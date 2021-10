Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη της επίθεσης στο τζαμί στο Αφγανιστάν με τους δεκάδες νεκρούς

Στο σκοτάδι βυθίστηκε και πριν από λίγες ημέρες η Καμπούλ μετά την τρομοκρατική επίθεση με οσμή Ισλαμικού Κράτους , σε τζαμί. Η βόμβα εξερράγη σε τζαμί, στο οποίο τελούνταν μνημόσυνο για τη μητέρα του εκπροσώπου των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλά Μουτζαχίντ.

Huge EXPLOSION at Shiite Mosque in Afghan province of Kunduz – Dozens KILLED [Independent Persian - citing eyewitnesses].#Afghanistan pic.twitter.com/0xWxW5LMip