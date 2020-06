Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στη μάχη για τοκατά του κορωνοϊού βρίσκονται όλες οι χώρες μεταξύ των οποίων και το. Χθες, με πρωτοβουλία του Βρετανού πρωθυπουργούπραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση κορυφής με κύριο σκοπό της συνάντησης κορυφής η αξιοποίηση όλων των πόρων που είναι αναγκαίοι για τη στήριξη της Παγκόσμιας Συμμαχίας για τα Εμβόλια και την Ανοσοποίηση (Global Alliance for Vaccines and Immunisation - GAVI Alliance), ώστε να εξασφαλισθεί σε όλουςΠαρών στο Global Vaccine Summit 2020 έδωσε και ο Εμίρης του Κατάρο οποίος κατά την ομιλία του δήλωσε ότι η πανδημία του κορωνοϊού αποτελεί μιασε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα όπως ανέφερε ο Εμίρης η έλλειψη εμβολίου ή θεραπείας οδήγησε τις χώρες σε δυο επιλογές είτε σετο οποίο παρέλυσε την οικονομία είτεπροκειμένου να μην θυσιαστεί η οικονομία.Ενώ τόνισε ότι: “Ορισμένες χώρες έχουν επιλέξει συμβιβαστικές λύσεις συνδυάζοντας τη συνέχιση της συνύπαρξης με την πανδημία και την παράλληλη καταπολέμηση της”. Και συνέχισε λέγοντας: “Αυτή η κρίση έδειξε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση πλην της διεθνούς συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών που απαιτούνται για την εξάλειψη του covid-19 με κάποιο αποτελεσματικό εμβόλιο και θεραπείες τα οποία θα μας προετοιμάσουν για την αντιμετώπιση και νέων επιδημιών στο μέλλον. Το Κατάρ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των σοβαρών επιπτώσεων αυτής της κρίσης ενώ έχει λάβει και όλα τα μέτρα για την προστασία των πολιτών του Κατάρ”.αποκάλυψε ότι το Κατάρ έχει παράσχει ιατρικό εξοπλισμόενώ προσέφερε καικατά του κορωνοϊού. Τελειώνοντας την ομιλία του ο Εμίρης του Κατάρ ανέφερε ότι στηρίζει την προσπάθεια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και ανακοίνωσε ότι θα δώσει 20 εκατομμύρια δολάρια στην Παγκόσμια Συμμαχία για τα εμβόλια και την Ανοσοποίηση (Global Alliance for Vaccines and Immunisation - GAVI Alliance).