Κλείσιμο

«Το σεξ είναι καλό. Δεν το κάνουν όλοι, αλλά όλοι θα έπρεπε, το σεξ είναι φυσικό, το σεξ είναι διασκεδαστικό», τραγουδούσε οστο κλασικό πια «I want your sex». Για να κάνουμε όμως ποιοτικό σεξ , μεγάλη σημασία έχουν τα προκαταρκτικά.Όταν μιλάμε για προκαταρκτικά εννοούμε κάθε πράξη που αυξάνει τη σεξουαλική διέγερση και βάζει φωτιά στην επιθυμία. Η Αμερικανίδα αστρολόγος Reda Wigle που συνεργάζεται με τη New York Post δίνει τη δική της προσέγγιση για τα ερεθίσματα που «ανάβουν» το κάθε ζώδιο: Οι Κριοί είναι απίστευτα παρορμητικοί. Μπορεί να βρουν την απόλαυση κάνοντας σεξ σε μια δημόσια τουαλέτα, είτε στοματικό σεξ όταν ο σύντροφός τους οδηγεί. Με κυβερνήτη τον Άρη, οι Κριοί ενδιαφέρονται στο να φτάσουν γρήγορα στην ερωτική πράξη παρά να παρατείνουν την απόλαυση και να σπαταλήσουν χρόνο στα προκαταρκτικά. Ταύρος είναι το πιο υπεροπτικό ζώδιο. Θέλει πολλαπλούς οργασμούς με ελάχιστη προσπάθεια. Θέλει να έχει τέλειο και ποιοτικό σεξ με ελάχιστα ως καθόλου προκαταρκτικά.Οικυβερνώνται από τον Ερμή, τον πλανήτη της επικοινωνίας. Ως εκ τούτου, οι Δίδυμοι είναι εραστές, των οποίων τα ιδανικά προκαταρκτικά τα έντονα σωματικά χάδια και τα βρώμικα λόγια.Οιδίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια. Τα προκαταρκτικά είναι γεμάτα από πράξεις στοργή και λόγια επιβεβαίωσης. Κυβερνώμενοι από το φεγγάρι και επιρρεπείς στο να ικανοποιούν τους ανθρώπους, αρέσκονται σε κάθε είδους σωματική επαφή, αρκεί να ξέρουν ότι τους αγαπούν, τους σέβονται και ότι θα μείνεις μαζί τους για πάντα. Λέων κυβερνάται από τον ήλιο και όταν πρόκειται για τη σεξουαλικότητα θέλει να αισθάνεται φωτεινός. Τους αρέσει να τους επαινούν και να κάνουν το πρώτο βήμα στη... ρουτίνα των προκαταρκτικών. Τους ανάβει το στριπτίζ και πολλές φορές είναι ένα σίγουρος τρόπος για ένα ποιοτικό και απολαυστικό σεξ.κυβερνάται από τον Ερμή, τον πλανήτη του νου. Κατά συνέπεια, οι πρέπει να βάλουν φωτιά στο μυαλό τους πριν ξεκινήσουν. Το εγκεφαλικό και το σεξουαλικό στοιχείο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Ζυγός είναι θανάσιμα... αναποφάσιστος και ένα είδος διέγερσης γι' αυτόν είναι να του λέει τι θέλει ο σύντροφός του από εκείνον. Τα προκαταρκτικά για τους Ζυγούς είναι πιο αποτελεσματικά όταν υπάρχουν απαιτήσεις και οι επιθυμίες είναι σαφείς.έχει τη φήμη του ειδήμονα στο σεξ. Ωστόσο, ο Σκορπιός δεν παίρνει τίποτα ελαφρά και δεν κάνει τίποτα τυχαία, ούτε καν το σεξ. Οι Σκορπιοί δεν φοβούνται το κυριολεκτικό ή μεταφορικό σκοτάδι και πολλοί μάλιστα το προτιμούν. Το να έχουν δεμένα τα μάτια ή να δένουν τα μάτια του εραστή τους δημιουργεί μια αυξημένη κατάσταση φαντασίας, προσμονής και παράδοσης που τους ανάβει και τους διεγείρει.που κυβερνάται από τον Δία αρέσκονται στο να αφήνουν την ελευθερία να βασιλεύει. Δεν τους αρέσουν οι υποχρεώσεις, οι δισταγμοί ή τα κολλήματα, τα καλύτερα προκαταρκτικά γι' αυτούς είναι μια υγιής δόση χρόνου που περνούν στο κρεβάτι και που οδηγεί οργανικά στην εξερεύνηση και τον ενθουσιασμό.Οι Αιγόκεροι ε ίναι εργατικοί και περιμένουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση. Παίζουν πάντα για να κερδίσουν, τους αρέσει να είναι σίγουροι για την ικανότητά τους να ικανοποιούν. Ο αμοιβαίος αυνανισμός γίνεται ο επικρατέστερος για τα προκαταρκτικά.Οι Υδροχόοι αρέσκονται στο νέο, το ταμπού και το πειραματικό, είτε πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σέξι παιχνίδι είτε για μια απροσδόκητη στρατηγική οικειότητας.Οικυβερνώνται από τον Ποσειδώνα, τον πλανήτη της φαντασίας. Κατά συνέπεια λατρεύουν κάθε δικαιολογία για να ξεφύγουν από τα συνηθισμένα κάνοντας τα παιχνίδια ρόλων ένα υπέροχο είδος προκαταρκτικών.