Greece Talks: Τουρισμός και Θεσσαλονίκη - Ανάπτυξη, επενδύσεις και προοπτικές, όσα έγιναν στο συνέδριο του Travel.gr

Στην συνέχεια ο

αναφέρθηκε στο λιμάνι της πόλης, λέγοντας πως έχει αυξηθεί ο κύκλος εργασιών στο λιμάνι κατά 52% και «βλέπουμε ένα μεγάλο άνοιγμα στην

και υπάρχουν περιθώρια να πάμε πολύ παραπάνω».

Αναφερόμενος στις τιμές ακινήτων και πώς αυτές έχουν επηρεαστεί από τον τουρισμό και την εξάπλωση του AirBnb, είπε πως «πρώτα απ’’ όλα να ξεκαθαρίσουμε πως όσο ανεβαίνει η χώρα, μετά και την εσωτερική υποτίμηση που είχε συμβεί, θα ανέβαιναν και οι τιμές των ακινήτων» συμπληρώνοντας ωστόσο πως

».

Παράλληλα επεσήμανε πως «καταγράφουμε τις εξελίξεις με τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης και σχετικά με τις Golden Visa» και συνέχισε λέγοντας πως «για το Airbnb όταν το Σεπτέμβριο θα δούμε πως θα έχει λειτουργήσει το μέτρο της κυβέρνησης και θα έχουμε μια πρώτη αποτίμηση, θα ξαναδούμε το ζήτημα και τις παρεμβάσεις μας. Για την Golden Visa η κυβέρνηση θα δράσει γρηγορότερα νομοθετικά».

Παράλληλα ο κ.

τόνισε πως η

έχει μείνει πίσω σε κατά κεφαλήν ΑΕΠ και υποδομές σε σχέση με την υπόλοιπα έργα. «Παίρνουμε πρωτοβουλίες και δρομολογούμε σημαντικά έργα, ορατά σε Θεσσαλονικείς και επισκέπτες» είπε και συμπλήρωσε πως η αρμόδια εταιρία του Μετρό «μας διαβεβαιώνει ότι θα παραδοθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς». Αναφερόμενος στο κυκλοφοριακό τόνισε πως «

» ενώ έκανε ειδική αναφορά στον πολιτισμό λέγοντας πως «αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη τρία μουσεία στη Θεσσαλονίκη: To μουσείο Ολοκαυτώματος, το μουσείο Παύλου Μελά και το μουσείο που θα στεγάσει ευρήματα που εντοπίστηκαν κατά την

του

Ο κ. Χατζηδάκης παράλληλα σημείωσε πως η ανεργία στη Θεσσαλονίκη είναι υψηλά σε σχέση με τους ρυθμούς μείωσης της ανεργίας στην υπόλοιπη χώρα, «αλλά και επενδύσεις έχουμε και επιστρέφει το ρεύμα των νέων που έφευγαν με το bran drain». «Ήδη υπάρχουν πρωτοβουλίες με σύμπραξη ιδιωτών και δημοσίου για τη δημιουργία θέσεων εργασίας», τόνισε.





Ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης από την πλευρά του Αγγελούδης τόνισε πως

πρέπει να πατήσει πάνω σε όλα όσα είχαν χτιστεί σαν θετικές βάσεις τα προηγούμενα χρόνια προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω. Παράλληλα σημείωσε πως έχουν καταγραφεί τα θέματα που λογίζονται ως προβλήματα και σε αυτά καλείται να απαντήσει, τόσο για τους επισκέπτες, όσο και τους πολίτες.



Όπως είπε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, η βιώσιμη

της πόλης, αποτελεί μεγάλο κομμάτι «και δεν την έχουμε κατακτήσει στο μέγεθος» συμπληρώνοντας πως «πρέπει να δούμε πολλές ενέργειες και συνέργειες, προκειμένου το τουριστικό προϊόν της πόλης να γίνει ελκυστικό και στην

λέγοντας πως «διαπίστωσα ότι οι υποδομές είναι βασικό εργαλείο για να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε αναπτυξιακή κίνηση και πώς επιδρά η πόλη στον επισκέπτη και τους κατοίκους. Πρέπει να βελτιστοποιήσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες», είπε.

Παράλληλα απευθυνόμενος στον

της

Δημήτριο Γερογιάννη, είπε πως η εταιρεία έχει στηρίξει την πόλη, «πρέπει να δουλέψουμε μαζί για να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερες συνδέσεις με την Ευρώπη και να τονώσουμε το τουριστικό προϊόν της πόλης», συμπλήρωσε.

Μιλώντας για τα ακίνητα και το Airbnb ο κ. Αγγελούδης σημείωσε πως χρειάζεται ισορροπία στο

και πως παράλληλα έχουν γίνει σοβαρές επενδύσεις στον χώρο των ξενοδοχειακών μας καταλυμάτων. «

», τόνισε.



οδηγούν δικαιολογημένα τους Θεσσαλονικείς να έχουν έναν προβληματισμό. Γιατί εδώ και δεκαετίες υπάρχουν έργα που ανακοινώνονται και τελικά δεν γίνονται», ενώ αναφερόμενος στο Μετρό σημείωσε ότι «υπάρχει μία δέσμευση ότι μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα παραδοθεί».



Ο διευθύνων σύμβουλος της Aegean, Δημήτρης Γερογιάννης Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης σημείωσε επίσης πως «με μια αίσθηση ευθύνης που οφείλουμε να έχουμε, προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα που ταλαιπωρούν τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης αλλά και τους επισκέπτες της» και συμπλήρωσε λέγοντας πως «υπάρχουν θέματα πουτουςνα έχουν έναν προβληματισμό.», ενώ αναφερόμενος στο Μετρό σημείωσε ότι «υπάρχει μία δέσμευση ότι μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα παραδοθεί».

Τη διαχρονική επιλογή της αεροπορικής εταιρείας του να στηρίξει τη Θεσσαλονίκη τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της

Δημήτρης Γερογιάννης

.

«Είμαστε ο φορέας που

. Πριν την πανδημία συνδέαμε τη Θεσσαλονίκη με 9 προορισμούς του εξωτερικού, σήμερα πετάμε σε 20. Η Aegean στηρίζει διαχρονικά τη Θεσσαλονίκη. Όταν δεν μιλούσε κανείς για τουρισμό στη Θεσσαλονίκη, η Aegean πετούσε από εδώ σε 4 γερμανικές πόλεις. Αυξάνουμε τις επενδύσεις μας στην πόλη, επεκτείνουμε το δίκτυο μας και στοχεύουμε να μεγαλώσουμε την τουριστική περίοδο στη Θεσσαλονίκη.

Επίσης ο κ. Γερογιάννης αναφέρθηκε στο ζήτημα του υπερτουρισμού και προβλήματα που αυτός προκαλεί όπως η αύξηση των τιμών των ενοικίων: «

. Στη Θεσσαλονίκη ο υπερτουρισμός από όσο ξέρω δεν είναι ακόμα ζήτημα στη Θεσσαλονίκη. Σίγουρα η βιωσιμότητα στον τουρισμό είναι σημαντική. Ως Aegean αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να απλώσουμε όσο μπορούμε τις ταξιδιωτικές ροές κατά τη διάρκεια του χρόνου».

Όσον αφορά τις υποδομές της πόλης και την ταλαιπωρία που προκαλούν τα έργα στους πολίτες, όπως το Flyover. «Είναι δεδομένες οι ταλαιπωρίες αυτές, αλλά είναι προσωρινές. Οι υποδομές όμως είναι αυτές που θα μείνουν. Για εμάς το μείζον θέμα είναι η σύνδεση του αεροδρομίου με την πόλη» Tέλος ο κ. Γερογιάννης ανέφερε πως από 1η Ιουνίου ξεκινά η απευθείας αεροπορική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τη

ενώ στόχος της εταιρείας είναι τη σεζόν 2024-2025 να υπάρξει και απευθείας πτήση της Aegean για Άμστερνταμ

Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργός Τουρισμού

Για τις προοπτικές της

αλλά και της χώρας γενικότερα μίλησε η υπουργός Τουρισμού,

.

Αναφορικά δε με το νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού για την ποσόστωση στην ελληνική μουσική, είπε πως ως υπουργείο υπάρχουν οι επιφυλάξεις, ενώ λαμβάνονται αντίστοιχες οχλήσεις από τους κλάδους που επηρεάζονται. «Τέτοιου είδους ρυθμίσεις έχουν εντελώς διαφορετική ιδεολογική αφετηρία, δεν μπορώ να φανταστώ το κράτος να παρεμβαίνει στην αγορά», είπε.

ίπε. «Κανείς στον χώρο του τουρισμού δεν λέει πως δεν πρέπει να αποδίδονται τα πνευματικά δικαιώματα. Έρχεται τώρα μία ρύθμιση που δυναμιτίζει όλη την προσπάθεια που γίνεται από τους χρήστες και τους δημιουργούς και θεωρούμε πως είναι μία ανεπίτρεπτη παρέμβαση στην αγορά», συνέχισε. «Πρέπει να στηριχθεί το ελληνικό ρεπερτόριο», είπε συμπληρώνοντας πως τέτοιου είδους νομοθετήματα πρέπει να είναι προϊόντα διαβούλευσης.

Η κυρία Κεφαλογιάννη τόνισε πως ο

έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με πολλούς κλάδους, όπως για παράδειγμα ο Πολιτισμός, αναφερόμενη στην πρόσφατη αναστήλωση του ανακτόρου του Φιλίππου Β’ στις Αιγές υπό την επίβλεψη της αρχαιολόγου, Αγγελικής Κοτταρίδη.

Παράλληλα η κυρία Κεφαλογιάννη έκανε ειδική αναφορά στον οινοτουρισμό λέγοντας πως η Πολιτεία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου τονίζοντας πως τα τελευταία χρόνια ο κλάδος έχει αναπτυχθεί. «Είμαστε πλέον σε μία εποχή που το ελληνικό κρασί είναι

σημείωσε.

Συμπληρώνοντας η κυρία Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στην ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρωπίνου δυναμικού. Όπως είπε δε, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα έλλειψης προσωπικού, τονίζοντας πως αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα η αναβάθμιση των τουριστικών σχολών.

«Το μέλλον και στην τουριστική εκπαίδευση, περνά και μέσα από τις συνεργασίες. Να ενισχύσουμε τη σύνδεση των σχολών με την αγορά εργασίας. Να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε ως τεχνογνωσία από άλλες χώρες. Και να δείξουμε στα νέα παιδιά πως ο τουρισμός δεν είναι μόνο μία ευκαιριακή απασχόληση αλλά μία ευκαιρία καριέρας».

Η κυρία Κεφαλογιάννη απάντησε και στην αποστροφή του κ. Ανδρεάδη ο οποίος πρότεινε τη δημιουργία ενός αποκεντρωμένου υπερυπουργείου για τον Τουρισμό λέγοντας πως η επιτυχία του ελληνικού Τουρισμού είναι προϊόν συνεργασίας. «Το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού έχει τις ιδιότητες εκείνες που μπορούν να βοηθήσουν στη χάραξη τουριστικής πολιτικής», σημείωσε.

«Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ήταν κομμάτι του sharing economy. Εδώ μιλάμε πως έχει δημιουργηθεί μία παραξενοδοχία. Έχουμε αθέμιτο ανταγωνισμό. Καταλύματα χωρίς τις προδιαγραφές και τις υποχρεώσεις των τουριστικών επιχειρήσεων. Το υπουργείο Οικονομικών έχει δεσμευθεί ως προς το φορολογικό κομμάτι, εμείς είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε το θεσμικό πλαίσιο, το πλαίσιο ασφαλείας, κλπ» συμπλήρωσε.





Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής

Για τις υποδομές και τις προοπτικές της

μίλησε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.

.

Ο κ. Σχοινάς αναφέρθηκε ειδικά στις υποδομές, κάνοντας μία ιστορική αναδρομή για τις περιόδους στις οποίους έλαμψε αλλά και παρήκμασε. Όπως είπε, η Θεσσαλονίκη είναι το επίκεντρο της ευρωπαϊκότητας στα Βαλκάνια, αφού είναι η μόνη πόλη η οποία είναι σε όλους τους δυτικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

, λέγοντας πως η Βουλγαρία και η Ρουμανία απελευθερώνονται ως μέλη της ζώνης Σένγκεν. «Η Θεσσαλονίκη είναι η μόνη πόλη σε ακτίνα 500 χιλιομέτρων που είναι και στην ΕΕ και στη Σένγκεν και στη ζώνη του ευρώ και στο ΝΑΤΟ», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Σχοινάς μίλησε ειδικά για την στήριξη του Πολιτισμού και της κοινωνικής συνοχής στην Ελλάδα από ευρωπαϊκά ταμεία. «

, από τα λεφτά του κοινοτικού φορολογουμένου», ανέφερε για να συμπληρώσει. «Σε μία εποχή που οι ακραία λένε ότι η Ευρώπη ισοπεδώνει την εθνική ταυτότητα, η Ευρώπη είναι αυτή που αναδεικνύει τις μακεδονικές ρίζες της Ελλάδας», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τον υπερτουρισμό ο κ. Σχοινάς είπε πως ευτυχώς που δεν υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή πολιτική γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν ενιαίο για όλους, πράγμα που δεν θα συνέφερε απαραίτητα την Ελλάδα. «Θεωρώ πως αντί για κοινή πολιτική τουρισμού χρειαζόμαστε καλύτερα μέτρα στις άλλες κοινοτικές πολιτικές όπως ενέργεια, περιβάλλον, οικονομία. Αυτά θα ποτίσουν τον τουρισμό».





Σταύρος Ανδρεάδης, Επίτιμος Πρόεδρος ΣΕΤΕ, Πρόεδρος ΠΕΕΒΕ

«Σε όλη μου τη ζωή ασχολήθηκα με τον τουρισμό και ζω στη

το συνέδριο ακουμπάει στο κέντρο των πραγμάτων που αγαπώ. Όταν βρέθηκα στο Πιεμόντε της Ιταλίας λίγους μήνες πριν, σε ένα μικρό χωριό ανάμεσα σε τρατορίες και καφέ βρέθηκε μπροστά σε μια πινακίδα που με εξέπληξε. Έγραφε:

, την ποιότητα ζωής τους, τον σεβασμό στη γη που ζουν. Ο τουρίστας μετά θα βρει τον δρόμο του», δήλωσε ο

Επίτιμος Πρόεδρος

Πρόεδρος

«Θα μείνω σε δύο πράγματα που αφορούν τον μεσογειακό τουρισμό και θα έλθω έπειτα στη Θεσσαλονίκη. Ο

δεν είναι

είναι πρωτοβουλία και ενέργεια των πολλών. Οι

που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό συγκεντρώνουν

. Πρώτον, πρέπει να εστιάσουμε στους μικρούς και στη δραστηριοποίησή τους. Πρέπει λοιπόν, και

, να αλλάξουμε τη σχέση του κράτους με το τουριστικό προϊόν. Το κράτος είναι επιφορτισμένο με την ανάπτυξη του δημόσιου χώρου,

προς τους πολίτες και τους επισκέπτες. Στον τουρισμό το κράτος είναι συνδημιουργός του

Υποδομές, καθαριότητα, δημόσιοι χώροι επηρεάζουν την εμπειρία του επισκέπτη. Αυτά τα θέματα πρέπει να δούμε για να βελτιώσουμε το προϊόν μας.» συνέχισε και συμπλήρωσε:

«Eίναι ένα σύνθετο ζήτημα πως οι πολλοί και μικροί θα προσεγγιστούν από την πολιτεία, πως θα τον βοηθήσει να γίνει καλύτερος, πως θα του μεταδώσει γνώση. Πιστεύω πως επειδή ο τουρισμός είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα για τη χώρα πρέπει να σχεδιαστεί ένα νέο Υπουργείο Τουρισμό εκ του μηδενός. Είναι μέγα λάθος ένα μικρό υπουργείο με μικρό προϋπολογισμό.

, αποκεντρωμένη και με ομάδες κατάλληλα στελεχωμένες με τεχνοκράτες που θα πλησιάσουν τον κάθε δήμαρχο και κοινοτάρχη να μάθει πως να αξιοποιεί τα εργαλεία που χρειάζονται. Με αυτές τις προϋποθέσεις ο ελληνικός τουρισμός θα απογειωθεί. Θα χρειαστούν χρήματα αλλά είναι αστεία σε σχέση με τα μεγέθη του ελληνικού τουρισμού.

Η κ.

ξεκίνησε την παρέμβασή της λέγοντας: «Θεωρώ ότι η πρόσκληση που μού έγινε για το συνέδριο είναι η μεγαλύτερη ένδειξη πως τα

και η εθνική μας κληρονομία είναι κάτι σημαντικό για την αειφορία. Όμως η αειφορία δεν είναι μόνο κάτι πρέπει να αντιλαμβανόμαστε με οικονομικούς όρους, όπως νομίζουν πολλοί εδώ μέσα. Είναι, αρχικά, πολύ λάθος η φράση “θα αξιοποιήσουμε τα μνημεία” γιατί τα μνημεία δεν αξιοποιούνται. Μας αξιοποιούν αυτά, γιατί είναι η ανθρώπινη ταυτότητα μας».

Και συνέχισε την ομιλία της, αναφερόμενη στον σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο των Αιγών: «Με έχει συγκινήσει πολύ το γεγονός ότι τα ανάκτορα των

ακούστηκαν μέχρι την

Γιατί στην Ινδία έφτασε ο

Μάλιστα, σε μία εφημερίδα από το Βόρνεο παραθέτουν ένα κομμάτι από δική μου συνέντευξη. Ένας άλλος λόγος που με συγκίνησε πολύ το Βόρνεο, αν και ο Αλέξανδρος δεν έφτασε ποτέ εκεί, είναι το γεγονός ότι οι βασιλείς στην Ινδονησία θεωρούν τον Αλέξανδρο πρόγονο τους».

«Το 2022, ανακάμπτοντας από τον κορωνοϊό, στις

είχαμε 163.255 επισκέπτες και από τότε, μέσα στο 2024, έχουν αρχίσει να συμβαίνουν τρελά πράγματα. Τον Ιανουάριο είχαμε 12.589 επισκέπτες και τον Φεβρουάριο 22.855 επισκέπτες. Την περασμένη Κυριακή δε, έγινε το αδιαχώρητο. Μιλάμε για

Και το εντυπωσιακότερο είναι πως πρόκειται για μία περιοχή χωρίς τουρισμό», ανέφερε.

Τι μπορεί, όμως, να δει ο επισκέπτης επισκεπτόμενος τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο στων

Τι είναι αυτό που κάνει τις Αιγές τόσο σημαντικές; Η κ.

μέσα από μία ψηφιακή ξενάγηση έδειξε τα όσα σπουδαία και ξεχωριστά μπορεί να δει ο επισκέπτης που θα θέλει να ανακαλύψει περισσότερα για το μεγάλο βασίλειο των Μακεδόνων.

Συγκεκριμένα, όπως είπε η κορυφαία αρχαιολόγος στις

φιλοξενούνται στον αρχαιολογικό χώρο «σημαντικά, σπάνια ευρήματα ήδη από τα αρχαϊκά χρόνια. Βεβαίως έχουμε τα βαρύτιμα στεφάνια που βρέθηκαν στους βασιλικούς τάφους, μεταξύ των οποίων του

του ίδιου, τα περίφημα χρυσά κουτιά με τον ήλιο της

Αλλά και ένα εκπληκτικό χρυσοποίκιλτο ύφασμα που σώθηκε ακριβώς επειδή ήταν χρυσό. Παρά το γεγονός ότι δεν είμαστε Αθήνα, έχουμε βρει κάποια εκπληκτικά δείγματα ζωγραφικής, πρωτότυπα κλασικά έργα. Εδώ, στην εικόνα, βλέπουμε το έργο του

πλέον μπορώ να πω με σιγουριά πώς είναι δικό του, την Αρπαγή της Περσεφόνης και ακόμα την εκπληκτική παράσταση με το κυνήγι, από τον

Και συνέχισε: «Στις Αιγές έχουμε τη μοναδική ευκαιρία να δούμε κάποια από τα ελάχιστα χρυσελεφάντινα ευρήματα που έχουν εντοπιστεί στον ελλαδικό χώρο. Μαζί με αυτά και κάποιες εκπληκτικές προτομές, όπως αυτή του Φιλίππου και του Αλέξανδρου οι οποίες, ουσιαστικά αποτελούν τη γέννηση του ρεαλιστικού πορτρέτου. Ναι, ο Παρθενώνας είναι καταπληκτικός αλλά είναι ένα έργο ιδεαλιστικό. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τη γέννηση της ρεαλιστικής απεικόνισης».

Η κ.

στάθηκε, όμως, και στη ιστορική και πολιτιστική σημασία που είχε για όλο τον κόσμο το βασίλειο των Μακεδόνων, τονίζοντας ότι μέσα από το πέρασμα των δεκαετιών μπορούμε να είμαστε σίγουροι για κάτι τέτοιο.

Όπως χαρακτηριστικά είπε: «Συχνά στα μουσεία και τα μνημεία χρειαζόμαστε ιστορίες. Αφηγήματα για να ενισχύσουμε το ενδιαφέρον του επισκέπτη. Όμως στις

δεν χρειαζόμαστε αφηγήματα. Δεν έχουμε να κάνουμε με μύθους που πρέπει κάπως να φτιάξουμε. Έχουμε να κάνουμε με πραγματικά γεγονότα και πραγματικά πρόσωπα»,

Παράλληλα, η Κοτταρίδη μίλησε για τη βασιλεία του

λέγοντας πως «Μέσα σε 20 χρόνια ο Φίλιππος καταφέρνει να ενώσει την Ελλάδα και να γίνει ο πρώτος ηγεμόνας των Ελλήνων. Μετά τον θάνατο του, πολύ νωρίς ένα πρωί στα τέλη ενός πολύ μακρινού Οκτώβρη, αμέσως μετά τη δολοφονία του πατέρα του, ο

τρέχει μαζί με τους φίλους για να προλάβει τους συνωμότες. Μπαίνει πρώτος στο περιστύλιο του ανακτόρου και προλαβαίνει να γίνει βασιλιάς. Έναν χρόνο μετά, και αφού πρώτα έχει καταφέρει να ελέγξει όλα τα εσωτερικά θέματα στον ελλαδικό χώρο, ξεκινάει από τις Αιγές και πηγαίνει εκεί που όλοι ξέρουμε».

Όπως είπε ο κ. Τζιτζικώστας όλα τα προηγούμενα χρόνια έγιναν σημαντικά έργα τα οποία συνέβαλαν στην αύξηση του τουρισμού και αποτελούν την βάση για την διαμόρφωση του οδικού χάρτη για τα επόμενα χρόνια και την επερχόμενη ανάπτυξη. Όπως είπε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, τα προηγούμενα χρόνια προχώρησε και υλοποιήθηκε μία σειρά έργων τα οποία επεκτείνονται από τις υποδομές έως τον Πολιτισμό και την έρευνα και ανάπτυξη που άλλοτε χρόνιζαν αλλά πλέον είναι ορατά.

, είπε ο Περιφερειάρχης.

Ο κ. Τζιτζικώστας έκανε αναφορά στην περιφερειακή οδό

, τον σύγχρονο αυτοκινητόδρομο στο πρώτο πόδι της

, την νέα είσοδο στο Κιλκίς, την προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της

, το ανάκτορο των

, το μουσείο της

, αλλά και άλλα έργα υποδομής, όπως το αεροδρόμιο, το

το μετρό της Θεσσαλονίκης που παραδίδεται το Νοέμβριο, το

, που βάζει την περιοχή στον παγκόσμιο χάρτη της καινοτομίας, το

, την ανάπλαση και αξιοποίηση του παραλιακού μας μετώπου, την οποία χαρακτήρισε σημαντικό έργο που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης.

Στην συνέχεια ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε σε αριθμούς λέγοντας πως το ΑΕΠ της Περιφέρειας αυξήθηκε κατά 9%, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 18% και φτάνουν τα

η περιφέρεια έχει πλέον την πρωτιά στην Ελλάδα για τις εξαγωγές προϊόντων και τροφίμων καθώς και στην 17% αύξηση στις επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία καθιστώντας την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανάμεσα στις 10 ταχύτερα αναπτυσσόμενες περιφέρειες στην ΕΕ στην έρευνα και καινοτομία.

, τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας. Παράλληλα όπως είπε σημειώθηκε αύξηση κατά 20% των αεροπορικών αφίξεων, αύξηση της κρουαζιέρας, αύξηση εσόδων από παραδοσιακές αγορές όπως οι ΗΠΑ, η επιμήκυνση της τουριστική περιόδου.

, τόνισε χαρακτηριστικά.

Στην συνέχεια ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας είπε πως τα προηγούμενα χρόνια το τουριστικό προϊόν αναπτύχθηκε γιατί στηρίχθηκαν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι, ειδικά κατά την διάρκεια της πανδημίας.

είπε και αναφερόμενος στο γεωγραφικό πλεονέκτημα της περιοχής τόνισε πως από τη Θεσσαλονίκη σε μία ώρα απόσταση ο επισκέπτης βλέπει τις πιο ωραίες παραλίες, τις ψηλότερες κορυφές, αρχαιολογικά και πολιτιστικά τοπόσημα.

είπε μεταξύ άλλων ενώ κατέληξε λέγοντας πως

.

Ο κ.

αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον στρατηγικό γεωγραφικό ρόλο της Θεσσαλονίκης αλλά και στο θρησκευτικό, οικονομικό, πολιτιστικό και γεωγραφικό της πλεονέκτημα. Όπως είπε, ο επισκέπτης δεν αναβιώνει απλά τη δόξα του παρελθόντος, ζει μια εμπειρία σύγχρονη και γίνεται μάρτυρας μια περιφέρειας που σκοπό έχουμε να την κάνουμε πρωτεύουσα εξωστρέφειας.





Παράλληλα ο Αμερικανός πρέσβης, ο οποίος έχει και ελληνικές ρίζες, ενώ ομιλεί και τα ελληνικά, είπε χαρακτηριστικά πως η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη της Ελλάδας με τις μεγαλύτερες ευκαιρίες.

τόνισε και συμπλήρωσε πως

Στην συνέχεια της συζήτησης ο κ. Τσούνης αναφέρθηκε σε μία έρευνα η οποία έγινε στις ΗΠΑ για το πώς βλέπουν την Ελλάδα με τις τρεις πρώτες απαντήσεις να είναι η Σαντορίνη, η Μύκονος και η Ακρόπολη.

είπε μεταξύ άλλων ο πρέσβης των ΗΠΑ.

Κλείνοντας ο κ. Τσούνης κλήθηκε να απαντήσει και στην επικείμενη επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ λέγοντας πως οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι σε ιστορικό υψηλό.

είπε ο Αμερικανός πρέσβης.

Ανδρέας Ανδρεάδης, CEO Sani/lkos

Έλενα Μπινιάρη, Γενική Διευθύντρια Hyatt Regency Thessaloniki

Βασίλης Γάκης, Αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης

Κωνσταντίνος Τορνιβούκας, CEO Tor Hotel Group

Ανδρέας Μανδρίνος, Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης

Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Επικρατείας

Νικόλαος Κουρέτας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Θάνος Βλαχόπουλος, Γενικός Διευθυντής, επικεφαλής Εταιρικής Τραπεζικής & Προϊόντων,

Γιώργος Βήλος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης Fraport Greece

Στην επόμενη συζήτηση συμμετείχαν η Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργός Τουρισμού, ο Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, ο Σταύρος Ανδρεάδης, Επίτιμος Πρόεδρος ΣΕΤΕ, Πρόεδρος ΠΕΕΒΕ με συντονιστή τον διευθυντή του πρώτου Θέματος, Μπάμπη Κούτρα.Στην συνέχεια στο βήμα βρέθηκε η Δρ. Αγγελική Κοτταρίδη, Επίτιμη έφορος Αρχαιοτήτων Ημαθίας.Αμέσως μετά μίλησε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας.«9,2 ο βαθμός ικανοποίησης των τουριστών στην Κεντρική Μακεδονίας σύμφωνα με τον ΙΝΣΕΤΕ, στο 9,1 ο εθνικός μέσος όρος»«Όσο μεγαλύτερη η οικονομική ανάπτυξη, όσο καλύτερες οι υποδομές, όσο βελτιώνουμε την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής στις πόλεις, τόσο θα αντανακλούν στο τουριστικό προϊόν»«Όλα τους στοιχεία επιβεβαιώνουν πως η Κεντρική Μακεδονία δεν είναι μόνο για το καλοκαίρι»«Στηρίξαμε προγράμματα 150 τουριστικών επιχειρήσεων, δημιουργήσαμε ισχυρό brand name μακεδονικής κουζίνας»,«Ήμασταν οι πρώτοι που δημιουργήσαμε film office, βάζοντας τη Μακεδονία στον κόσμο του παγκόσμιου κινηματογράφου και προβάλλοντας τη Θεσσαλονίκη κατ' επέκταση σε όλο τον κόσμο»,«ο επισκέπτης δεν αναβιώνει απλά τη δόξα του παρελθόντος, ζει μια εμπειρία σύγχρονη και γίνεται μάρτυρας μια περιφέρειας που σκοπό έχουμε να την κάνουμε πρωτεύουσα εξωστρέφειας»Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ του Πρέσβη των ΗΠΑ, Τζορτζ Τσούνη και του Ανδρέα Ανδρεάδη, CEO Sani/lkos με συντονιστή τον δημοσιογράφο του Πρώτου Θέματος, Γιώργο Ευγενίδη.«Είναι παραθαλάσσια, με μεγάλο λιμάνι και απέχει το κέντρο της πόλης 20 λεπτά από το αεροδρόμιο»«η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη για να την περπατήσει ο επισκέπτης. Αλλά και μια πόλη που έχει κάτι για όλους. Όποιος θέλει νυχτερινή ζωή τη βρίσκει, όποιος θέλει γαστρονομία την έχει. Υπάρχουν μουσεία, συναυλίες, πολιτισμός, τα πάντα».«Δεν είναι μόνο αυτά η Ελλάδα και η χώρα έχει πολλά περισσότερα να δείξει»«Οι άνθρωποι στις ΗΠΑ ανακάλυψαν εκ νέου την Ελλάδα αν και πάντα υπάρχει χώρος να κάνουμε περισσότερα», τόνισε και συμπλήρωσε πως «ένα παράδειγμά είναι το γκολφ ως δραστηριότητα, πολλοί προτιμούν το κλίμα της Ελλάδας για το άθλημα και είναι ευκαιρία να σκεφτούμε τις ευκαιρίες από αυτή την προοπτική».«Ο κ. Μπάιντεν, είτε τον πεις Μπαϊντενάκη ή Μπαϊντενόπουλο, αγαπά την Ελλάδα»Ο κ. Ανδρεάδης ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας: «Ρώτησα το chatgtp , το πρόγραμμα AI, τί είναι αυτό που κάνει το IKOS RESORT ένα τόσο πετυχημένο διεθνές brand. «Όταν προσφέρει Αll inclusive υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, σε μία ξεχωριστή τοποθεσία όπως αυτές που βλέπουμε στην Ισπανία ή την Ελλάδα. Αφού το είπε η τεχνητή νοημοσύνη, δεν έχω να προσθέσω κάτι εγώ». Ο κ. Ανδρεάδης τόνισε επίσης πως είναι σημαντικό για τη διεθνή επιτυχία ενός brand η αντίληψη των επισκεπτών πως προσφέρει κάτι μοναδικό. «Το ΙΚOS το πέτυχε στον τομέα της all inclusive πολυτέλειας.Ερωτώμενος για το πώς η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει προορισμός 12 μηνών, ο κ. Ανδρεάδης απάντησε: Eίναι μια πολύ ζωντανή πόλη, με εκπληκτικά μνημεία, ενδιαφέροντα αλλά και φιλικά στο μάρκετινγκ. Το μεγάλο της πρόβλημα είναι πως είναι μία βρώμικη πόλη. Πρέπει να γίνει πιο καθαρή. Ένα άλλο πρόβλημα είναι πως δεν είναι τόσο γνωστή, δεν την ξέρουν διεθνώς.O κ. Ανδρεάδης ακόμα μίλησε για την ανάγκη να δημιουργηθούν ακόμα περισσότεροι χώροι πρασίνου στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα είπε, «Υπάρχουν μεγάλες κενές εκτάσεις όπου θα μπορούσαμε να φυτέψουμε λουλούδια και δέντρα όπως στην περίπτωση της Ισπανίας, για παράδειγμα στη Μαρμπέλα ή στη Μαδρίτη». Και πρόσθεσε: «Ακόμα είναι απαραίτητο να μπουν πινακίδες. Ώστε να ξέρει ο κόσμος πώς να κινηθεί. Πράγματα που δεν κοστίζουν πολύ και θα βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής και τον τουρισμό στην πόλη».Επίσης ο κ. Ανδρέαδης τόνισε πως η πόλη πρέπει να βελτιωθεί στα ζητήματα υποδομών. «Πρέπει να γίνουν ακόμα αρκετά πράγματα, όπως το λιμάνι, αλλά έχει γίνει ήδη κάποια δουλειά η οποία πρέπει να γίνει γνωστή.O CEO τoυ ομίλου Sani/Ikos στο κλείσιμο του πάνελ ρωτήθηκε και για τα μελλοντικά επιχειρηματικά του σχέδια: «Μεγαλώνουμε ακόμα περισσότερο στη Μεσόγειο ίσως επεκταθούμε και στην Καραϊβική. Ελπίζω ότι η ελληνική φιλοξενία θα φτάσει σε όλο τον κόσμο». Έκλεισε όμως την ομιλία του, επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη: «Θέλω να πω ότι πραγματικά πιστεύω ότι η πόλη βρίσκεται στην καλύτερη της φάση. Η Θεσσαλονίκη πέρασε δύσκολα χρόνια όμως τώρα είναι η ευκαιρία της να προχωρήσει μπροστά. Χρειάζεται όραμα και αποφάσεις. Αληθινά πιστεύω ότι η Θεσσαλονίκη σε 10 χρόνια από τώρα θα είναι ένα τελείως διαφορετικό μέρος. Αρκεί να δούμε τι είναι αυτά που πρέπει να γίνουν και να γίνουν γρήγορα».Η Θεσσαλονίκη, στο επίκεντρο των αλλαγών που αποτυπώνουν λαούς και πολιτισμούς, έφτιαξε δική της κουζίνα τόνισε ο Executive Chef Σωτήρης Ευαγγέλου σε συζήτηση με τον Σωτήρη Ευαγγέλου, Executive Chef, συμπληρώνοντας πως «η Θεσσαλονίκη έχει μια κουζίνα που βασίζεται στη μοναδικότητα και την αυθευντικότητα».«Οι Βeetroot είμαστε τρεις κολλητοί φίλοι από το σχολείο. Δεν ξέραμε ποτέ τι θα πει κάτι άλλο. Βρισκόμασταν στη Θεσαλονίκη, τη νύμφη του βορρά και είχαμε μία μεγάλη ανάγκη να ανακαλύψουμε νέα πράγματα. Συγκεκριμένα να ανακαλύψουμε μία νέα κουλτούρα. Το πιο σημαντικό πρότζεκτ που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής στην Ελλάδα είναι το rebranding της Εθνικής Τράπεζας μέσα από το οποίο μάθαμε πάρα πολλά. Ο κόσμος δεν είναι πια τόσο διαφορετικός απ' όσο ήταν κάποτε. Γιατί δεν υπάρχει πια το σύνορο. Υπάρχει όμως η τοπικότητα και αυτό είναι που ψάχνει ο επισκέπτης στα ταξίδια του» τόνισε ο Co-founder & Art Director Beetroot μιλώντας στο μεγάλο συνέδριο του Travel.gr.«Σημαντική η καλαισθησία σε μια πόλη, πρέπει η Θεσσαλονίκη να βελτιώσει πράγματα και να φέρει επενδύσεις, πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας συνολικά», είπε από την πλευρά του ο Co-Founder Urnab Soul ProjectΣτις προοπτικές του τουρισμού της Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε«Η κομβική πρόκληση είναι πως -σαν πόλη- θα προσφέρουμε θετική εμπειρία στον επισκέπτη. Υποδομές, συγκοινωνίες, καθαριότητα, συγκοινωνία όλα είναι στο προσκήνιο και απαραίτητα» τόνισε. Πρόσθεσε βέβαια πως σημασία έχει το προφίλ του επισκέπτη που αναζητείτε. «Μετά την πανδημία παρατηρούμε νέους τύπους τουρισμού, όπως ο τουρισμός για εργασία εξ αποστάσεως ή ο τουρισμός ευεξίας. Η μεγάλη πρόκληση είναι να καταρτίσουμε ένα στρατηγικό πλάνο δράσης». Τόνισε πως στόχος των ξενοδοχείων της πόλης πρέπει να είναι η προσέλκυση υψηλότερων εισοδημάτων αλλά και να μην περιορίζεται ως τόπος citybreak. «Μιάμιση ώρα από εδώ βρίσκει κανείς φυσιολατρικούς προορισμούς, προορισμούς άθλησης, αλλά και εκπληκτικούς αρχαιολογικούς τόπους όπως η Βεργίνα και οι Αιγές. Αυτά πρέπει να τα αξιοποιήσουμε».«Έχουμε την άποψη πως ο Δήμος είναι συλλογικός πολιτικός φορέας, πρέπει να συνεργεί με τους φορείς, να συγκεντρώνει δυνάμεις στη λογική της κατάρτισης ενός νέου στρατηγικού σχεδιασμού. Έγιναν βήματα αλλά χρειαζόμαστε νέο σχέδιο με βάση μια λογική επιστημονική, την οποία πρέπει να υπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο οι δημοτικές αρχές. Η διπλωματία των πόλεων και η συμβολή στη βελτίωση στην έννοια της ταυτότητας της πόλης είναι στοιχεία που συνθέτουν τα καθήκοντα της δημοτικής αρχής. Βιώνουμε στο σύγχρονο marketing το πέρασμα σε μια πελατοκεντρική περίοδο, πρέπει να ακούμε τον πελάτη, τον επισκέπτη εν προκειμένω, να αφουγκραζόμαστε τα θέλω του. Ένα στοιχείο της πόλης είναι ο πολιτισμός και πως συνδυάζουμε τη σύγχρονη δράση με το παρελθόν. Πολλοί δεν ξέρουν πως η πόλη μας είναι γαστρονομικός προορισμός UNESCO. Πρέπει να αναδείξουμε τα στοιχεία της πόλης λοιπόν. Απαιτείται υπομονή και δουλειά γιατί το branding δεν είναι εύκολη διαδικασία», δήλωσεστο πάνελ με θέμα «Η εικόνα της σύγχρονης Θεσσαλονίκης», στο πλαίσιο του συνεδρίου «Greece Talks – Προορισμός: Θεσσαλονίκη».Ο κ. Γάκης συμπλήρωσε: «To αυτοδιοικητικό μοντέλο στην Ελλάδα διαφέρει, προσαρμόστηκε στα ευρωπαϊκά δεδομένα των συνεργειών πολύ πρόσφατα. Εμείς έχουμε δεσμευτεί για πρωτοβουλίες συνεργασίας μεταξύ δήμου, πολιτών, φορέων ώστε να στηρίξουμε τα πονήματα των ειδημόνων του τουρισμού με λογική μακρόπνοη. Το ζήτημα μας δεν είναι μόνο πως θα γίνει η πόλη πιο ωραία αλλά πως θα κάνουμε τους επισκέπτες να την γνωρίσουν, πως θα προσελκύσουμε κόσμο, πως θα ανταποκριθούμε σε αυτούς τους στόχους. Πρέπει να βελτιωθούμε συνολικά, να έχουμε μια ποιοτική διαχείριση σε ολιστικό επίπεδο. Για αυτό και εμείς κινούμαστε σε λογική διευρυμένης ομάδας σε συντονισμό με ομάδες έργου οι οποίες θα επιχειρούν σε μικρότερη κλίμακα στο πεδίο του τουρισμού».Ο κ.μίλησε για την τουριστική εικόνα της πόλης στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά «Ζούμε σε μία πανέμορφη πόλη με μία θέση στρατηγικής σημασίας από γεωγραφικής άποψης, με ένα σύγχρονο αεροδρόμιο. Είμαστε οδικά συνδεδεμένοι με τα Βαλκάνια και την Τουρκία, έχουμε τη Βεργίνα, έχουμε το Άγιο Όρος, έχουμε τη Νάουσα, τη Δράμα με τα κρασιά. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα που δεν τα έχουμε συνδυάσει σωστά. Άλλωστε ο σύγχρονος επισκέπτης ταξιδεύει για να κερδίσει εμπειρίες. Και αυτό είναι που πιστεύω ότι δεν έχουμε ακόμα καταφέρει. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης όλη η προβολή πρέπει να γίνεται με τρόπο σύγχρονο. Αυτή τη στιγμή ο τουρισμός μας είναι 50% εγχώριος, 10% Βαλκάνια, μετά έχουμε κόσμο από το Ισραήλ, αλλά μόλις το 4% είναι από τους παραδοσιακούς ευρωπαϊκούς προορισμούς. Πράγμα που σημαίνει ότι η πόλη δεν έχει αναγνωρισιμότητα. Γιατί όποιος έρχεται εδώ εντυπωσιάζεται»Για παράδειγμα το Φεστιβάλ Κινηματογράφου είναι το event που γίνεται στην πόλη. Τότε βλέπουμε τα ξενοδοχεία γεμάτα, βλέπουμε επισκέπτες ποιοτικούς. Διαφορετικά τα ξενοδοχεία έχουν κόσμο μόνο το Σαββατοκύριακο. Χρειάζεται ομως να ολοκληρωθούν οι υποδομές γιατί τι να κάνω να έρθει ο επισκέπτης και να περάσει ωραία σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο και να ταλαιπωρηθεί σε όλα τα υπόλοιπα;».Aναφερόμενος στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο κ. Τορνιβούκας σχολίασε πως «η έκθεση που κάποτε ήταν βασική πηγή τουρισμού για την πόλη πλέον έχει υποβαθμιστεί και ουσιαστικά φιλοξενεί μόνο μικρότερής έκτασης εκθέσεις και δεν θυμίζει σε τίποτα την εικόνα του παρελθόντος».Ο κ.ερωτώμενος σχετικά τη Θεσσαλονίκη ως τουριστικό προορισμό δήλωσε: «Στόχος μας είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα έχει κατεύθυνση τη βιώσιμη ανάπτυξη. Όλο αυτό που προσπαθούμε τόσα χρόνια δεν είναι να ασχοληθούμε με το μάρκετινγκ. Τα πιο χρήσιμα που μπορώ να κάνω εγώ αύριο, από τη θέση μου, είναι να τυπώσω τη μετάφραση του κυρίου Ανδρεάδη και να και το μοιράσω σε όλους ή να ζητήσω από τον δήμαρχο να κάθε κάθε μήνα μία συνάντηση με τον κ. Ανδρεάδη.Για το πλεονέκτημα της Θεσσαλονίκης η οποία ολοένα και αναπτύσσεται μέσω των υποδομών και κατά συνέπεια στον τουριστικό τομέα, μίλησεΟ κ. Παπασταύρου σημείωσε πως η Θεσσαλονίκη έχει μία απαράμιλλη φυσική ομορφιά και πως τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μία όχι ισοδύναμη ανάπτυξη με την Αθήνα. «Αυτό αλλάζει γιατί είναι κεντρική πολιτική της κυβέρνησης, η ανάδειξη του ρόλου της Θεσσαλονίκης, γιατί οι γεωπολιτικές εξελίξεις οδηγούν την πόλη να έχει πιο κεντρικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή», είπε ο υπουργός Επικρατείας.Στην συνέχεια αναφέρθηκε στις υποδομές μιλώντας για τον συνδυασμό της παράδοσης του μετρό της πόλης τον ερχόμενο Νοέμβριο με το Fly Over to 2027, τις προσπάθειες να συνδεθεί ο ΟΛΘ με το σιδηροδρομικό δίκτυο και τις επενδύσεις στα νοσοκομεία, τονίζοντας πως αναβαθμίζουν την εικόνα της πόλης.Έκανε επίσης ειδική αναφορά στους συνοριακούς σταθμούς λέγοντας πως είναι σε άθλια κατάσταση και πως κάνει προσπάθεια η κυβέρνηση προκειμένου να τους βελτιώσει για να εξυπηρετούνται οι επισκέπτες οι οποίοι εάν χρειάζονται τρεις ώρες για να περάσουν τα σύνορα, «δεν θα έρθουν», είπε χαρακτηριστικά.Κλείνοντας ο κ. Παπασταύρου είπε πως οι ιδιωτικές επενδύσεις έχουν δώσει άλλο χρώμα στην πόλη, ενώ βοηθούν πολύ και τα νέα ξενοδοχεία τα οποία είναι «κοσμήματα».Για την σημασία του μετρό της Θεσσαλονίκης μίλησεΟ κ. Κουρέτας ξεκαθάρισε πως «μπορεί να μην το πιστεύετε, αλλά το μετρό θα τελειώσει. Αρχικά από τους 13 σταθμούς οι 11 είναι έτοιμοι. Μένει ο σταθμός Βενιζέλου, όπου οι αρχαιολογικές μελέτες ολοκληρώνονται τον Μάρτιο. Πρόκειται για ένα υπερσύγχορο μετρό, με 33 συρμούς χωρίς οδηγό, με σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, μάλιστα θα είναι το 8ο μετρό σε όλη την Ευρώπη με τις συγκεκριμένες υποδομές».Παράλληλα αποκάλυψε πως μέσα στον επόμενο ένα με 1,5 μήνα θα γίνει η παρουσίαση μίας μεγάλης συγκοινωνιακής μελέτης που διήρκεσε 2,5 χρόνια και αυτή αφορά στο πώς μπορούν να συνδεθούν όλα τα μέσα μεταφοράς, καθώς αυτός είναι απαραίτητη προϋπόθεση περαιτέρω επέκτασης του μετρό.Για την συμβολή των τραπεζών στην ανάπτυξη της οικονομίας και τη στήριξη του τουριστικού προϊόντος μίλησε οΟ κ. Βλαχόπουλος ξεκαθάρισε πως μετά από χρόνια δυσκολιών οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο και απαλλαγμένες από το βάρος των κόκκινων δανείων και με υψηλή ρευστότητα, μπορούν να βοηθήσουν. Ο κλάδος του τουρισμού, είπε ο κ. Βλαχόπουλος έδειξε τεράστια αντοχή. «Δεν βοηθά απλώς το ΑΕΠ αλλά είναι χρήματα που έρχονται απ έξω. Οι προοπτικές είναι τεράστιες», είπε και συμπλήρωσε πως οι τράπεζες μπορούν, θέλουν και επιβάλλεται να έχουν ρόλο στον τουρισμό και να χρηματοδοτήσουν το οικοσύστημα για τον τουρισμό.«Έχουμε δύο δισ. επενδυτικά έργα μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης στη Θεσσαλονίκη», είπε και συμπλήρωσε πως είναι πολύ σημαντικό το οικοσύστημα του τουρισμού φέρνοντας ένα παράδειγμα με έναν τουρίστα να βγαίνει από μία μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα και να συναντά σκουπίδια, ή να μην βρίσκει νοσοκομείο. «Οι τράπεζες επιβάλλεται να βοηθήσουν όχι μόνο τον τουρισμό, αλλά όλο το οικοσύστημα για τον τουρισμό», ξεκαθάρισε.«Το 2017, δύσκολη περίοδο, πιστέψαμε στο τουριστικό μέλλοντος της χώρας και ξεκινήσαμε να υλοποιούμε ένα πρόγραμμα αναβάθμισης 14 περιφερειακών αεροδρομίων. Στη Θεσσαλονίκη επενδύσαμε 100 εκατομμύρια ευρώ, φτιάξαμε μια πύλη εισόδου αντάξια της πόλης και της ευρύτερης Μακεδονίας. Έχουμε πάρει τρία βραβεία, το τελευταίο για το πιο καθαρό αεροδρόμιο της Ευρώπης. Ξεπεράσαμε τα 3 εκατομμύρια επισκέπτες το 2023 με τη βοήθεια της τοπικής κοινωνίας να αυξήσουμε την κίνηση κατά 22% σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον, εν μέσω πανδημίας του covid και των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία. Φτιάξαμε γέφυρες με νέους προορισμούς όπως η Αλβανία και η Νορβηγία και οι προοπτικές για τον τουρισμό γίνονται διαρκώς καλύτερες χάρη και σε εμάς», δήλωσεστο πάνελ με θέμα «Θεσσαλονίκη: Επενδύσεις και ευκαιρίες στον τουρισμό», στο πλαίσιο του συνεδρίου «Greece Talks – Προορισμός: Θεσσαλονίκη», το οποίο διεξάγεται σήμερα, Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με την υπογραφή του Travel.gr και σε συνεργασία με το Πρώτο Θέμα.Ο κ. Βήλος συμπλήρωσε: «Αν δεν υπάρχει ύπαρξη συνεργειών δεν θα έχουμε μέλλον στον τουρισμό. Αντιμετωπίσαμε αυτό το πρόβλημα με τους 14 προορισμούς που αναλάβαμε. Πρέπει όλοι να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, να βάλουμε κοινούς στόχους και να προχωρήσουμε, με τους τοπικούς φορείς και την κοινωνία. Καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι και με τις αεροπορικές εταιρίες, δίνουμε το αίσθημα ασφάλειας που χρειάζεται. Κάναμε και συμπράξεις σε Χανιά και Καβάλα ήδη από το 2019 σε συνεργασία με τοπικές αρχές και τράπεζες και καταρτίσαμε ένα κοινό πλάνο marketing που βοήθης».ε στην προβολή τους. Διαπιστώσαμε πως στη Θεσσαλονίκη υπήρξαν αδυναμίες ως προς τη σύμπνοια όμως είμαστε πολύ αισιόδοξοι πλέον».