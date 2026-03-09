Θεραπεία ή παρακολούθηση; Δύο ειδικοί εξηγούν τι γίνεται μετά τη διάγνωση ενός όγκου

Η πρόοδος της τεχνολογίας επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση πολύ περισσότερων όγκων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σώζονται περισσότερες ζωές - Οι ειδικοί εξηγούν το φαινόμενο της «υπερδιάγνωσης» και την πρόκληση που το συνοδεύει: Ποιοι όγκοι χρειάζονται θεραπεία και ποιοι παρακολούθησ