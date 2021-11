Wall Street Journal: Η Κίνα δοκίμασε υπερηχητικό πύραυλο που εκτόξευσε βλήμα εν πτήσει

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η Κίνα προχώρησε φέτος το καλοκαίρι στη, ικανού να εκτοξεύει με τη σειρά του ένα βλήμα, μια τεχνολογία την οποία δεν διαθέτουν ούτε οι ΗΠΑ, ούτε η Ρωσία προς το παρόν, γράφει η εφημερίδα Wall Street Journal.Επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν την Κυριακή στους Financial Times, η αμερικανική εφημερίδα αναφέρει ότι η Κίνα έκανε τον Ιούλιο τη δοκιμή, κατά την οποία ένα βλήμα εκτοξεύτηκε από τον υπερηχητικό πύραυλο εν πτήσει. Η δοκιμή αυτή δείχνει ότι οι δυνατότητες της Κίνας είναι μεγαλύτερες απ’ όσο πίστευαν μέχρι σήμερα, προσθέτει η εφημερίδα, επικαλούμενη αμερικανικές πηγές, τις οποίες δεν κατονομάζει.Σύμφωνα με την Financial Times, «ειδικοί της Darpa, της υπηρεσίας έρευνας του Πενταγώνου, δεν γνωρίζουν πώς η Κίνα κατάφερε να εκτοξεύσει ένα βλήμα από πύραυλο που κινείτο με υπερηχητική ταχύτητα», δηλαδή ταχύτητα πενταπλάσια από εκείνη του ήχου. Αγνοούν επίσης τι είδους ήταν το βλήμα που έπεσε στη θάλασσα, όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα επικαλούμενη πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών. Ορισμένοι, άλλοι θεωρούν ότι ήταν ένα βλήμα-δόλωμα, στόχος του οποίου είναι να προστατευτεί ο υπερηχητικός πύραυλος σε περίπτωση σύρραξης.Η εφημερίδα Financial Times έγραψε τον Οκτώβριο ότι το Πεκίνο εκτόξευσε τον Αύγουστο έναν υπερηχητικό πύραυλο που έκανε τον γύρο της Γης προτού να πλήξει τον στόχο του, αν και δεν τον πέτυχε καθώς έπεσε σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων μακριά. Το, διαβεβαιώνοντας ότι δοκίμασε ένα επαναχρησιμοποιούμενο διαστημικό όχημα. Ωστόσο ο Αμερικανός στρατηγός Μαρκ Μίλι λίγες ημέρες αργότερα αναφέρθηκε σε «μια πολύ σημαντική δοκιμή ενός υπερηχητικού οπλικού συστήματος», χωρίς να διευκρινίσει πότε έγινε. Συνέκρινε επίσης τη δοκιμή αυτή με την εκτόξευση, τον Οκτώβριο του 1957, του Sputnik, του πρώτου τεχνητού δορυφόρου από την πρώην ΕΣΣΔ, που αιφνιδίασε τις ΗΠΑ και επιτάχυνε την κούρσα για την κατάκτηση του διαστήματος.