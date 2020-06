Αλβανία: Λαθρέμποροι πωλούν άγρια ζώα με online αγγελίες

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Αρκουδάκια, πιθηκοειδή, αλεπούδες και λύκοι, αρπακτικά πτηνά και κουκουβάγιες, όλα πωλούνται στα διαδικτυακά παζάρια τηςΔεκάδες ζώα βγαίνουν στο σφυρί παρανόμως από τους λαθρεμπόρους, οι οποίοι δεν διστάζουν να φωτογραφίζουν τη ζωντανή τους πραμάτεια σε άθλιες συνθήκες εγκλωβισμού.Αυτοσχέδια φίμωτρα, πουλιά με δεμένα πόδια είναι τα λιγότερο βάρβαρα από τα μέτρα που λαμβάνουν οι έμποροι. Ενίοτε τα άτυχα ζώα καταλήγουν στην κουζίνα εστιατορίων. Η διεθνής φιλοζωική οργάνωσηκαταγγέλλει ότι στηνδεν γίνεται απλώς παράνομο εμπόριο άγριων ή προστατευόμενων ειδών. Οι άνθρωποι της Four Paws εντόπισαν συγκεκριμένο εστιατόριο στοτο οποίο προσφέρει κρέας αρκούδας ως εξαιρετικό έδεσμα.Η Four Paws ερεύνησε την παρα-αγορά της Αλβανίας επί δύο μήνες και κατέγραψε δεκάδες αγγελίες για ζώα. Η οργάνωση επικοινώνησε με τους υπεύθυνους των ιστοσελίδωνκαιλαμβάνοντας διαβεβαιώσεις ότι στο εξής θα υπάρξει αυστηρός έλεγχος και άμεση διαγραφή των παράνομων αγγελιών.Η υπόσχεση τηρήθηκε προσωρινά, ορισμένες αγγελίες διαγράφηκαν, πολύ γρήγορα όμως εμφανίστηκαν καινούργιες. Η, υπεύθυνη για τη διάσωση και προστασία άγριωνγια λογαριασμό της Four Paws, λέει χαρακτηριστικά ότι «το βασικό πρόβλημα στην Αλβανία είναι η έλλειψη ελέγχου και επιβολής της νομιμότητας από τις τοπικές αρχές».Λόγω της κάθετης μείωσης στους πληθυσμούς της αλβανικής πανίδας, υποτίθεται πως, έως το Μάρτιο του 2021, ισχύει καθολική απαγόρευση του κυνηγιού και του εμπορίου πολλών από τα ζώα τα οποία πωλούνται παρανόμως online. Και, με δεδομένο ότι για τους γνώστες κάποια από αυτά τα πλάσματα διατίθενται σε τιμές ευκαιρίας, ενδεχομένως κάποια από αυτά να εισάγονται κρυφίως και στην