Aττίλα Χίλντμαν: Ο 39χρονος vegan μάγειρας που «μαγειρεύει» θεωρίες συνωμοσίας για τον κορωνοϊό

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο μελαχρινός γενειοφόρος άνδρας με την ντουντούκα είναι αυτός που ενορχηστρώνει τιςέξω από το κτίριο της Reichstag στοκατά των περιοριστικών μέτρων για τη νόσοΟ 39χρονοςείναι αυτός που συντονίζει, αλλά και, που διαδηλώνουν στους δρόμους του Βερολίνου και περικυκλώνουν το κτίριο τηςΟ μελαχρινός άντρας θεωρείται γκουρού στη κουζίνα για vegan, έχει δική του ιστοσελίδα και είναι δεινός ρήτορας.Ισχυρίζεται ότι οήταν «ευλογία» σε σχέση με τηνκατηγορώντας την ευθέως ότι σχεδιάζει μια παγκόσμια γενοκτονίαΟ 39χρονος Χίλντμαν έχει βρεθεί στο μικροσκόπιο των γερμανικών αρχών διαδίδοντας, συμπεριλαμβανομένων ισχυρισμών ότι ετοιμάζεται «γενοκτονία» με το πρόσχημα του εμβολιασμού.Ο Χίλντμαν πιστεύει ότι η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, κόρη προτεστάντη ιερέα, είναι Εβραία και επικεφαλής ενός «» που εμπλέκεται στον «». Ο σεφ, ο οποίος έχει τουρκικές ρίζες, αρνείται ότι είναι απεχθάνεται τους Εβραίους, ωστόσο παραδέχεται ότι ορισμένες εβραϊκές έχει βάλει στόχο να καταστρέψουν τη Γερμανία και τη «».Διεξάγει το δικό του πατριωτικό πόλεμο. Ονειρεύεται την εποχή των Ναζί. Αποφοίτησε από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου σπουδάζοντας Φυσικής.Μιλάει για «στρατόπεδα συγκέντρωσης του νέου κορωνοϊού» κάνοντας συγκρίσεις με το«Εμείς γεννηθήκαμε για να πεθάνουμε. Αλλά θα πολεμήσουμε πρώτα αυτή τη μάχη και θα νικήσουμε!», φωνάζει με την ντουντούκα του κάθε φορά που συμμετέχει στις διαδηλώσεις.Ο ψευτο-επαναστάτης δεν απόλαυσε το καλοκαίρι ραστώνη. Ήταν στην πρώτη γραμμή των διαδηλώσεων, μπροστά από τη σύμβολο της Δημοκρατίας, το Reichstag με 88 δημοσιεύσεις ανά λεπτό στο, τα επεξηγηματικά βίντεο σχετικά για την οπαδό του κομμουνισμού... Μέρκελ.Ο Χίλτμαν οργανώνει το πλήθος που κραδαίνει ναζιστικά σύμβολα και σημαίες της αυτοκρατορικής Γερμανίας, μπροστά από το κτίριο της γερμανικής βουλής.Υπενθυμίζεται ότι μπροστά από το Ράιχσταγκ, το βράδυ του Σαββάτου,Η αστυνομία, που αρχικά αιφνιδιάστηκε, κατάφερε τελικά να τους αποτρέψει χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού.Αιτιολογώντας την αδυναμία της αστυνομίας να παρεμποδίσει διαδηλωτές να ανέβουν τα σκαλοπάτια, εκπρόσωπός της δήλωσε πωςΣύμφωνα με εκτιμήσεις των αρχών 38.000 άτομα διαδήλωσαν στο Σάββατο στο Βερολίνο κατά των περιοριστικών μέτρων. Ανάμεσα στους διαδηλωτές - συνωμοσιολόγους, αντιεμβολιαστές, οικογένειες με τα παιδιά τους, ακροδεξιούς αλλά και τους «Πολίτες του Ράιχ» που υποστηρίζουν ότι η Γερμανική Αυτοκρατορία εξακολουθεί να υπάρχει ως νομικό πρόσωπο, ο Γερμανός Αττίλας ήταν το κεντρικό πρόσωπο.Ο Γερμανός συγγραφέας βιβλίων μαγειρικής που ειδικεύεται στην vegan κουζίνα έχασε όλους τους επιχειρηματίες συνεργάτες εξαιτίας των θεωριών συνωμοσίας περίτις οποίες διατυμπανίζει δεξιά κι αριστερά.Γεννήθηκε τo 1981 στην περιοχή Kreuzberg του δυτικού Βερολίνου και είναι τουρκικής καταγωγής. Ως μωρό εγκαταλείφθηκε για υιοθεσία και στη συνέχεια μεγάλωσε με τους Γερμανούς θετούς του γονείς. Σύμφωνα με τον ίδιο έγινε vegan αφού ο θετός του πατέρας απεβίωσε το 2000 από καρδιακή προσβολή εξαιτίας των υψηλών επιπέδων χοληστερόλης. Ο Χίλντμαν, εκείνη την εποχή ο ίδιος πολύ υπέρβαρος, δεν ήθελε να έχει την ίδια μοίρα.Εκτός από τη χορτοφαγική διατροφή, άρχισε να κάνει σπορ.Από το 2011 ήταν συμβόλαιο με τον εκδοτικό οίκο Becker Joest Volk. Το βιβλίο του, υπό τον τίτλο: «Vegan for Fun» ονομάστηκε «Cookbook of the Year» από τη Γερμανική Ένωση Χορτοφάγων το 2012. Έγινε «κάτι σαν τον Τζέιμι Ολιβερ της vegan κουζίνας» στη Γερμανία, τα γερμανικά ταμπλόιντ τον ονόμασαν βασιλιά του «vegan king».