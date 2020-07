Σεισμός στην Αλάσκα: 7,8 Ρίχτερ στην Αλάσκα - Εκκενώνεται η πόλη Χόμερ - Ήχησαν σειρήνες

7.8 ALASKA EARTHQUAKE & TSUNAMI WARNING

Follow my lists

ALASKA https://t.co/yHQX1nliu7

EARTH SCIENCES https://t.co/9eblXiEMJv

*Web: Click & can't see list? Refresh page

*Phone, Tablet, Tweetdeck: Click lists on web

Livestreamer @f3arlessleader in Homer:https://t.co/bqf62ka5m6