New York Post: Αυτή είναι η πρεσβευτική κατοικία που θα μείνει η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ όταν έρθει στην Αθήνα

Η είδηση της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ να επιλέξει την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, προκάλεσε για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον αρκετών αμερικανικών μέσων για τη χώρα μας. New York Post , για παράδειγμα, επέλεξε να επικεντρωθεί στην πρεσβευτική κατοικία στην οποία η κυρία Γκίλφοϊλ θα μείνει τα πέντε χρόνια της θητείας της στην Αθήνα.Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα το οποίο «ντύνεται» με φωτογραφίες της πρεσβευτικής κατοικίας από τα social media, «το Jefferson House αποτελεί και το σπίτι που μένει ο εκάστοτε Αμερικανός πρέσβης όσο και ο χώρος διεξαγωγής δεξιώσεων».Μολονότι οι δημόσιες πληροφορίες για την ιστορία, την αρχιτεκτονική και την εσωτερική διαρρύθμιση για την πρεσβευτική κατοικία είναι περιορισμένες για λόγους ασφαλείας, η New York Post σημειώνει ότι βρίσκεται στο Κολωνάκι «μια περιοχή γνωστή για τη νεοκλασσική αρχιτεκτονική της και την εγγύτητά της σε σημαντικά πολιτιστικά αξιοθέατα».«Το κτήριο αντανακλά την παραδοσιακή ελληνική αρχιτεκτονική σε συνδυασμό με αισθητική από το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, εναρμονισμένο με την γύρω περιοχή» συνεχίζει το δημοσίευμα της Post.«Ο σχεδιασμός του περιλαμβάνει κίονες και συμμετρικές προσόψεις, οι οποίες είναι χαρακτηριστικές της ιστορικής αισθητικής της περιοχής. Στο εσωτερικό, η κατοικία έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί τόσο την ιδιωτική ζωή του πρέσβη όσο και χώρους για επίσημες εκδηλώσεις. Περιλαμβάνει επίσημες αίθουσες υποδοχής, τραπεζαρία και χώρους συνεδριάσεων, όλα επιπλωμένα έτσι ώστε να αντιπροσωπεύουν την αμερικανική κουλτούρα με σεβασμό στις ελληνικές καλλιτεχνικές παραδόσεις» συνεχίζει το δημοσίευμα.Και η New York Post καταλήγει για την πρεσβευτική κατοικία στην οποία θα καταλύσει η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ : «Το Jefferson House διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας, φιλοξενώντας εκδηλώσεις που προωθούν τις διπλωματικές, πολιτιστικές και οικονομικές σχέσεις. Οι δεξιώσεις, οι πολιτιστικές συγκεντρώσεις και οι επίσημες συναντήσεις που πραγματοποιούνται στην κατοικία συμβάλλουν στον συνεχή διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών».