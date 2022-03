Πληρωμένοι κλακαδόροι και δημόσιοι υπάλληλοι οι «αυθόρμητοι χειροκροτητές» του Πούτιν λέει το BBC

🧵 This is the picture the Kremlin wants you to see: thousands of people who support President Putin and the "special military operation" in Ukraine, crammed into Luzhniki Stadium in Moscow. We went there today and talked to dozens of people who attended... 🧵 pic.twitter.com/RGgWL2fSej — Will Vernon (@BBCWillVernon) March 18, 2022

One man, who works in the Moscow metro, told us that he and other employees had been forced to attend the rally. "I'll be here for a while and then I'll leave… I think most people here don't support the war. I don't," he said. — Will Vernon (@BBCWillVernon) March 18, 2022

Here's video of Putin suddenly vanishing mid-sentence. Where is he?! pic.twitter.com/c6VqE6GG3s — max seddon (@maxseddon) March 18, 2022

Λίγη ώρα αργότερα, ο Ντμίτρι Πεσκόφ εξήγησε πως η μετάδοση της ομιλίας του Πούτιν στη συναυλία διακόπηκε ξαφνικά, επειδή υπήρξε τεχνική βλάβη στον σέρβερ.

Huge crowd gathered at Luzhniki stadium in Moscow to attend “Crimean Spring” event where Putin is expected to speak today. Multiple reports of students and workers of state enterprises bussed in. Baza reported that any symbols “representing Ukraine and the West” are banned. pic.twitter.com/H2HnCL51qH — Mary Ilyushina (@maryilyushina) March 18, 2022

A Pro-Kremlin rally to mark the 8th anniversary of Russia’s annexation of Crimea is about to take place at the Luzhniki stadium in Moscow. Reuters and others have reported that state employees have been pressured to attend the event pic.twitter.com/rAtYA78Hxq — Pjotr Sauer (@PjotrSauer) March 18, 2022

Moscow’s Luzhniki stadium, which hosted the World Cup final in 2018, is packed out for a pro-war rally on the anniversary of Russia’s Crimea annexation.



Lots of reports of state employees being bussed in. They’re watching a video with Ukrainian flags being thrown to the ground pic.twitter.com/fIKEzD5WnV — max seddon (@maxseddon) March 18, 2022

Luzhniki Stadium in Moscow



More than 130 thousand people came to the festive concert and show their support for the Russian army. pic.twitter.com/QVnIQEZb1C — Spriter (@spriter99880) March 18, 2022

Καλά σκηνοθετημένη με χιλιάδες πληρωμένους κομπάρσους φαίνεται ότι ήταν η φιλοπολεμική φιέστα του Πούτιν στο στάδιο Λουζνίκι της Μόσχας.Ο Ρώσος πρόεδρος που μίλησε για την ρωσική επιχείρηση στην Ουκρανία και επεδίωξε να περάσει το μήνυμα ότι η κοινή γνώμη της χώρας του είναι στο πλευρό του για τη ρωσική επιχείρηση στην Ουκρανία , επέλεξε σύμφωνα με δυτικά μέσα ενημέρωσης να απευθυνθεί σε... πληρωμένους κλακαδόρους και σε χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους.Όπως αναφέρει μάλιστα το BBC σε ανταπόκριση από τη Μόσχα, οι δημόσιοι υπάλληλοι ουσιαστικά εξαναγκάστηκαν να παρευρεθούν στην φιέστα του Πούτιν η οποίαστη διάρκεια της ομιλίας του.Σύμφωνα με μαρτυρία του δημοσιογράφου του BBC News,, πολλοί από τους παρευρισκομένους στη σημερινή κατάμεστη διαδήλωση υπέρ του πολέμου στο εθνικό στάδιο της Μόσχας δήλωσαν ότι εργάζονταν στον δημόσιο τομέα και είχαν πιεστεί από τους εργοδότες τους να φύγουν από τη δουλειά προκειμένου να παρευρεθούν στη συγκέντρωση.«Μίλησα με δεκάδες από αυτούς που έκαναν ουρά για να μπουν στον χώρο της συγκέντρωσης υπέρ των ενεργειών Κρεμλίνου. Ένας άνδρας, που εργάζεται στο μετρό της Μόσχας, μου είπε ότι αυτός και άλλοι υπάλληλοι αναγκάστηκαν να παρευρεθούν στη συγκέντρωση» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο δημοσιογράφος του BBC, και παραθέτει ακριβώς τα λόγια του Ρώσου εργαζομένου.«Θα είμαι εδώ για λίγο και μετά θα φύγω… Νομίζω ότι οι περισσότεροι εδώ δεν υποστηρίζουν τον πόλεμο. Εγώ σίγουρα όχι», φέρεται να είπε ο Ρώσος που βρέθηκε στη φιλοπολεμική φιέστα του Πούτιν σήμερα στη Μόσχα.Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, μάλιστα, πολλοί άνθρωποι δεν ήθελαν να κινηματογραφηθούν ή να απαντήσουν σε ερωτήσεις, ενώ κάλυπταν τα πρόσωπά τους, ντροπιασμένοι όταν μάθαιναν ότι μιλάνε σε δημοσιογράφους.Για 300 ρούβλια...Η κριτική στα social media για την φιλοπολεμική φιέστα ήταν έντονη. Πολλοί λογαριασμοί ανέφεραν ότι ο κόσμος που συγκεντρώνεται έχει λάβει πληρωμή για να δώσει το «παρών». «Η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου - που συγκεντρώνεται στο στάδιο Λουζνίκι - πληρώνεται. Αυτή η αγγελία προσφέρει 300 RUB. Έχω δει αναφορές πληρωμών έως και 1.400 RUB. Προφανώς τα περισσότερα ανώτερα στελέχη του Κρεμλίνου δεν θα παρευρεθούν για το κατόρθωμα της τρομοκρατικής επίθεσης», αναφέρει χρήστης στο Twitter.Η διακοπή της ομιλίαςΗ διακοπή της τηλεοπτικής σύνδεσης, την ώρα που ομιλούσε, στη διάρκεια εκδήλωσης στο στάδιο Λουζνίκι της Μόσχας το απόγευμα της Παρασκευής, για την ρωσική επιχείρηση στην Ουκρανία, προκάλεσε έκπληξη και απορίες.Συγκεκριμένα, την ώρα που μιλούσε, υποστηρίζοντας πως η εισβολή στην Ουκρανία έγινε λόγω της «γενοκτονίας που διαπράττεται στο Ντονμπάς», η live μετάδοση διεκόπη με την κρατική τηλεόραση να προβάλει εικόνες με πατριωτικά εμβατήρια και τραγούδια που είχαν «παίξει» νωρίτερα στην εκδήλωση.«Διαπράχθηκε γενοκτονία στο Ντονμπάς. Στόχος της επιχείρησης στην Ουκρανία είναι να απαλλαχθούμε από αυτή την κατάσταση» είπε στην ομιλία του ο Πούτιν, στη διάρκεια συναυλίας, ενώ σημείωσε για άλλη μια φορά πως οι πολίτες της Κριμαίας έκαναν τη σωστή επιλογή το 2014, καθώς «ήθελαν να ζήσουν στη δική τους, ιστορική γη, τη Ρωσική Ομοσπονδία». «Αναβαθμίσαμε την Κριμαία και τη Σεβαστούπολη, οι οποίες είχαν ταπεινωθεί, όσο ανήκαν στην Ουκρανία», είπε ο Ρώσος πρόεδρος και επαίνεσε τον ρωσικό στρατό για τους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία.Ωστόσο ξαφνικά η τηλεοπτική μετάδοση της ομιλίαςκαι άρχισαν να παίζουν εμβατήρια.Πολλά λεωφορεία είδαν οιΕικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το εσωτερικό του γηπέδου γεμάτο κόσμο και ρωσικές σημαίες, ενώ οι οθόνες δείχνουν εικόνες εναντίον της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τον Μαξ Σέντον, επικεφαλής της αντιπροσωπείας των Financial Times στη Μόσχα, υπάρχουν αναφορές ότι η οργάνωση έχει ετοιμάσει πολλά λεωφορεία με κρατικούς υπαλλήλους για να βεβαιωθεί ότι το γήπεδο είναι γεμάτο.





Δείτε βίντεο: Διακόπηκε ξαφνικά η ομιλία του Πούτιν στο στάδιο Λουζνίκι - Συναυλία με πληρωμένους χειροκροτητές





