αγαθών on line, την οποία ονόμασε Xcom.Τοποθέτησεαπό τα κέρδη του και ένα χρόνο αργότερα συνεταιρίστηκε με τον Πίτερ Θιλ για να γεννηθεί η PayPal.Ο Μασκ ανέλαβε καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου, σε μια περίοδο που η προσωπική του ζωή πήγαινε από το καλό στο καλύτερο.Ο έρωτάς του με την συγγραφέαείχε «φουντώσει» για τα καλά και τον Ιανουάριο του 2000 παντρεύτηκαν χωρίς να φαντάζονται ότι εκείνη η χρονιά θα έφερνε τα πάνω-κάτω στην επιχειρηματική διαδρομή του νεαρού από την Πραιτώρια.Όλα κυλούσαν ιδανικά για τον Μασκ μέχρι τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, όταν ηπου ξεκίνησε από τον ίδιο.Επέμενε φορτικά να εγκαταλείψει η εταιρία το λειτουργικό σύστημα της Unix και να υιοθετήσει αυτό της Microsoft-τα Windows δηλαδή-κάτι που τον έφερε σε ευθεία σύγκρουση με τον Μαξ Λέβιν, CTO της εταιρίας και βασικό υπεύθυνο για τις τεχνολογικές και επιστημονικές υποδομές της.Μαζί με τον Λέβιν συντάχθηκε και ο Θιλ, που περίμενε να φύγει για διακοπές ο συνεταίρος του, ώστε να κάνει την κίνηση ματ, συγκαλώντας συμβούλιο μετόχων.Ο Μασκ πληροφορήθηκε την απόλυσή του από την θέση του διευθύνοντος συμβούλου, λίγο πριν προσγειωθεί στην Αυστραλία για τις διακοπές που τόσο χρειαζόταν μεΧρόνια αργότερα είπε για την συγκεριμένη ιστορία: «Αυτό είναι το πρόβλημα με τις διακοπές. Μπορεί να απολυθείς την πρώτη μέρα που τις αρχίζεις».Πάντως μπορεί να έχασε την θέση, όχι όμως και τα κέρδη του από την εταιρία, τα οποία συνέχισαν να έρχονται για τον επιχειρηματία που είχε πλέον θέσει μια νέα προτεραιότητα και η οποία αφορούσε καθαρά τηνΉθελε πολύ ένα παιδί και όταν τελικά αυτό έγινε πραγματικότητα ήταν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος, ένας χαζομπαμπάς για την ακρίβεια που κράταγε στην αγκαλιά του,Μόνο που αυτή η αγκαλιά δεν έμελλε να κρατήσει παρά μόνο για δυόμιση μήνες, για την ακρίβεια μέχρι εκείνο το βράδυ που ο μικρός Νεβάδα κοιμήθηκε, αλλά δενΕίχε υποκύψει στο «σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου»,τον ιατρικό όρο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον ξαφνικό θάνατο υγιούς μωρού,το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το πρώτο έτος της ζωής του.Το σοκ ήταν πολύ μεγάλο για το ζευγάρι που χρειάστηκε δύο χρόνια για να ξεπεράσει την απώλεια του γιου τους και να προσπαθήσει ξανά να αποκτήσει παιδί.Στα τέλη του 2002 το Ebay αγόρασε την PayPal με συνολικό τίμημα ενάμιση δις δολάρια και ο Έλον Μασκ ως ο κύριος μέτοχος είδε τον τραπεζικό του λογαριασμό να γεμίζει με 165.000.000 δολάρια.Το νέο του σχέδιο-τρελό το χαρακτήρισαν πολλοί-κλωθογυρνούσε στον εγκέφαλό του πριν από την πώληση της PayPal και δεν ήταν άλλο από τον εποικισμό του Άρη!Προσπάθησε μάλιστα να αγοράσει παροπλισμένους διαστημικούς πυραύλους, απομεινάρια της πάλαι ποτέ Σοβιετικής αυτοκρατορίας, αλλά ταπου ζητούσαν για κάθε έναν, του φάνηκε υπερβολικό ποσό.Ο ίδιος πίστευε ότι θα μπορούσε να κατασκευάσει έναν με λιγότερο κόστος και έτσι το επόμενο βήμα ήταν η ίδρυση της Space X, η οποία κατασκευάζειΑπώτερος σκοπός του, ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο που έχει δρόμο ακόμη, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν τον πτοεί.Το 2004 θα αποδειχθεί μια χρονιά που θα σημαδέψει την προσωπική του ζωή, αφού μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση, θα γίνει επιτέλους πατέρας.Η Τζάστιν φέρνει στον κόσμο δίδυμα αγόρια, τονη έλευση των οποίων αλλάζει την συνήθη καθημερινότητα του ζευγαριού.Τον ίδιο χρόνο επενδύει 7.500.000 δολάρια στην Tesla Motors, με συνεταίρο τον Μάρτιν Έμπερχαντ, ενώ ο ίδιος δούλεψε πολύ για το περίφημο roadster που λάνσαρε η εταιρία, τόσο στον σχεδιασμό του αυτοκινήτου όσο και στην ανάπτυξη της μηχανής του.Το, μια χρονιά που άφησε έντονο το στίγμα της και στην ιδιωτική του ζωή, αφού η Τζάστιν του χαρίζει τρίδυμα αυτή την φορά, όλα αγόρια τα οποία πήραν τα ονόματα Ντάμιαν, Σάξον και Κάϊ.Η Tesla ξεκίνησε με υψηλούς στόχους αλλά λες και η μοίρα λάτρευε να παίζει ενίοτε περίεργα παιχνίδια στον Μασκ, δεν χρειάστηκε να περάσει μεγάλο διάστημα για να ξεκινήσουν τα προβλήματα.Ο Έμπερχαντ που είχε αναλάβει διευθύνων σύμβουλος, αποδείχθηκε κάκιστος στην διαχείριση,αφού η εταιρία είχε τεράστια έξοδα και λίγα έσοδα.Μόνο που αυτή την φορά ο Έλον δεν πιάστηκε στον ύπνο. Με μια αιφνιδιαστική συνάντηση κατάφερε να πείσει τους μετόχους ότι αυτός θα έπρεπε να κάνει κουμάντο και «πέταξε» τον συνεταίρο του από την εταιρία.Ήταν αρχές του 2008, μια περίοδος που έμελλε να αποδειχθεί καταλυτική, σε όλα τα επίπεδα της ζωής του ιδιοφυούς επιχειρηματία με τις περιβαλλοντικές ανησυχίες.Ο γάμος του με την Τζάστιν έληξε, όταν η μητέρα των πέντε παιδιών του, ζήτησε συναινετικό διαζύγιο χωρίς το ζευγάρι να μπει σε διαδικασία αντιδικίας, ενώ οι σχέσεις τους μετά τοΣτους μήνες που ακολούθησαν και με την οικονομική κρίση να «διαλύει» τα πάντα στο πέρασμά της, αναγκάστηκε να βάλει βαθειά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να σώσει την Tesla από την χρεωκοπία.Πρώτα επένδυσε 40.000.000 δολάρια στην εταιρία και μετά την δάνεισε άλλαπου τον έχρισε διευθύνων σύμβουλο, αλλά ταυτόχρονα τονΆρχισε να ζει με δανεικά και χρόνια αργότερα είπε: «Όταν γνώρισε την Βρετανίδα ηθοποιόο Μασκ ήταν ένας χρεοκοπημένος πρώην εκατομμυριούχος που ζούσε με δάνεια που του έδιναν φίλοι.Η γοητευτική 23χρονη σαγηνεύτηκε από την έντονη προσωπικότητα του ανθρώπου που ήθελε να είναι πάντα πρωτοπόρος, ο οποίος μόλις έβγαινε από ένα διαζύγιο και η επαγγελματική τουΤο ειδύλλιο ανθίζει και δύο χρόνια μετά το ζευγάρι παντρεύεται στον καθεδρικό ναό του, αλλά οι ευτυχισμένες στιγμές δεν θα διαρκέσουν για πολύ.Ο Μασκ έχει επιστρέψει για τα καλά σε πετυχημένα deals, αφού από τις αρχές του 2009, η Space X αναλαμβάνει να στέλνει προμήθειες για την NASA στο διάστημα, χάρη σε μια συμφωνία ύψουςΤην επόμενη χρονιά έρχεται η σειρά της Tesla να αποκομίσει 226.000.000 δολάρια από την δημόσια προσφορά των μετοχών στο χρηματιστήριο τηςΟι μόνες μετοχές που δεν πάνε καλά είναι αυτές του γάμου του, που τελειώνει με διαζύγιο το 2012, όταν το ζευγάρι χωρίζει μέχρι να επανασυνδεθεί ξανά, ένα χρόνο αργότερα.Η επανασύνδεση περιείχε και δεύτερο γάμο για τον, με τους φίλους τους να ελπίζουν ότι αυτή την φορά όλα θα κυλούσαν αρμονικά στην ζωή τους.Κύλησαν, αλλά για ένα χρόνο, αφού ο Μασκ κατέθεσε το 2014 αίτηση διαζυγίου, την οποία απέσυρε μετά προκαλώντας ποικίλα σχόλια στα ΜΜΕ.Τελικά τον Μάρτιο του 2016 ήρθε ηνα ζητήσει διαζύγιο από τον «Mr. Tesla» το οποίο εκδόθηκε τελικά τονΣτην συλλογή αυτοκινήτων του Μασκ εκτός από ταφιγουράρει η Lotus Esprit του κινηματογραφικού Τζέιμς Μποντ από την ταινία «Ο κατάσκοπος που με αγάπησε»,όχι όμως και η αγαπημένη τουην οποία διέλυσε σε μια σύγκρουση.Το προσωπικό του αεροπλάνο είναι έναπου χρησιμοποιήθηκε στην ταινία «Thank you for smoking», στην οποία έκανε και αυτός ένα πέρασμα, παίζοντας τον πιλότο του αεροπλάνου.Οι δουλειές του πάνε από το καλό στο καλύτερο με τηννα έχει πραγματοποιήσει 24 εκτοξεύσεις πυραύλων στο διάστημα σε διάφορες αποστολές και τις πωλήσεις της TeslaΔέχτηκε να είναι σύμβουλος του, γεγονός για το οποίο δέχτηκε κριτική από πολύ κόσμο και τα ΜΜΕ, την οποία αντέκρουσε λέγοντας ότι δέχτηκε την θέση προκειμένου να βοηθήσει στο να γίνουν θετικές αλλαγές σε διάφορους τομείς.Παραιτήθηκε όταν ο πλανητάρχης απέσυρε τις ΗΠΑ από τηνγια την κλιματική αλλαγή και επέστρεψε στην δουλειά του, ενώ τα προσωπικά του τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνουν μόνο ένα όνομα.Αυτό της εκρηκτικής, που μετά το θυελλώδες διαζύγιο της με τον Τζόνι Ντεπ γνώρισε τον Μασκ, ο οποίος «κεραυνοβολήθηκε» από την ομορφιά της.Ο δεσμός τους πουκαι φαντάζει έκτοτε σαν ένα δράμα με διάφορα επεισόδια, χωρισμούς και επανασυνδέσεις, οι τελευταίες μόνο από τον Έλον.Τα ταμπλόιντ ανά την υφήλιο έχουν συλλάβει το, όμως όπως ψιθυρίζουν ακόμη και φίλοι του επιχειρηματία, η Άμπερ του είχε πάρει τον αέρα.Για την ακρίβεια, τον έκανε ότι ήθελε αφού οήταν απαρηγόρητος όταν η πρώην του Ντεπ τον «έστειλε» έτσι ξαφνικά την στιγμή που ο ίδιος ήταν φουλ ερωτευμένος.«Μου ράγισε την καρδιά» είχε πει στοπριν τέσσερα χρόνια «επειδή ήμουν πολύ ερωτευμένος και πληγώθηκα πολύ», συμπληρώνοντας πάντως ότι παρέμειναν τελικά δύο καλοί φίλοι.Αν τα ξαναβρούν το πιο πιθανό είναι να το μάθουμε από κάποιοπου θα κάνει το νέο αφεντικό του Tweeter και πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.