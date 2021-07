Στο «φως» διασυνδέσεις Μπιλ Γκέιτς - Τζέφρι Έπσταϊν: «Δεν ήμασταν ποτέ φίλοι», επιμένει

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο συνιδρυτής της Microsoftπροσπαθούσε απεγνωσμένα να αποστασιοποιηθεί από τον πρώην χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, λέγοντας ότι δεν υπήρξε μεταξύ τους ποτέ καμία συνεργασία, αν και στην πραγματικότητα δεν ήταν λίγες οι φορές που είχαν συναντηθεί για να συζητήσουν σχετικά με την φιλανθρωπία, συζητήσεις οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί μετά την καταδίκη του Έπσταϊν ως δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων. Ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε υποδεχθεί τον Μπιλ Γκέιτς στο σπίτι του στο Μανχάτανστις αρχές της δεκαετίας του 2010, σύμφωνα με ένα επικείμενο βιβλίο της ερευνήτριας-δημοσιογράφου από το Μαϊάμι, Τζούλι Μπράουν. Στο "Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story", γράφει ότι κατά τη διάρκεια της μιας εκ των επισκέψεων, ο συνιδρυτής της Microsoft έμεινε στο σπίτι του Έπσταϊν έως αργά το βράδυ, καθώς ο τραπεζίτης προσπαθούσε να εξασφαλίσει μιαγια να τους βοηθήσουν στην εξασφάλιση περισσότερων χρηματικών πόρων."Ο Έπσταϊν ήλπιζε να προσελκύσει δωρεές από μερικούς από τους πλουσιότερους φίλους του ως μέρος του επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, βασιζόμενος στα κεφάλαια του Gates Foundation, που θα χρησιμοποιούνταν για την παγκόσμια υγεία", αναφέρεται στο βιβλίο. Μάλιστα, παρατίθεται η πληροφορία ότι ο Γκέιτς το 2013 είχε πετάξει με το ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν στο, στο αρχοντικό του, το οποίο βρισκόταν στο επίκεντρο του σκανδάλου σχετικά με τις σεξουαλικές υποθέσεις.Η έκθεση τουαποκάλυψε στο παρελθόν παρόμοιες λεπτομέρειες σχετικά με το δίδυμο Γκέιτς-Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένων τωνκαι συχνών συναντήσεων τους. Εκείνη την εποχή, ο Έπσταιν ήταν ήδη σεσημασμένος ως σεξουαλικός δράστης, καθώς είχε κατηγορηθεί για έκθεση ανηλίκου σε πορνεία το 2008.Τον Ιούλιο του 2019, συνελήφθη ακόμη μία φορά και κατηγορήθηκε ξανά για σεξουαλικά εγκλήματα σε Φλόριντα και Νέα Υόρκη. Ωστόσο, πέθανε σε κελί φυλακής ένα μήνα αργότερα, τον Αύγουστο του 2019, ο θάνατος του οποίου αποδόθηκε σεΜόλις ανακοινώθηκε η έρευνα που διεξάγεται σχετικά με τις επαφές και τιςαπό την εφημερίδα The Wall Street Journal, ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Microsoft έσπευσε να δηλώσει ότι δεν είχε καμία επιχειρηματική ή φιλική σχέση με τον εν λόγω άνθρωπο, ούτε πήγε ποτέ στο Νέο Μεξικό, στην Φλόριντα, στο Παλμ Μπιτ ή οπουδήποτε αλλού μαζί του.Η εκπρόσωπός του, Μπριζίτ Άρνολντ, πρόσθεσε αργότερα ότι το αφεντικό της «λυπάται που συναντήθηκε κάποτε με τον Έπσταϊν και αναγνωρίζει ότι ήταν λάθος». «Με την πάροδο του χρόνου, ο Γκέιτς και η ομάδα του συνειδητοποίησαν ότι οι ικανότητες και οι ιδέες του Έπσταϊν δεν ήταν νόμιμες και έτσι», δήλωσε η Άρνολντ στους The New York Times τον Οκτώβριο του 2019. Δεν αρνήθηκε όμως ότι ο Γκέιτς είχε ταξιδέψει στο αεροπλάνο του Έπσταϊν στο Παλμ Μπιτς. Ωστόσο, είπε ότι το αφεντικό της δεν γνώριζε σε ποιον ανήκε το αεροπλάνο.Το βιβλίο που πραγματεύεται τα ζητήματα σχετικά με την υπόθεση Έπσταϊν ανήκει στην Τζούλι Μπράουν και αναμένεται να κυκλοφορήσει την ερχόμενη Τρίτη.