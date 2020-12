Ξεκίνησαν χθες οι εμβολιασμοί στη Βρετανία, συνεχίζονται στη Ρωσία, αναμένονται στις ΗΠΑ - Αυξάνεται η δυσπιστία των Ευρωπαίων πολιτών

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με το βλέμμα του πλανήτη στραμμένο στην Αγγλία, την πρώτη δυτική χώρα η οποία άρχισε να εμβολιάζει τον γενικό πληθυσμό της, ολοκληρώθηκε χθες η «» (ημέρα νίκης). Έτσι χαρακτήρισε οτης χώραςτην πρώτη ημέρα της εκστρατείας εμβολιασμού κατά του«Η εβδομάδα που έρχεται είναι μια ιστορική στιγμή», είπε δίχως να μπορεί να κρύψει την συγκίνηση του. Πρωταγωνιστές αυτής, οι πρώτοι των πρώτων από τα 50 νοσοκομεία της χώρας και οι ευπαθείς ομάδες. Η 90χρονη Μάργκαρετ Κίναν έκοψε το νήμα ως η ασθενής «1Α» στις 6:30 χθες το πρωί, τοπική ώρα, στο νοσοκομείο της πόλης της. Το μπλουζάκι που φόρεσε έγινε θέμα συζήτησης, ενώ η φωτογραφία της έκανε τον γύρο όλου του κόσμου. Τα μεγαλύτερα δίκτυα στον κόσμο της αφιέρωσαν εκτενή αφιερώματα, ενώ η ίδια αποκάλυψε ότι έχει γενέθλια και αυτό ήταν «το καλύτερο δώρο γενεθλίων». «Αισθάνομαι τόσο προνομιούχα που είμαι ο πρώτος άνθρωπος που εμβολιάζεται κατά της Covid-19», δήλωσε. «Είναι το καλύτερο πρόωρο δώρο γενεθλίων που θα μπορούσα να ζητήσω, επειδή σημαίνει πως μπορώ επιτέλους να περάσω χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους μου το νέο έτος, αφού έμεινα μόνη μου το μεγαλύτερο μέρος αυτής της χρονιάς. Αν μπόρεσα να κάνω εγώ αυτό το εμβόλιο, τότε μπορείτε κι εσείς».Ποικίλαενέπνευσε τα σόσιαλ μίντια, με τους χρήστες αυτών να αναρωτιούνται «2B or not 2B?» από τον διάσημο μονόλογο του Άμλετ “To be or not to be” (Nα ζει κανείς ή να μη ζει).Μία νέα έρευνα εμφανίζει το εμβόλιο τουσε συνεργασία με τη φαρμακοβιομηχανίαως απολύτως ασφαλές και αποτελεσματικό. Υποστηρίζει, μάλιστα, ότι θα εγκριθεί σύντομα. Το συγκεκριμένο εμβόλιο έχει δοκιμαστεί σε τρεις φάσεις με 12.000 εθελοντές στη Βρετανία και τη Βραζιλία. Οι δημιουργοί του ισχυρίζονται ότι είναι απλό και φθηνό στην παραγωγή του και μπορεί να παραχθεί σε μεγάλες ποσότητες με χαμηλό κόστος, χωρίς τις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση του εμβολίου τωνΣτητο εμβόλιο είναι ήδη σε χρήση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί προβλήματα. Μεταξύ αυτών που εμβολιάστηκαν είναι και ένας Έλληνας. Ο Πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Ανάπας Βαλέριος Ασλανίδης εξήγησε πως εμφάνισε πάνω από 70% αντισώματα την πρώτη δόση του εμβολίου, ενώ ανέφερε πως δεν είχε καμία παρενέργεια, σε αντίθεση με έναν φίλο του που τη δεύτερη μόνο ημέρα ανέβασε πυρετό.Και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού τα πράγματα κινούνται με γοργούς ρυθμούς, στη στιγμή που χθες τα κρούσματα ξεπέρασαν τα 15 εκατομμύρια. Οι εμπειρογνώμονες της αμερικανικήςεκτιμούν σε αναφορά που δόθηκε στη δημοσιότητα ότι το εμβόλιο της Pfizer και της BioNTech κατά της Covid-19 δεν παρουσίασε κίνδυνο ασφάλειας που να εμποδίζει την έγκρισή του, η οποία μπορεί να αποφασιστεί έως το τέλος της εβδομάδας.Την ίδια στιγμή, όμως, κλιμακώνεται η ανησυχία και δυσπιστία των πολιτών.έδειξε ότι το ποσοστό των ανθρώπων που είναι διστακτικοί να κάνουν το εμβόλιο της covid-19 αυξήθηκε τον Νοέμβριο στο περίπου 40% των ερωτηθέντων από επτά χώρες της Ευρώπης. Δημοσκόπηση του Οκτωβρίου από την Ipsos διαπίστωσε ότι σχεδόν το 1/3 των Ιαπώνων και σχεδόν το 50% των Γάλλων που ρωτήθηκαν, δεν σκόπευαν να εμβολιαστούν.