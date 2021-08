Πλίμουθ: Βίντεο δείχνει τον 23χρονο δολοφόνο να κυκλοφορεί στο δρόμο με το όπλο πριν σκοτώσει το 5ο του θύμα

CCTV footage has emerged that appears to show Plymouth shooter Jake Davison crossing a road with what is believed to be a gun in his hand in the middle of his killing spree which left five people dead https://t.co/jnbOKcO8Xm pic.twitter.com/lElKkRzs8O

Την συγκλονιστική στιγμή που ο δολοφόνοςπερπατά άνετα το απόγευμα της Πέμπτης σε έναν δρόμο τουπρος το, λίγες στιγμές μετά τον πυροβολισμό ενός τρίχρονου κοριτσιού και τριών άλλων ατόμων έχει καταγράψει κάμερα από κλειστό κύκλωμα.Στο βίντεο που τραβήχτηκε σε έναν ήσυχο δρόμο του, ο 23χρονος ένοπλος φαίνεται με το κυνηγετικό του όπλο να κρέμεται στο πλάι του, να κατευθύνεται προς το σημείο οπού πυροβόλησε και σκότωσε το 5ο θύμα του τηνέξω από ένα κομμωτήριο.Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε δολοφονήσει τηστο σπίτι της εκεί κοντά, πριν βγει έξω και σκοτώσει την τριών ετώνκαι τον 43χρονο πατέρα της Lee, που είχαν την ατυχία να περνάνε εκείνη τη στιγμή από το Biddick Drive. Μάλιστα το κοριτσάκι είχε υιοθετηθεί από τον Lee και τη σύντροφο του πριν από δυο χρόνια.Το 4ο θύμα του ήταν οπου είχε βγάλει βόλτα τα δυο «Χάσκι» σκυλιά του σε κοντινό πάρκο.Στη συνέχεια ο ένοπλος «Incel» , όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσε το ITV News , φαίνεται να περνάει από ένα σπίτι, να διασχίζει το δρόμο προς το κομμωτήριο Blush, όπου θα πυροβολήσει θανάσιμα την Kate Shepherd, το πέμπτο θύμα.Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Ντέιβισον αφού έχει σκορπίσειπου όμοιο του δεν έχουν βιώσει εδώ και 11 χρόνια στην πόλη της νοτιοδυτικής Αγγλίας, γυρίζει το όπλο στον εαυτό του και πατάει τη σκανδάλη προτού να φτάσουν στο σημείο οι ένοπλες αστυνομικές δυνάμεις.Η μητέρα του δράστη, η οποία βρίσκεται επίσης ανάμεσα στα θύματα, είχε παρακαλέσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, στη διάρκεια του lockdown,, όταν η ίδια ανακάλυψε πως ο 23χρονος διατηρούσε εγκεκριμένη άδεια για οπλοκατοχή.«Ένας χοντρός και άσχημος παρθένος». Έτσι περιέγραφε τον εαυτό του οτουπου άφησε πίσω του έξι νεκρούς, μεταξύ αυτών και τον δράστη, αλλά και ένα κοριτσάκι 3 ετών. Ο ίδιος Youtuber που φανταζόταν ότι ήταν ο Εξολοθρευτής, μιλούσε συχνά για τη σύνδεσή του με το «incel», ένα κίνημα που συνδέεται με μαζικές δολοφονίες από μισογυνιστές στις ΗΠΑ και τον Καναδά, όπως αποκαλύπτει ηήταν bodybuilder και... εμμονικός με το γεγονός ότι δεν ήταν ελκυστικός προς τις γυναίκες. Δημοσίευε συχνά βίντεο στο κανάλι του στο Youtube, στα οποία εμφανιζόταν ο ίδιος να γυμνάζεται, ενώ πρόσφατα είχε ανεβάσει ένα δεκάλεπτο βίντεο στο οποίο μιλούσε για τη ζωή του που «στηρίζεται στην εναντίωση προς εσάς», για την ανθρωπότητα που βρίσκεται «στα πρόθυρα της εξαφάνισης», αλλά και για το ότι είναι απωθητικός προς το αντίθετο φύλο. Αναδημοσίευε επίσης βίντεο με ακραία βίαιες σκηνές από βιντεοπαιχνίδια.Στην πιο πρόσφατη μετάδοση που έκανε μέσα από το υπνοδωμάτιό του, ο ίδιος έλεγε: «Ξυπνάς και κοιτάς τον τοίχο και σκέφεσαι ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει, αλλά εγώ είμαι ακόμα στην ίδια θέση, στην ίδια περίοδο της ζωής, ακόμα ένα γαμ...νο κάτι, αυτός ο γαμ...νος παρθένος, χοντρός και άσχημος. Μερικές φορές μου αρέσει να σκέφτομαι, ξέρεις, ότι είμαι ο Εξολοθρευτής ή κάτι τέτοιο. Και παρόλο που, ξέρετε, φτάνει σχεδόν σε μία πλήρη αποτυχία του συστήματος, ο ίδιος προσπαθεί να εκπληρώσει την αποστολή του».Πριν από περίπου 15 μέρες, μάλιστα, ο 23χρονος μιλούσε για τη σύνδεσή του με τον κίνημα «incel», το οποίο έχει συνδεθεί με μια σειρά μαζικών περιστατικών πυροβολισμών στις. Ο πιο διαβόητος δράστης του εν λόγω κινήματος ήταν ο Έλιοτ Ρότζερ, που σκότωσε έξι άτομα στην Καλιφόρνια τον Μάιο του 2014, πριν αυτοκτονήσει ο ίδιος.Το «» σημαίνει «» και όσοι συνδέονται με αυτό πιστεύουν ότι το γεγονός ότι δεν είναι ελκυστικοί προς τις γυναίκες, οφείλεται στα γονίδιά τους.Ο ίδιος στις 28 Ιουλίου, σε άλλο του βίντεο, έλεγε: «Άνθρωποι σαν εμένα, δεν έχουν τίποτα παρά τον εαυτό τους. Έχουν κοινωνικές δυσκολίες, μάλλον έχουν μεγαλώσει σε ένα σκ..ο υπόβαθρο, όπως, όπως... Πώς μπορείς έτσι να έχεις καθοδήγηση και θέληση, ξέρεις, όταν έχεις ηττηθεί ένα εκατομμύριο φορές; Ξυπνάς και είσαι σε φάση "τι στο δια..ο;", όταν έχει δουλέψει τόσο γαμ...να σκληρά -τόσο γαμ...να σκληρά- και βλέπεις μαλ...ς που δεν έχουν δουλέψει ούτε στο ελάχιστο όσο εσύ».Προς το παρόν, διεξάγεται περαιτέρω έρευνα από τις αρχές, ενώ θα υπάρξει και έρευνα για το αν η αστυνομία γνώριζε τον δράστη πριν την επίθεση.Αρκετοί μάρτυρες ανέφεραν ότι ο μαθητευόμενος χειριστής γερανού 23 ετών, είχε προγραμματίσει την επίθεση.Λέγεται μάλιστα ότι πυροβόλησε μέλη της δικής του οικογένειας πριν βγει στους δρόμους και ανοίξει πυρ εναντίον αγνώστων. Η μανία του άφησε το κορίτσι, δύο γυναίκες και δύο άνδρες νεκρούς, ενώ τα περισσότερα από τα θύματά του δεν πιστεύεται ότι ήταν γνωστά σε αυτόν. Δύο περιπατητές σκύλων ήταν μεταξύ αυτών που πυροβολήθηκαν.

Σύμφωνα με την DailyMail μεταξύ των θυμάτων είναι η μητέρα του δράστη, ο αδερφός του και ένα κοριτσάκι πέντε ετών, ενώ από τις σφαίρες του ένοπλου τραυματίστηκαν τουλάχιστον δυο άνθρωποι που είχαν βγάλει βόλτα τους σκύλους τους.



Χθες το βράδυ, ένοπλοι αστυνομικοί, η Μονάδα Αντιμετώπισης Επικίνδυνων Περιοχών (HART), η Πολεμική Αεροπορία της Εθνικής Αστυνομίας και περίπου τρία ασθενοφόρα του αεροσκάφους έσπευσαν στον τόπο του εγκλήματος μετά τις αναφορές για πυροβολιασμούς αμέσως μετά τις 6 το απόγευμα.





The incident in Plymouth is shocking and my thoughts are with those affected.



I have spoken to the Chief Constable and offered my full support.



I urge everyone to remain calm, follow police advice and allow our emergency services to get on with their jobs.