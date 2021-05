Associated Press: «Είμαστε σοκαρισμένοι και τρομοκρατημένοι - Θα είχαμε τρομερές ανθρώπινες απώλειες»

Oh my god. The building where al Jazeera’s office is housed has just been taken down by Israeli airstrikes. There was a warning and evacuated. It houses offices and private homes. I can’t believe it. pic.twitter.com/Q4luRYk9H9 — Stefanie Dekker (@StefanieDekker) May 15, 2021

Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεωνδήλωσε σήμερα «σοκαρισμένο και τρομοκρατημένο» από τον ισραηλινό βομβαρδισμό, που κατέστρεψε τον πύργο, όπου στεγάζονταν τα γραφεία του και εκείνα του τηλεοπτικού δικτύου, χαρακτηρίζοντάς τον «μια απίστευτα ανησυχητική εξέλιξη».«Είμαστε σοκαρισμένοι και τρομοκρατημένοι από το γεγονός ότι ο ισραηλινός στρατός στόχευσε και κατέστρεψε το κτίριο όπου στεγάζονταν το γραφείο του AP και άλλων ΜΜΕ στη Γάζα», αναφέρει σε ένα δελτίο τύπου ο επικεφαλής του οργανισμού«Γνωρίζουν εδώ και καιρό την τοποθεσία του γραφείου μας και γνωρίζουν ότι εκεί βρίσκονταν δημοσιογράφοι. Μας προειδοποίησαν ότι το κτίριο θα πληγεί», συμπλήρωσε.«Πρόκειται για μια απίστευτα ανησυχητική εξέλιξη.. Καμιά δεκαριά δημοσιογράφοι και ανεξάρτητοι συνεργάτες του AP βρίσκονταν στο κτίριο και ευτυχώς, μπορέσαμε να το εκκενώσουμε εγκαίρως», σημείωσε.«Ζητήσαμε πληροφορίες από την ισραηλινή κυβέρνηση και βρισκόμαστε σε επαφή με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών για να προσπαθήσουμε να μάθουμε περισσότερα», είπε ακόμη ο Γκάρι Προύιτ.«Ο κόσμος θα ενημερώνεται λιγότερο σχετικά με το τι συμβαίνει στη Γάζα εξαιτίας όσων συνέβησαν σήμερα», κατέληξε.Ο Τζαβάντ Μεχντί, ιδιοκτήτης του πύργου Jala, ανέφερε πως ένας Ισραηλινός αξιωματικός τον προειδοποίησε, πριν από το αεροπορικό πλήγμα, ότι είχε στη διάθεσή του μία ώρα για να εκκενώσει το κτίριο. Ζήτησε επιπλέον 10 λεπτά προκειμένου οι δημοσιογράφοι να μπορέσουν να μεταφέρουν εκτός του κτιρίου τον εξοπλισμό τους, ωστόσο το αίτημά του απορρίφθηκε.Δείτε φωτογραφίες από τη στιγμή της επίθεσης





Το χρονικό της επίθεσης

⭕ LIVE footage of the moment an Israeli air raid bombed the offices of Al Jazeera and The Associated Press in Gaza City ⬇️



🔴 LIVE updates: https://t.co/RvtP1lEX1x pic.twitter.com/RBO1ZiDAl0 — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 15, 2021

Al Jazeera says it "will not be silenced … We can guarantee you that right now" after Israeli missiles bring down Jala Tower in besieged Gaza housing the Qatar-based TV channel and American news agency AP pic.twitter.com/1Y4veCRmYG — TRT World Now (@TRTWorldNow) May 15, 2021





Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε σήμερα το κτίριο, 12-13 ορόφων, όπου στεγάζονται τα κεντρικά του τηλεοπτικού δικτύου του Κατάρκαι του αμερικανικού πρακτορείου ειδήσεων(AP) στη, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και του Ρόιτερς.«Ισραηλινό πλήγμα κατέστρεψε τον πύργο, όπου στεγάζονται τα γραφεία του AP στην πόλη της Γάζας», έγραψε στο Twitter ο Τζον Γκάμπρελ, ένας δημοσιογράφος του AP.Το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Jazeera επιβεβαίωσε στο Twitter ότι τα κεντρικά του βρίσκονταν σε αυτό το κτίριο και αναμετέδωσε ζωντανά τις εικόνες του πύργου να καταρρέει, μέσα σε ένα σύννεφο σκόνης.«Βόμβες θα μπορούσαν να πέσουν στο γραφείο μας. Τρέξαμε στις σκάλες από τον 11ο όροφο και κοιτάζουμε τώρα το κτίριο από μακριά, προσευχόμενοι ο στρατός να ανακαλέσει» έγραψε σε tweet λίγο πριν από το αεροπορικό πλήγμα ο Φάρες Άκραμ, ανταποκριτής του AP στη Γάζα.Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν τον βομβαρδισμό του πολυώροφου κτιρίου στη Λωρίδα της Γάζας νωρίτερα σήμερα και σημείωσαν πως το εν λόγω κτίριο το χρησιμοποιούσε η Χαμάς για στρατιωτικούς σκοπούς.Σύμφωνα με τις IDF, το κτίριο, όπου στεγάζονταν τα γραφεία του Associated Press και του Al Jazeera, χρησιμοποιείτο από τη Χαμάς ως κεντρικά των υπηρεσιών πληροφοριών της, μεταξύ άλλων.«Οι Ισραηλινών Δυνάμεις Άμυνας έπληξαν έναν αριθμό τέτοιων κτιρίων τις τελευταίες ημέρες, όμως πριν το κάνουμε, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να προσπαθήσουμε και να διασφαλίσουμε ότι άμαχοι δεν θα πληγούν. Καλέσαμε τους ενοίκους του κτιρίου και τουςγια την εκκένωση του κτιρίου», επισημαίνουν οι IDF στην αγγλική έκδοση του λογαριασμού τους στο Twitter.«Θα το πούμε ξανά: Όταν η Χαμάς εγκαθιστά στρατιωτικά στοιχεία στο εσωτερικό ενός τέτοιου κτιρίου, αποτελεί έναν νόμιμο στρατιωτικό στόχο. Πρόκειται ξεκάθαρα για διεθνές δίκαιο. Όλα τα πολυώροφα κτίρια, που στοχοθέτησαν οι IDF, χρησιμοποιούντο για στρατιωτικούς σκοπούς, το καθένα εξ αυτών», τονίζουν οι IDF.Ένας Ισραηλινός, ηλικίας 50 ετών, σκοτώθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Ραμάτ Γκαν, στα περίχωρα του Τελ Αβίβ, έπειτα από τη ρίψη ρουκέτας από τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις ισραηλινές ομάδες διάσωσης και την αστυνομία.«Απολογισμός μετά την έκρηξη μιας ρουκέτας στο Ραμάτ Γκαν: ένας νεκρός», έγραψε σε μήνυμα στο Twitter ο Μίκι Ρόζενφελντ, ο εκπρόσωπος τύπου της ισραηλινής αστυνομίας.Οι υπηρεσίες διάσωσης του Ισραήλ διευκρίνισαν, σε ένα δελτίο τύπου, ότι ο άνδρας βρέθηκε «σοβαρά τραυματισμένος» και υπέκυψε στα τραύματά του.Στο μεταξύ, οι αεροπορικές εταιρείες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτωνκαιακύρωσαν πτήσεις προς το Τελ Αβίβ, ακολουθώντας το παράδειγμα αμερικανικών και ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών, που αποφεύγουν το Ισραήλ λόγω της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών εκεί.Οι αεροπορικές εταιρείες στα ΗΑΕ, που αποκατάστησε τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ πέρυσι, είχαν μονάχα τους τελευταίους μήνες ξεκινήσει τακτικά δρομολόγια προς το Ισραήλ.Η Etihad του Άμπου Ντάμπι αναστέλλει όλες τις επιβατικές και εμπορευματικές πτήσεις προς το Τελ Αβίβ από αύριο, αναφέρει στον ιστότοπό της, επικαλούμενη τη σύρραξη.Η Flydubai ακύρωσε, επίσης, πτήσεις από το Ντουμπάι για αύριο, σύμφωνα με τον ιστότοπό της, αν και πραγματοποίησε δύο πτήσεις σήμερα. Άλλες πτήσεις έχουν προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον ιστότοπό της.