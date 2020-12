Brexit: Συμφωνία στο παρά πέντε με πολλές γκρίζες ζώνες

Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις δεν είχε σημειωθεί πρόοδος. Μέχρι την τελευταία στιγμή, έμοιαζε να χωρίζει τις δυο πλευρές μεγάλη απόσταση και λίγος χρόνος, ώστε αυτή να διανυθεί. Οι δυο πλευρές έχουν ακόμα να λύσουν πολλά ζητήματα και εκκρεμότητες. Αν μη τί άλλο, όμως, η συμφωνία μετατρέπει σε βελούδινο ένα «διαζύγιο» που παραλίγο να γινει εφιάλτης. Και οι δυο πλευρές θα έβγαιναν χαμένες από το χάος και την ανασφάλεια που θα προέκυπτε σε διαφορετική περίπτωση. Και αυτή έμοιαζε μέχρι χθες πιθανή, αν αναλογιστεί κανείς ότι η εμπορική συμφωνία έκλεισε, μόλις επτά ημέρες πριν από την αποχώρηση της χώρας από το μεγαλύτερο εμπορικό μπλοκ στον κόσμο.



Αποκωδικοποιώντας κανείς τον συμβιβασμό, φαίνεται να έβαλε περισσότερο νερό στο κρασί της, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μπόρις Τζόνστον, ο οποίος όλο το προηγούμενο διάστημα προετοίμαζε την χώρα για άτακτη έξοδο, πλέον πανηγυρίζει. «Συμφωνία επετεύχθη», δήλωσε πηγή της Ντάουνινγκ Στριτ. «Ανακτήσαμε τον έλεγχο των χρημάτων, των συνόρων, των νόμων, του εμπορίου και των αλιευτικών υδάτων μας. Η συμφωνία είναι καταπληκτικά νέα για τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις σε κάθε τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπογράψαμε την πρώτη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που βασίζεται σε μηδενικούς δασμούς και μηδενικές ποσοστώσεις η οποία έχει επιτευχθεί ποτέ με την ΕΕ.»





Δείτε εδώ το βίντεο των δηλώσεων:

It was worth fighting for this deal.



We now have a fair & balanced agreement with the UK. It will protect our EU interests, ensure fair competition & provide predictability for our fishing communities.



Europe is now moving on. https://t.co/77jrNknlu3