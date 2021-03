Αττίλα Χίλντμαν: O «Τζέιμι Όλιβερ των vegan» έγινε προφήτης ακροδεξιών θεωριών

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στηνβρήκε καταφύγιο ο μελαχρινός γενειοφόρος άνδρας με την ντουντούκα, Αττίλα Χίλντμαν, που ενορχήστρωνε μεγάλες συγκεντρώσεις στο Βερολίνο κατά των περιοριστικών μέτρων για τη νόσο Covid- 19.Ο 40χρονος Γερμανός τουρκικής καταγωγής ήταν αυτός που, μέχρι πριν από μία εβδομάδα,, οικογένειες με παιδιά, αλλά και ονειροπόλους του, που διαδήλωναν στους δρόμους της γερμανικής πρωτεύουσας προκαλώντας επεισόδια Υπό το φόβο ότι οι γερμανικές αρχές τον έχουν βάλει στο... μάτι , αποφάσισε όπως λέει να γυρίσει στην πατρίδα του, την Τουρκία.Στη Γερμανία θεωρείται γκουρού στη κουζίνα για vegan αλλά οι πολιτικές του απόψεις είναι ακραίες.Ισχυρίζεται ότι οήταν «ευλογία» σε σχέση με την Γερμανίδα Καγκελάριοκατηγορώντας την ευθέως ότι σχεδιάζει μια παγκόσμια γενοκτονία.Έχει βρεθεί ουκ ολίγες φορές στο μικροσκόπιο των γερμανικών αρχών διαδίδοντας θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με την πανδημία του νέου κορωνοϊού, συμπεριλαμβανομένων ισχυρισμών ότι ετοιμάζεται «γενοκτονία» με το πρόσχημα του εμβολιασμού.Ο Χίλντμαν πιστεύει ότι η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, κόρη προτεστάντη ιερέα, είναι Εβραία και επικεφαλής ενός «σιωνιστικού καθεστώτος» που εμπλέκεται στον «νέο άξονα του κακού». Ο σεφ, ο οποίος έχει τουρκικές ρίζες , αρνείται ότι είναι απεχθάνεται τους Εβραίους , ωστόσο παραδέχεται ότι ορισμένες εβραϊκές έχει βάλει στόχο να καταστρέψουν τη Γερμανία και τη «γερμανική φυλή».Διεξάγει το δικό του πατριωτικό πόλεμο.Ο ίδιος αποφοίτησε από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου σπουδάζοντας Φυσικές Επιστήμες.Μιλάει γιατου νέου κορωνοϊού κάνοντας συγκρίσεις με το Ολοκαύτωμα.«Εμείς γεννηθήκαμε για να πεθάνουμε. Αλλά θα πολεμήσουμε πρώτα αυτή τη μάχη και θα νικήσουμε!», φώναζε με την ντουντούκα του κάθε φορά που συμμετείχε σε διαδηλώσεις του Βερολίνου.Ο Γερμανός συγγραφέας βιβλίων μαγειρικής που ειδικεύεται στην vegan κουζίνα έχασε όλους τους επιχειρηματίες συνεργάτες εξαιτίας των θεωριών συνωμοσίας περί Covid- 19 τις οποίες διατυμπανίζει δεξιά κι αριστερά.Γεννήθηκε τo 1981 στην περιοχή Kreuzberg του δυτικού Βερολίνου και είναι τουρκικής καταγωγής. Ως μωρό εγκαταλείφθηκε για υιοθεσία και στη συνέχεια μεγάλωσε με τους Γερμανούς θετούς του γονείς.Σύμφωνα με τον ίδιο έγινε vegan αφού ο θετός του πατέρας απεβίωσε το 2000 από καρδιακή προσβολή. Ο Χίλντμαν, εκείνη την εποχή ήταν υπέρβαρος, δεν ήθελε να έχει και αυτός την ίδια μοίρα.Εκτός από τη χορτοφαγική διατροφή, άρχισε να κάνει σπορ χάνοντας 30 κιλά κιλά.Το 2011 έκλεισε συμβόλαιο με τον εκδοτικό οίκο «Becker Joest Volk». Το βιβλίο του, υπό τον τίτλο: «Vegan for Fun» ονομάστηκε «Cookbook of the Year» από τη Γερμανική Ένωση Χορτοφάγων το 2012. Έγινε «κάτι σαν τον Τζέιμι Ολιβερ της vegan κουζίνας» στη Γερμανία, τα γερμανικά ταμπλόιντ τον ονόμασαν βασιλιά του «vegan king».Πριν από ένα χρόνο βρέθηκε στο στόχαστρο των γερμανικών αρχών.Στις 17 Νοεμβρίου, δέχθηκε την «επίσκεψη» αστυνομικών στο σπίτι που διατηρεί στο Γκότμπους του Βραδεμβούργου.Οι «επισκέπτες» είχαν ένταλμα για έρευνα σχετικά με υλικό που αποδεικνύει τη διακίνηση μηνυμάτων μίσους, ενώ φεύγοντας πήραν μαζί τους φορητούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και άλλο υλικό που ερευνώνται διεξοδικά.Ο ίδιος θεωρεί ότι είναι θύμα πολιτικών διώξεων από το «καθεστώς Μέρκελ» και τους σκοτεινούς υποστηρικτές του ανά τον πλανήτη. Επιπλέον ισχυρίζεται ότι τον έχουν βάλει στο στόχαστρο επειδή είναι ένας «μαχητής της ελευθερίας». Για το λόγο αυτό, βρέθηκε στην Τουρκία.Από την χώρα του Ερντογάν , μέσω του Telegram, ανεβάζει γραπτά μηνύματα , βίντεο και φωτογραφίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που τον δείχνουν σε πολεμική στάση. Συνεχώς καλεί τους σχεδόντου να χρησιμοποιήσουν βία κατά του γερμανικού κράτους και να «ανατρέψουν το καθεστώς».Αλλά, πάνω απ 'όλα, οι Εβραίοι είναι ο πιο μισητός στόχος του. Τους απορρίπτει ως «κατώτερα ανθρώπινα όντα» και «σκουπίδια».Για την, κοινωνική ψυχολόγο και συνιδρύτρια του γερμανικού Κέντρου Παρακολούθησης, Ανάλυσης και Στρατηγικής (CeMAS), τον τελευταίο χρόνο ο Χίλντμαν είχε γίνει επικίνδυνος σε ότι αφορά την επίδραση που μπορεί να έχει η ρητορική του σε άλλους.Στις, εισαγγελείς στο Βερολίνο επιβεβαίωσαν ότι ο Χίλντμαν είναι στην Τουρκία και εξέδωσαν ένταλμα σύλληψής του. Το γεγονός όμως ότι είναι τουρκικής καταγωγής δυσχεραίνει το έργο των γερμανικών αρχών.Η απάντηση του Χίλντμαν στο Τwitter ήταν σύντομη: «Χαιρετισμούς από την ηλιόλουστη Τουρκία.»