Πώς ο Τζο Μπάιντεν πλήρωσε κατά λάθος τις «καυτές νύχτες» του γιου του με Ρωσίδα ιερόδουλο

Τις καυτές νύχτες του γιου του άτακτου ερωτικάμε Ρωσίδα πόρνη το 2018 φέρεται να πλήρωσε εν αγνοία του ο Τζο Μπάιντεν. Για τις υπηρεσίες της, η συνοδός πολυτελείας που έκανε παρέα στον άσωτο υιό του Μπάιντεν έλαβε το αστρονομικό ποσό των 25.000 δολαρίων από λογαριασμό που ήταν «» με αυτόν του πατέρα του.Μηνύματα και αποδείξεις που βρέθηκαν στο φορητό υπολογιστή του Χάντερ και έχει στην κατοχή της η εφημερίδα «New York Post» αποκαλύπτουν ότι ο γιος του Μπάιντεν μπορεί να ξόδεψε κατά λάθος χρήματα του πατέρα του για να πληρώσει μία Ρωσίδα πόρνη πριν από τρία χρόνια.Το άγριο σεξ του υιού του Μπάιντεν με την Ρωσίδα ιερόδουλη γινόταν στο αγαπημένο του κατάλυμα στο Λος Άντζελες. Το Μάιο του 2018, ο Χάντερ Μπάιντεν νοίκιασε ένα όμορφο δωμάτιο στο ξενοδοχείο «Chateau Marmont» και ζήτησε από μία Ρωσίδα πόρνη να του κάνει παρέα.Για τις υπηρεσίες της, η ιερόδουλη είδε στο λογαριασμό της το ποσό των 25,000 δολαρίων. Μόνο που το ποσό αυτό δεν μεταφέρθηκε από τον λογαριασμό του γιου του Μπάιντεν, αλλά από διάφορους λογαριασμούς.Αυτό αποκαλύπτει ο φορητός υπολογιστής του Χάντερ Μπάιντεν, που έχει γίνει «» από τις αμερικανικές αρχές.Τα γραπτά μηνύματα και οι αποδείξεις που ελήφθησαν δείχνουν ότι ο Χάντερ Μπάιντεν ενδέχεται να ξόδεψε κατά λάθος χρήματα του πατέρα του για να απολαύσει την συντροφιά της πόρνης, με το όνομα «Yanna», συνοδός πολυτελείας του πρακτορείου «Emerald Fantasy Girls».Με τη «Yanna», o Xάντερ είχε περάσει αξέχαστες νύχτες τον Μάιο του 2018, στο Chateau Marmont. Το ποσό που της όφειλε ήταν 8.000 δολάρια, σύμφωνα με το άρθρο της New York Post. Τελικά όμως στο λογαριασμό της Ρωσίδας κατατέθηκε συνολικά το ποσό των 25.000 δολαρίων.Ο Χάντερ θα έπαιρνε πίσω τα περισσότερα χρήματα, αλλά σύντομα έρχεται σε επαφή με κάποιον που έχει τον κωδικό «Robert Savage III», πρώην πράκτορα των μυστικών υπηρεσιών. Τα γραπτά μηνύματα που ανταλλάσσουν οι δύο άνδρες δείχνουν ότι ο «Savage» ανησυχεί για έναν λογαριασμό που σχετίζεται με το «Celtic» ένα κωδικό όνομα του Τζο Μπάιντεν που χρησιμοποιείτο όταν ήταν αντιπρόεδρος τωνΌπως αναφέρει η εφημερίδα «», εν αγνοία του ο Τζο Μπάιντεν μπορεί να έχει πληρώσει τη Ρωσίδα πόρνη, με τα πράσινα μάτια για τις άγριες νύχτες που πρόσφερε στο γιο του Μπάιντεν, όπως αποκαλύπτει περιεχόμενο του φορητού υπολογιστή του. «Γεια, το όνομά μου είναι Ρομπ. Μένω στο Chateau Marmont,» ήταν το γραπτό μήνυμα του Χάντερ. «Είσαι διαθέσιμη τώρα;».Κατά τη διάρκεια της πολυήμερης επίσκεψής της στο ξενοδοχείο, το ζευγάρι κάνει σεξ, πίνει βότκα, βλέπει πορνό, καπνίζει «κρακ», σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα. Κάποια στιγμή μάλιστα, αυτός τοποθέτησε μια σειρά από καραμέλες Μ&M στο ερεθισμένο του ανδρικό μόριο !Το πρωί της 24ης Μαΐου, ο Χάντερ ξεκίνησε τις συναλλαγές για να πληρώσει τη Yanna. Αλλά η πιστωτική του κάρτα του ήταν ανενεργή. Δοκίμασε και άλλες πιστωτικές κάρτες πιστεύοντας ότι οι συναλλαγές είχαν αποτύχει. Από διαφορετικούς λογαριασμούς μεταφέρθηκαν σε λιγότερο από μία ώρα 25.000 δολάρια.», είναι το μήνυμα της Yanna, σύμφωνα με την εφημερίδα «Τhe New York Post». «Από χθες το βράδυ 8.000, άλλες 8.000 και στη συνέχεια 3.500 δολάρια… Είμαι ευτυχής που βλέπω τόσα πολλά στον λογαριασμό μου», γράφει ξανά. «Μην ανησυχείτε, μπορώ να σας επιστρέψω τα υπόλοιπα». «Στείλτε τα πίσω παρακαλώ», απαντά ώρες αργότερα ο Χάντερ. Σε δύο ώρες αργότερα, θα λάβει κείμενα από ένα πολύ διαφορετικό άτομο.Με επισήμανση από τον «Robert Savage III», πρώην μυστικό πράκτορα που είναι υπεύθυνος για το γραφείο του στο Λος Άντζελες, η New York Post αναφέρει ότι του έστειλε ένα μήνυμα που έγραφε: «Είμαι στο λόμπι κατεβείτε. Ευχαριστώ, Ρομπ». «Πέντε λεπτά», απαντά ο Χάντερ.Ο δικηγόρος του «Savage» είπε στην εφημερίδα ότι ουδέποτε είχε επαφή με τον Χάντερ.», απάντησε ο «Savage» πέντε λεπτά αργότερα, χρησιμοποιώντας τον κωδικό των μυστικών υπηρεσιών για τον πατέρα του όταν ήταν αντιπρόεδρος, ανέφερε η Post. «Η Ουάσινγκτον με καλεί κάθε 10. Δεν μπορώ να βοηθήσω αν δεν με αφήσεις Χ». «Υπόσχομαι ότι κατεβαίνω Συγγνώμη», ανταπαντά ο Χάντερ.Πέρασαν άλλα πέντε λεπτά και ο «Savage» τον προειδοποιεί ότι ο Dale Pupillo, ο οποίος επίσης αποσύρθηκε από τη Μυστική Υπηρεσία, και ο οποίος υπηρέτησε ως βοηθός διευθυντής του οργανισμού, είχε εμφανιστεί, αναφέρει η Post. «Αλήθεια, κατεβαίνω τώρα», απαντά οεννέα λεπτά αργότερα. «Το υπόσχομαι».«Είμαι στην πόρτα. Άνοιξε την πόρτα», του λέει ο «Savage»....Ο Χάντερ Μπάιντεν, δικηγόρος, επιχειρηματίας, είχε εθιστεί για χρόνια στο αλκοόλ και την κοκαΐνη και αποτέλεσε στόχος του τέως Αμερικανού προέδρου Τραμπ για την επιχειρηματική του δράση στην Ουκρανία. Για ένα φεγγάρι, ήταν μάλιστα ερωτικός σύντροφος της χήρας του αδερφού του.